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Под Мурманском водитель на угнанном самосвале врезался в микроавтобус - РИА Новости, 16.09.2023
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20:31 16.09.2023 (обновлено: 20:39 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/samosval-1896743454.html
Под Мурманском водитель на угнанном самосвале врезался в микроавтобус
Под Мурманском водитель на угнанном самосвале врезался в микроавтобус - РИА Новости, 16.09.2023
Под Мурманском водитель на угнанном самосвале врезался в микроавтобус
Мужчина в Мурманской области угнал с заправки самосвал и врезался на встречной полосе в микроавтобус Merсedes с туристами: четыре человека погибли, еще четверо, РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T20:31
2023-09-16T20:39
авто
мурманская область
печенгский район
норвегия
происшествия
mercedes
россия
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МУРМАНСК, 16 сен – РИА Новости. Мужчина в Мурманской области угнал с заправки самосвал и врезался на встречной полосе в микроавтобус Merсedes с туристами: четыре человека погибли, еще четверо, включая водителя микроавтобуса, доставлены в больницу, сообщили в региональном УМВД. Трагедия произошла в субботу около 17.00 в Печенгском районе недалеко от границы с Норвегией. Как заявили в полиции, мужчина угнал большегрузный самосвал, выехал со стороны АЗС к федеральной автодороге Р-21 "Кола", не справился с управлением и врезался в микроавтобус, двигавшийся во встречном направлении. "В результате ДТП четыре пассажира от полученных травм скончались на месте, водитель и три пассажира с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Водитель самосвала, допустивший столкновение, задержан сотрудниками ДПС и доставлен в отдел полиции. Он направлен на процедуру медицинского освидетельствования, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, в автобусе находились туристы, все - граждане РФ. Задержанный водитель 1988 года рождения - житель поселка Никель Мурманской области.Как уточнили в региональной прокуратуре, которая начала проверку происшествия, по предварительным данным, самосвал угнал пьяный житель Самарской области. "Находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя автомобилями марки Mercedes-Benz Sprinter и "Лада Ларгус", - говорится в сообщении надзорного ведомства.Отмечается, что в ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ "нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Одновременно с возбуждением уголовного дела в суд будет направлено ходатайство об избрании виновнику меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230916/lep-1896691453.html
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мурманская область
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авто, мурманская область, печенгский район, норвегия, происшествия, mercedes, россия
Авто, Мурманская область, Печенгский район, Норвегия, Происшествия, Mercedes, Россия
Под Мурманском водитель на угнанном самосвале врезался в микроавтобус

Под Мурманском мужчина на угнанном самосвале врезался в микроавтобус на встречке

© МВД МедиаДТП с участием самосвала на федеральной автодороге Р-21 "Кола"
ДТП с участием самосвала на федеральной автодороге Р-21 Кола
© МВД Медиа
ДТП с участием самосвала на федеральной автодороге Р-21 "Кола"
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МУРМАНСК, 16 сен – РИА Новости. Мужчина в Мурманской области угнал с заправки самосвал и врезался на встречной полосе в микроавтобус Merсedes с туристами: четыре человека погибли, еще четверо, включая водителя микроавтобуса, доставлены в больницу, сообщили в региональном УМВД.
Трагедия произошла в субботу около 17.00 в Печенгском районе недалеко от границы с Норвегией.
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Вчера, 13:26
Как заявили в полиции, мужчина угнал большегрузный самосвал, выехал со стороны АЗС к федеральной автодороге Р-21 "Кола", не справился с управлением и врезался в микроавтобус, двигавшийся во встречном направлении.
«
"В результате ДТП четыре пассажира от полученных травм скончались на месте, водитель и три пассажира с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Водитель самосвала, допустивший столкновение, задержан сотрудниками ДПС и доставлен в отдел полиции. Он направлен на процедуру медицинского освидетельствования, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По предварительным данным, в автобусе находились туристы, все - граждане РФ. Задержанный водитель 1988 года рождения - житель поселка Никель Мурманской области.
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15 сентября, 22:26
Как уточнили в региональной прокуратуре, которая начала проверку происшествия, по предварительным данным, самосвал угнал пьяный житель Самарской области. "Находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя автомобилями марки Mercedes-Benz Sprinter и "Лада Ларгус", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Отмечается, что в ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ "нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Одновременно с возбуждением уголовного дела в суд будет направлено ходатайство об избрании виновнику меры пресечения в виде заключения под стражу.
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АвтоМурманская областьПеченгский районНорвегияПроисшествияMercedesРоссия
 
 
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