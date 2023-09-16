https://ria.ru/20230916/simonyan-1896498573.html

"Водоворот" Маргариты Симоньян: чудеса и реальность настоящего мира

"Водоворот" Маргариты Симоньян: чудеса и реальность настоящего мира - РИА Новости, 16.09.2023

"Водоворот" Маргариты Симоньян: чудеса и реальность настоящего мира

Открывая новую книгу Маргариты Симоньян "Водоворот", стоит максимально абстрагироваться от профессиональных заслуг автора и не пытаться разглядеть между строк... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T08:00

2023-09-16T08:00

2023-09-16T08:12

культура

маргарита симоньян

книги

что почитать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896604830_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_b55d45f3ba66580d41f65913ce24b6cf.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Павел Сурков. Открывая новую книгу Маргариты Симоньян "Водоворот", стоит максимально абстрагироваться от профессиональных заслуг автора и не пытаться разглядеть между строк ее позицию как журналиста. Не надо искать в тексте аллюзии на современную социальную или политическую реальность. Перед нами — художественная проза, хотя стиль публициста в ней, конечно, тоже заметен.Если в 600-страничном романе волей-неволей будет десять-двадцать страниц действительно хорошего текста, то рассказ должен быть как бриллиант: идеально огранен и максимально выгодно представлен. Маргарита Симоньян смело подходит к этому сложному жанру — безусловно, помогает журналистское чутье языка. Все тексты сборника "Водоворот" стилистически выверены и профессионально сюжетно выстроены.Каждая история — маленькая, но точная зарисовка современности или совсем недавнего прошлого. Персонажи говорят реалистично. Так, как и должны говорить 20-летние девушки, 40-летние усталые от жизни бизнесмены или одинокие старики. Пространство "Водоворота" — жаркий юг, Краснодарский край, Сочи, где турист — одновременно и радость доходов для местных, и навязчивый раздражитель, пришелец из другого мира, которого и обхитрить-то — дело плевое и в целом даже нестыдное. И крутится в этом мире пестрый хоровод самых разнообразных персонажей: от таксистов, дерущих с курортников втридорога, до барышень разного возраста, продолжающих по инерции мечтать о счастье и верить в чудеса.Собственно, волшебству и посвящены все рассказы этого сборника. Герои так или иначе мечтают о чуде, некоем неожиданном вмешательстве в судьбу. А получают — столкновение с реальностью, которая в итоге дает желаемое, вот только далеко не всегда это сразу приносит радость. И случайная встреча с миллиардером на пирсе, рядом со стоящей на якоре дорогой яхтой, и свидание с первой любовью, которая не отпускает уже много лет, — все это вроде бы то, чего хотелось. Но послевкусие — насквозь прозаическое, даже бытовое. Как палочка фокусника в цирке, оказавшаяся куском пластмассы на невидимой леске.И единственный истинный носитель чуда тут — сам человек. Как только персонаж начинает видеть за материальным и сиюминутным нечто большее, вот тогда-то с ним и происходит настоящее преображение.Маргарита Симоньян показывает читателю и автопортрет молодой девушки, которая рвется в иную жизнь, за пределы ежедневной рутины, в большую журналистику, где есть и искушение, и опасность, и азарт, и романтика. Но при этом в ее судьбе все зависит от нее самой.И в этом отношении "Водоворот" — книга, демонстрирующая мир, в котором божественная воля и справедливость заложены в возможности человеческого выбора. Когда ты сам решаешь, как поступить, и порой какое-то действие может оказаться определяющим для всей жизни.

https://ria.ru/20230908/knigi-1895068562.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

маргарита симоньян, книги, что почитать