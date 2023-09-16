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"Водоворот" Маргариты Симоньян: чудеса и реальность настоящего мира - РИА Новости, 16.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 16.09.2023 (обновлено: 08:12 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/simonyan-1896498573.html
"Водоворот" Маргариты Симоньян: чудеса и реальность настоящего мира
"Водоворот" Маргариты Симоньян: чудеса и реальность настоящего мира - РИА Новости, 16.09.2023
"Водоворот" Маргариты Симоньян: чудеса и реальность настоящего мира
Открывая новую книгу Маргариты Симоньян "Водоворот", стоит максимально абстрагироваться от профессиональных заслуг автора и не пытаться разглядеть между строк... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T08:00
2023-09-16T08:12
культура
маргарита симоньян
книги
что почитать
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Павел Сурков. Открывая новую книгу Маргариты Симоньян "Водоворот", стоит максимально абстрагироваться от профессиональных заслуг автора и не пытаться разглядеть между строк ее позицию как журналиста. Не надо искать в тексте аллюзии на современную социальную или политическую реальность. Перед нами — художественная проза, хотя стиль публициста в ней, конечно, тоже заметен.Если в 600-страничном романе волей-неволей будет десять-двадцать страниц действительно хорошего текста, то рассказ должен быть как бриллиант: идеально огранен и максимально выгодно представлен. Маргарита Симоньян смело подходит к этому сложному жанру — безусловно, помогает журналистское чутье языка. Все тексты сборника "Водоворот" стилистически выверены и профессионально сюжетно выстроены.Каждая история — маленькая, но точная зарисовка современности или совсем недавнего прошлого. Персонажи говорят реалистично. Так, как и должны говорить 20-летние девушки, 40-летние усталые от жизни бизнесмены или одинокие старики. Пространство "Водоворота" — жаркий юг, Краснодарский край, Сочи, где турист — одновременно и радость доходов для местных, и навязчивый раздражитель, пришелец из другого мира, которого и обхитрить-то — дело плевое и в целом даже нестыдное. И крутится в этом мире пестрый хоровод самых разнообразных персонажей: от таксистов, дерущих с курортников втридорога, до барышень разного возраста, продолжающих по инерции мечтать о счастье и верить в чудеса.Собственно, волшебству и посвящены все рассказы этого сборника. Герои так или иначе мечтают о чуде, некоем неожиданном вмешательстве в судьбу. А получают — столкновение с реальностью, которая в итоге дает желаемое, вот только далеко не всегда это сразу приносит радость. И случайная встреча с миллиардером на пирсе, рядом со стоящей на якоре дорогой яхтой, и свидание с первой любовью, которая не отпускает уже много лет, — все это вроде бы то, чего хотелось. Но послевкусие — насквозь прозаическое, даже бытовое. Как палочка фокусника в цирке, оказавшаяся куском пластмассы на невидимой леске.И единственный истинный носитель чуда тут — сам человек. Как только персонаж начинает видеть за материальным и сиюминутным нечто большее, вот тогда-то с ним и происходит настоящее преображение.Маргарита Симоньян показывает читателю и автопортрет молодой девушки, которая рвется в иную жизнь, за пределы ежедневной рутины, в большую журналистику, где есть и искушение, и опасность, и азарт, и романтика. Но при этом в ее судьбе все зависит от нее самой.И в этом отношении "Водоворот" — книга, демонстрирующая мир, в котором божественная воля и справедливость заложены в возможности человеческого выбора. Когда ты сам решаешь, как поступить, и порой какое-то действие может оказаться определяющим для всей жизни.
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маргарита симоньян, книги, что почитать
Культура, Маргарита Симоньян, Книги, что почитать

"Водоворот" Маргариты Симоньян: чудеса и реальность настоящего мира

© Фото : Маргарита Симоньян. Литература и История/Telegram, РИА Новости/Екатерина ЧесноковаКнига "Водоворот", Маргарита Симоньян
Книга Водоворот, Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© Фото : Маргарита Симоньян. Литература и История/Telegram, РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Павел Сурков. Открывая новую книгу Маргариты Симоньян "Водоворот", стоит максимально абстрагироваться от профессиональных заслуг автора и не пытаться разглядеть между строк ее позицию как журналиста. Не надо искать в тексте аллюзии на современную социальную или политическую реальность. Перед нами — художественная проза, хотя стиль публициста в ней, конечно, тоже заметен.
© Фото : Маргарита Симоньян. Литература и История/TelegramНовая книга Маргариты Симоньян "Водоворот"
Новая книга Маргариты Симоньян Водоворот - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : Маргарита Симоньян. Литература и История/Telegram
Новая книга Маргариты Симоньян "Водоворот"
Если в 600-страничном романе волей-неволей будет десять-двадцать страниц действительно хорошего текста, то рассказ должен быть как бриллиант: идеально огранен и максимально выгодно представлен.
Маргарита Симоньян смело подходит к этому сложному жанру — безусловно, помогает журналистское чутье языка. Все тексты сборника "Водоворот" стилистически выверены и профессионально сюжетно выстроены.
Каждая история — маленькая, но точная зарисовка современности или совсем недавнего прошлого. Персонажи говорят реалистично. Так, как и должны говорить 20-летние девушки, 40-летние усталые от жизни бизнесмены или одинокие старики.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПросветительский марафон "Новое знание". День третий
Просветительский марафон Новое знание. День третий - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Просветительский марафон "Новое знание". День третий
Пространство "Водоворота" — жаркий юг, Краснодарский край, Сочи, где турист — одновременно и радость доходов для местных, и навязчивый раздражитель, пришелец из другого мира, которого и обхитрить-то — дело плевое и в целом даже нестыдное.
И крутится в этом мире пестрый хоровод самых разнообразных персонажей: от таксистов, дерущих с курортников втридорога, до барышень разного возраста, продолжающих по инерции мечтать о счастье и верить в чудеса.
© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Собственно, волшебству и посвящены все рассказы этого сборника. Герои так или иначе мечтают о чуде, некоем неожиданном вмешательстве в судьбу. А получают — столкновение с реальностью, которая в итоге дает желаемое, вот только далеко не всегда это сразу приносит радость.
И случайная встреча с миллиардером на пирсе, рядом со стоящей на якоре дорогой яхтой, и свидание с первой любовью, которая не отпускает уже много лет, — все это вроде бы то, чего хотелось. Но послевкусие — насквозь прозаическое, даже бытовое. Как палочка фокусника в цирке, оказавшаяся куском пластмассы на невидимой леске.
И единственный истинный носитель чуда тут — сам человек. Как только персонаж начинает видеть за материальным и сиюминутным нечто большее, вот тогда-то с ним и происходит настоящее преображение.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПоэтический вечер ZOV
Поэтический вечер ZOV - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Поэтический вечер ZOV
Маргарита Симоньян показывает читателю и автопортрет молодой девушки, которая рвется в иную жизнь, за пределы ежедневной рутины, в большую журналистику, где есть и искушение, и опасность, и азарт, и романтика. Но при этом в ее судьбе все зависит от нее самой.
И в этом отношении "Водоворот" — книга, демонстрирующая мир, в котором божественная воля и справедливость заложены в возможности человеческого выбора. Когда ты сам решаешь, как поступить, и порой какое-то действие может оказаться определяющим для всей жизни.
Новая книга Маргариты Симоньян Водоворот - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Симоньян сообщила, что ее новая книга поступила в продажу
8 сентября, 18:24
 
КультураМаргарита СимоньянКнигичто почитать
 
 
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