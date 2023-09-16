Под Мурманском водитель на угнанном самосвале врезался в микроавтобус
Под Мурманском мужчина на угнанном самосвале врезался в микроавтобус на встречке
© МВД МедиаДТП с участием самосвала на федеральной автодороге Р-21 "Кола"
© МВД Медиа
ДТП с участием самосвала на федеральной автодороге Р-21 "Кола"
МУРМАНСК, 16 сен – РИА Новости. Мужчина в Мурманской области угнал с заправки самосвал и врезался на встречной полосе в микроавтобус Merсedes с туристами: четыре человека погибли, еще четверо, включая водителя микроавтобуса, доставлены в больницу, сообщили в региональном УМВД.
Трагедия произошла в субботу около 17.00 в Печенгском районе недалеко от границы с Норвегией.
Как заявили в полиции, мужчина угнал большегрузный самосвал, выехал со стороны АЗС к федеральной автодороге Р-21 "Кола", не справился с управлением и врезался в микроавтобус, двигавшийся во встречном направлении.
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"В результате ДТП четыре пассажира от полученных травм скончались на месте, водитель и три пассажира с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Водитель самосвала, допустивший столкновение, задержан сотрудниками ДПС и доставлен в отдел полиции. Он направлен на процедуру медицинского освидетельствования, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как уточнили в региональной прокуратуре, которая начала проверку происшествия, по предварительным данным, самосвал угнал пьяный житель Самарской области. "Находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя автомобилями марки Mercedes-Benz Sprinter и "Лада Ларгус", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Отмечается, что в ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ "нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Одновременно с возбуждением уголовного дела в суд будет направлено ходатайство об избрании виновнику меры пресечения в виде заключения под стражу.