https://ria.ru/20230916/solntsepek-1896657971.html

"Солнцепеки" уничтожили в ДНР опорные пункты ВСУ

"Солнцепеки" уничтожили в ДНР опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 16.09.2023

"Солнцепеки" уничтожили в ДНР опорные пункты ВСУ

Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" поразили два опорных пункта ВСУ в Покровском районе ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг"... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T05:07

2023-09-16T05:07

2023-09-16T09:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

авдеевка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815755467_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_5fe3e61e4ebf47c8429fa073c73cddf6.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" поразили два опорных пункта ВСУ в Покровском районе ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили."Расчетами тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" нанесено огневое поражение по двум взводным опорным пунктам штурмового подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки", — уточнил он.Кроме того, за прошедшие сутки российские дроны-камикадзе уничтожили наблюдательный пункт, боевую бронированную машину и пулеметный расчет противника в Раздоловке и Авдеевке.Артиллерия группировки "Юг" за минувшие сутки поразила в ДНР девять украинских военных машин, среди них — одна БМП Bradley. Артиллеристы также уничтожили полевой склад боеприпасов в Веселом и пункт временной дислокации подразделения 59-й мотопехотной бригады ВСУ в Первомайском.При контрбатарейной борьбе на этом участке фронта противник потерял три гаубицы M777 американского производства, а также четыре 120-миллиметровых миномета.

https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893891904.html

донецкая народная республика

авдеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, донецкая народная республика, авдеевка