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Французский министр на фоне инфляции призвала учить школьников готовить - РИА Новости, 16.09.2023
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15:37 16.09.2023 (обновлено: 15:40 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/shkolniki-1896710088.html
Французский министр на фоне инфляции призвала учить школьников готовить
Французский министр на фоне инфляции призвала учить школьников готовить - РИА Новости, 16.09.2023
Французский министр на фоне инфляции призвала учить школьников готовить
Министр-делегат малого и среднего предпринимательства, торговли, ремёсел и туризма Франции Оливия Грегуар призвала вернуть в школы уроки готовки, чтобы избежать РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T15:37
2023-09-16T15:40
франция
брюно ле мэр
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Министр-делегат малого и среднего предпринимательства, торговли, ремёсел и туризма Франции Оливия Грегуар призвала вернуть в школы уроки готовки, чтобы избежать лишних трат на покупку дорогой готовой еды на фоне высокой продовольственной инфляции, об этом она заявила в интервью газете Sud Ouest. Министру задали вопрос о том, как можно справиться с продовольственной инфляцией, которая в особенности затрагивает бюджеты многодетных семей. "Я также думаю, что нужно вновь учиться готовить сырые продукты, чтобы избегать покупки готовой, более дорогой продукции. Необходимо вернуть уроки готовки в школы", - заявила Грегуар. Рост стоимости жизни во Франции ударил по миллионам граждан страны. Ранее сообщалось, что почти каждый второй французский студент вынужден отказываться от приемов пищи из-за нехватки денег на фоне подорожания продуктов питания. По данным отчета Национального института статистики Франции (Insee), годовая инфляция во Франции в августе составила 4,8%, вновь перейдя к росту. Рост цен на продовольственные товары составил 11,1%. Также продолжает увеличиваться стоимость топлива, а с 1 августа правительство подняло плату за электроэнергию в стране на 10%. В конце июня министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил французов, что инфляция уже не вернется к уровню, на котором она находилась до ковидного периода. Он объяснил это экономическим курсом на национализацию ряда ключевых производств, а также действиями по борьбе с изменением климата.
https://ria.ru/20230913/belgiya-1896183677.html
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франция, брюно ле мэр
Франция, Брюно Ле Мэр
Французский министр на фоне инфляции призвала учить школьников готовить

Sud Ouest: французский министр из-за инфляции призвала учить школьников готовить

© AFP 2023 / BERTRAND GUAYМинистр-делегат малого и среднего предпринимательства, торговли, ремёсел и туризма Франции Оливия Грегуар
Министр-делегат малого и среднего предпринимательства, торговли, ремёсел и туризма Франции Оливия Грегуар - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© AFP 2023 / BERTRAND GUAY
Министр-делегат малого и среднего предпринимательства, торговли, ремёсел и туризма Франции Оливия Грегуар . Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Министр-делегат малого и среднего предпринимательства, торговли, ремёсел и туризма Франции Оливия Грегуар призвала вернуть в школы уроки готовки, чтобы избежать лишних трат на покупку дорогой готовой еды на фоне высокой продовольственной инфляции, об этом она заявила в интервью газете Sud Ouest.
Министру задали вопрос о том, как можно справиться с продовольственной инфляцией, которая в особенности затрагивает бюджеты многодетных семей.
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"Я также думаю, что нужно вновь учиться готовить сырые продукты, чтобы избегать покупки готовой, более дорогой продукции. Необходимо вернуть уроки готовки в школы", - заявила Грегуар.
Рост стоимости жизни во Франции ударил по миллионам граждан страны.
Ранее сообщалось, что почти каждый второй французский студент вынужден отказываться от приемов пищи из-за нехватки денег на фоне подорожания продуктов питания.
По данным отчета Национального института статистики Франции (Insee), годовая инфляция во Франции в августе составила 4,8%, вновь перейдя к росту.
Рост цен на продовольственные товары составил 11,1%. Также продолжает увеличиваться стоимость топлива, а с 1 августа правительство подняло плату за электроэнергию в стране на 10%.
В конце июня министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил французов, что инфляция уже не вернется к уровню, на котором она находилась до ковидного периода. Он объяснил это экономическим курсом на национализацию ряда ключевых производств, а также действиями по борьбе с изменением климата.
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