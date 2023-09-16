https://ria.ru/20230916/shakhta-1896724992.html
В Кузбассе горняков эвакуируют из нескольких шахт из-за аварии
В Кузбассе горняков эвакуируют из нескольких шахт из-за аварии - РИА Новости, 16.09.2023
В Кузбассе горняков эвакуируют из нескольких шахт из-за аварии
Горняков нескольких шахт в Кузбассе эвакуируют из-за аварии на трансформаторной подстанции, пострадавших нет, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Кемеровской... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T17:23
2023-09-16T17:23
2023-09-16T17:23
происшествия
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
заречный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 16 сен – РИА Новости. Горняков нескольких шахт в Кузбассе эвакуируют из-за аварии на трансформаторной подстанции, пострадавших нет, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Кемеровской области. "В связи с аварией на трансформаторной подстанции произошла остановка главных вентиляторов проветривания на шахтах в Полысаевском ГО (городском округе – ред.) Заречная, Участок Октябрьская, в Ленинск-Кузнецком ГО (городском округе – ред.) Кирова, Костромовская, Комсомолец. Люди выводятся на поверхность, информация уточняется. Пострадавших нет", - отметили в ведомстве. Указывается, что люди эвакуируются самостоятельно. Силы военизированной горноспасательной части работают только на шахте "Костромовская" в Ленинск-Кузнецком городском округе. "На месте два отделения горноспасателей. Другие шахты помощи не запрашивали. Сами эвакуируют шахтеров", – уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230831/pozhar-1893509090.html
ленинск-кузнецкий
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заречный
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинск-кузнецкий, кемеровская область, заречный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, Заречный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кузбассе горняков эвакуируют из нескольких шахт из-за аварии
Горняков нескольких шахт в Кузбассе эвакуируют из-за аварии на подстанции