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Посол Антонов негативно оценил усилия США по возобновлению зерновой сделки - РИА Новости, 16.09.2023
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03:51 16.09.2023 (обновлено: 05:25 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/sdelka-1896655778.html
Посол Антонов негативно оценил усилия США по возобновлению зерновой сделки
Посол Антонов негативно оценил усилия США по возобновлению зерновой сделки - РИА Новости, 16.09.2023
Посол Антонов негативно оценил усилия США по возобновлению зерновой сделки
Белый дом не снимает барьеры для возобновления зерновой сделки, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T03:51
2023-09-16T05:25
россия
вашингтон (штат)
турция
анатолий антонов
владимир путин
оон
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Белый дом не снимает барьеры для возобновления зерновой сделки, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.&quot;Белому дому, если он действительно радеет за интересы нуждающихся, уже давно следовало бы перейти от тиражирования пустых инсинуаций к реальному снятию санкционных барьеров&quot;, - говорится в распространенном комментарии Антонова.Он назвал заявления американской администрации о том, что Россия постоянно меняет условия возобновления зерновой сделки, мифотворчеством. "Местные чиновники, занимаясь мифотворчеством, в очередной раз перекладывают с больной головы на здоровую. Россия неоднократно, в первую очередь на высшем уровне, подчеркивала, что дверь для восстановления работы черноморской инициативы остается открытой", - подчеркнул дипломат."Необходимо лишь обеспечить законные требования российской стороны по строгому выполнению взаимоувязанных стамбульских договоренностей. Здесь стремятся об этом не говорить, но данные соглашения включают в себя не только "украинскую" часть, но и не менее важный меморандум Россия-ООН о продвижении отечественного продовольствия и удобрений на глобальные рынки", - добавил он.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Москва уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230916/ukraina-1896647630.html
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россия, вашингтон (штат), турция, анатолий антонов, владимир путин, оон
Россия, Вашингтон (штат), Турция, Анатолий Антонов, Владимир Путин, ООН
Посол Антонов негативно оценил усилия США по возобновлению зерновой сделки

Посол Антонов: Вашингтон не снимает барьеры для возобновления зерновой сделки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Белый дом не снимает барьеры для возобновления зерновой сделки, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«

"Белому дому, если он действительно радеет за интересы нуждающихся, уже давно следовало бы перейти от тиражирования пустых инсинуаций к реальному снятию санкционных барьеров", - говорится в распространенном комментарии Антонова.

Он назвал заявления американской администрации о том, что Россия постоянно меняет условия возобновления зерновой сделки, мифотворчеством. "Местные чиновники, занимаясь мифотворчеством, в очередной раз перекладывают с больной головы на здоровую. Россия неоднократно, в первую очередь на высшем уровне, подчеркивала, что дверь для восстановления работы черноморской инициативы остается открытой", - подчеркнул дипломат.
"Необходимо лишь обеспечить законные требования российской стороны по строгому выполнению взаимоувязанных стамбульских договоренностей. Здесь стремятся об этом не говорить, но данные соглашения включают в себя не только "украинскую" часть, но и не менее важный меморандум Россия-ООН о продвижении отечественного продовольствия и удобрений на глобальные рынки", - добавил он.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Москва уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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РоссияВашингтон (штат)ТурцияАнатолий АнтоновВладимир ПутинООН
 
 
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