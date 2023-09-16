https://ria.ru/20230916/sdelka-1896655778.html

Посол Антонов негативно оценил усилия США по возобновлению зерновой сделки

Посол Антонов негативно оценил усилия США по возобновлению зерновой сделки - РИА Новости, 16.09.2023

Посол Антонов негативно оценил усилия США по возобновлению зерновой сделки

Белый дом не снимает барьеры для возобновления зерновой сделки, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T03:51

2023-09-16T03:51

2023-09-16T05:25

россия

вашингтон (штат)

турция

анатолий антонов

владимир путин

оон

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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Белый дом не снимает барьеры для возобновления зерновой сделки, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Белому дому, если он действительно радеет за интересы нуждающихся, уже давно следовало бы перейти от тиражирования пустых инсинуаций к реальному снятию санкционных барьеров", - говорится в распространенном комментарии Антонова.Он назвал заявления американской администрации о том, что Россия постоянно меняет условия возобновления зерновой сделки, мифотворчеством. "Местные чиновники, занимаясь мифотворчеством, в очередной раз перекладывают с больной головы на здоровую. Россия неоднократно, в первую очередь на высшем уровне, подчеркивала, что дверь для восстановления работы черноморской инициативы остается открытой", - подчеркнул дипломат."Необходимо лишь обеспечить законные требования российской стороны по строгому выполнению взаимоувязанных стамбульских договоренностей. Здесь стремятся об этом не говорить, но данные соглашения включают в себя не только "украинскую" часть, но и не менее важный меморандум Россия-ООН о продвижении отечественного продовольствия и удобрений на глобальные рынки", - добавил он.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Москва уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230916/ukraina-1896647630.html

россия

вашингтон (штат)

турция

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россия, вашингтон (штат), турция, анатолий антонов, владимир путин, оон