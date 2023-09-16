https://ria.ru/20230916/shakhta-1896724992.html

В Кузбассе горняков эвакуируют из нескольких шахт из-за аварии

В Кузбассе горняков эвакуируют из нескольких шахт из-за аварии - РИА Новости, 16.09.2023

В Кузбассе горняков эвакуируют из нескольких шахт из-за аварии

Горняков нескольких шахт в Кузбассе эвакуируют из-за аварии на трансформаторной подстанции, пострадавших нет, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Кемеровской... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T17:23

2023-09-16T17:23

2023-09-16T17:23

происшествия

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

заречный

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КЕМЕРОВО, 16 сен – РИА Новости. Горняков нескольких шахт в Кузбассе эвакуируют из-за аварии на трансформаторной подстанции, пострадавших нет, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Кемеровской области. "В связи с аварией на трансформаторной подстанции произошла остановка главных вентиляторов проветривания на шахтах в Полысаевском ГО (городском округе – ред.) Заречная, Участок Октябрьская, в Ленинск-Кузнецком ГО (городском округе – ред.) Кирова, Костромовская, Комсомолец. Люди выводятся на поверхность, информация уточняется. Пострадавших нет", - отметили в ведомстве. Указывается, что люди эвакуируются самостоятельно. Силы военизированной горноспасательной части работают только на шахте "Костромовская" в Ленинск-Кузнецком городском округе. "На месте два отделения горноспасателей. Другие шахты помощи не запрашивали. Сами эвакуируют шахтеров", – уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230831/pozhar-1893509090.html

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

заречный

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ленинск-кузнецкий, кемеровская область, заречный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)