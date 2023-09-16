https://ria.ru/20230916/samosval-1896743454.html

Под Мурманском водитель на угнанном самосвале врезался в микроавтобус

Под Мурманском водитель на угнанном самосвале врезался в микроавтобус - РИА Новости, 16.09.2023

Под Мурманском водитель на угнанном самосвале врезался в микроавтобус

Мужчина в Мурманской области угнал с заправки самосвал и врезался на встречной полосе в микроавтобус Merсedes с туристами: четыре человека погибли, еще четверо, РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T20:31

2023-09-16T20:31

2023-09-16T20:39

авто

мурманская область

печенгский район

норвегия

происшествия

mercedes

россия

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МУРМАНСК, 16 сен – РИА Новости. Мужчина в Мурманской области угнал с заправки самосвал и врезался на встречной полосе в микроавтобус Merсedes с туристами: четыре человека погибли, еще четверо, включая водителя микроавтобуса, доставлены в больницу, сообщили в региональном УМВД. Трагедия произошла в субботу около 17.00 в Печенгском районе недалеко от границы с Норвегией. Как заявили в полиции, мужчина угнал большегрузный самосвал, выехал со стороны АЗС к федеральной автодороге Р-21 "Кола", не справился с управлением и врезался в микроавтобус, двигавшийся во встречном направлении. "В результате ДТП четыре пассажира от полученных травм скончались на месте, водитель и три пассажира с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Водитель самосвала, допустивший столкновение, задержан сотрудниками ДПС и доставлен в отдел полиции. Он направлен на процедуру медицинского освидетельствования, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, в автобусе находились туристы, все - граждане РФ. Задержанный водитель 1988 года рождения - житель поселка Никель Мурманской области.Как уточнили в региональной прокуратуре, которая начала проверку происшествия, по предварительным данным, самосвал угнал пьяный житель Самарской области. "Находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя автомобилями марки Mercedes-Benz Sprinter и "Лада Ларгус", - говорится в сообщении надзорного ведомства.Отмечается, что в ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ "нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Одновременно с возбуждением уголовного дела в суд будет направлено ходатайство об избрании виновнику меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20230916/lep-1896691453.html

https://ria.ru/20230915/ostanovka-1896639814.html

https://ria.ru/20230915/dtp-1896632424.html

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авто, мурманская область, печенгский район, норвегия, происшествия, mercedes, россия