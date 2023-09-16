https://ria.ru/20230916/shkolniki-1896710088.html

Французский министр на фоне инфляции призвала учить школьников готовить

Французский министр на фоне инфляции призвала учить школьников готовить - РИА Новости, 16.09.2023

Французский министр на фоне инфляции призвала учить школьников готовить

Министр-делегат малого и среднего предпринимательства, торговли, ремёсел и туризма Франции Оливия Грегуар призвала вернуть в школы уроки готовки, чтобы избежать РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T15:37

2023-09-16T15:37

2023-09-16T15:40

франция

брюно ле мэр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896709886_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f89c0f29939fd13abc2cc6d7d21b1433.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Министр-делегат малого и среднего предпринимательства, торговли, ремёсел и туризма Франции Оливия Грегуар призвала вернуть в школы уроки готовки, чтобы избежать лишних трат на покупку дорогой готовой еды на фоне высокой продовольственной инфляции, об этом она заявила в интервью газете Sud Ouest. Министру задали вопрос о том, как можно справиться с продовольственной инфляцией, которая в особенности затрагивает бюджеты многодетных семей. "Я также думаю, что нужно вновь учиться готовить сырые продукты, чтобы избегать покупки готовой, более дорогой продукции. Необходимо вернуть уроки готовки в школы", - заявила Грегуар. Рост стоимости жизни во Франции ударил по миллионам граждан страны. Ранее сообщалось, что почти каждый второй французский студент вынужден отказываться от приемов пищи из-за нехватки денег на фоне подорожания продуктов питания. По данным отчета Национального института статистики Франции (Insee), годовая инфляция во Франции в августе составила 4,8%, вновь перейдя к росту. Рост цен на продовольственные товары составил 11,1%. Также продолжает увеличиваться стоимость топлива, а с 1 августа правительство подняло плату за электроэнергию в стране на 10%. В конце июня министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил французов, что инфляция уже не вернется к уровню, на котором она находилась до ковидного периода. Он объяснил это экономическим курсом на национализацию ряда ключевых производств, а также действиями по борьбе с изменением климата.

https://ria.ru/20230913/belgiya-1896183677.html

https://ria.ru/20230907/abaye-1894765562.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, брюно ле мэр