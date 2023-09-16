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Депутат Сокол намерен вернуться в Хакасию и продолжить работу - РИА Новости, 16.09.2023
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08:11 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/sokol-1896664727.html
Депутат Сокол намерен вернуться в Хакасию и продолжить работу
Депутат Сокол намерен вернуться в Хакасию и продолжить работу - РИА Новости, 16.09.2023
Депутат Сокол намерен вернуться в Хакасию и продолжить работу
Член партии "Единая Россия" Сергей Сокол, решивший сложить полномочия депутата Госдумы, заявил в телеграм-канале, что возвращается в понедельник в Хакасию,... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T08:11
2023-09-16T08:11
сергей сокол
абакан
республика хакасия
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КРАСНОЯРСК, 16 сен – РИА Новости. Член партии "Единая Россия" Сергей Сокол, решивший сложить полномочия депутата Госдумы, заявил в телеграм-канале, что возвращается в понедельник в Хакасию, чтобы продолжить работу с однопартийцами. Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата ГД Сергея Сокола на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий. "Я обещал, что остаюсь жить и работать в республике. И свое слово сдержу. Я принял решение и направил в Госдуму заявление о сложении полномочий... Осталось решить несколько организационных и кадровых вопросов. Это произойдет в ближайшие дни", - сообщил он у себя в телеграм-канале. "Уверен, наша команда - все избранные депутаты Верховного Совета и городского совета Абакана - добьется того, чтобы жители Хакасии могли быть уверены в завтрашнем дне и связывали свое будущее с малой Родиной. В понедельник возвращаюсь", - говорится в сообщении. Сокол был кандидатом от "Единой России" на пост главы Хакасии, выборы которых состоялись с 8 по 10 сентября, но 2 сентября снял свою кандидатуру по состоянию здоровья. При этом Сокол остался лидером партийного списка на выборах в Верховный Совет республики, где по итогам выборов "Единая Россия" получает 34 мандата из 50. В августе Сокол представил "Стратегию развития Хакасии - 2035", которая будет синхронизирована со Стратегией развития Сибири, федеральными проектами, госпрограммами и нацпроектами, и должна помочь региону стать лучшим в Сибирском федеральном округе.
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сергей сокол, абакан, республика хакасия
Сергей Сокол, Абакан, Республика Хакасия
Депутат Сокол намерен вернуться в Хакасию и продолжить работу

Депутат Госдумы Сергей Сокол заявил, что вернется в Хакасию и продолжит работу

© Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Сокол
Сергей Сокол
© Рамиль Ситдиков
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Сергей Сокол . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 16 сен – РИА Новости. Член партии "Единая Россия" Сергей Сокол, решивший сложить полномочия депутата Госдумы, заявил в телеграм-канале, что возвращается в понедельник в Хакасию, чтобы продолжить работу с однопартийцами.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата ГД Сергея Сокола на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий.
"Я обещал, что остаюсь жить и работать в республике. И свое слово сдержу. Я принял решение и направил в Госдуму заявление о сложении полномочий... Осталось решить несколько организационных и кадровых вопросов. Это произойдет в ближайшие дни", - сообщил он у себя в телеграм-канале.
"Уверен, наша команда - все избранные депутаты Верховного Совета и городского совета Абакана - добьется того, чтобы жители Хакасии могли быть уверены в завтрашнем дне и связывали свое будущее с малой Родиной. В понедельник возвращаюсь", - говорится в сообщении.
В холле Государственной думы - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Депутаты Госдумы Сокол и Кастюкевич решили сдать мандаты
Вчера, 19:19
Сокол был кандидатом от "Единой России" на пост главы Хакасии, выборы которых состоялись с 8 по 10 сентября, но 2 сентября снял свою кандидатуру по состоянию здоровья. При этом Сокол остался лидером партийного списка на выборах в Верховный Совет республики, где по итогам выборов "Единая Россия" получает 34 мандата из 50.
В августе Сокол представил "Стратегию развития Хакасии - 2035", которая будет синхронизирована со Стратегией развития Сибири, федеральными проектами, госпрограммами и нацпроектами, и должна помочь региону стать лучшим в Сибирском федеральном округе.
 
Сергей СоколАбаканРеспублика Хакасия
 
 
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