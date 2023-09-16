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"Солнцепеки" уничтожили в ДНР опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 16.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 16.09.2023 (обновлено: 09:40 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/solntsepek-1896657971.html
"Солнцепеки" уничтожили в ДНР опорные пункты ВСУ
"Солнцепеки" уничтожили в ДНР опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 16.09.2023
"Солнцепеки" уничтожили в ДНР опорные пункты ВСУ
Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" поразили два опорных пункта ВСУ в Покровском районе ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг"... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T05:07
2023-09-16T09:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
авдеевка
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" поразили два опорных пункта ВСУ в Покровском районе ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили.&quot;Расчетами тяжелых огнеметных систем &quot;Солнцепек&quot; нанесено огневое поражение по двум взводным опорным пунктам штурмового подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки&quot;, — уточнил он.Кроме того, за прошедшие сутки российские дроны-камикадзе уничтожили наблюдательный пункт, боевую бронированную машину и пулеметный расчет противника в Раздоловке и Авдеевке.Артиллерия группировки "Юг" за минувшие сутки поразила в ДНР девять украинских военных машин, среди них — одна БМП Bradley. Артиллеристы также уничтожили полевой склад боеприпасов в Веселом и пункт временной дислокации подразделения 59-й мотопехотной бригады ВСУ в Первомайском.При контрбатарейной борьбе на этом участке фронта противник потерял три гаубицы M777 американского производства, а также четыре 120-миллиметровых миномета.
https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893891904.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Авдеевка
"Солнцепеки" уничтожили в ДНР опорные пункты ВСУ

Российские ТОС "Солнцепек" поразили под Новомихайловкой два опорных пункта ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРабота расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек"
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек". Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" поразили два опорных пункта ВСУ в Покровском районе ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили.
«

"Расчетами тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" нанесено огневое поражение по двум взводным опорным пунктам штурмового подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки", — уточнил он.

Кроме того, за прошедшие сутки российские дроны-камикадзе уничтожили наблюдательный пункт, боевую бронированную машину и пулеметный расчет противника в Раздоловке и Авдеевке.
Артиллерия группировки "Юг" за минувшие сутки поразила в ДНР девять украинских военных машин, среди них — одна БМП Bradley. Артиллеристы также уничтожили полевой склад боеприпасов в Веселом и пункт временной дислокации подразделения 59-й мотопехотной бригады ВСУ в Первомайском.
При контрбатарейной борьбе на этом участке фронта противник потерял три гаубицы M777 американского производства, а также четыре 120-миллиметровых миномета.
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
Расчет "Солнцепека" нанес удары по украинским войскам в районе Артемовска
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаАвдеевка
 
 
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