https://ria.ru/20230916/samolet-1896738488.html

Под Турином на репетиции авиашоу самолет упал на машину с детьми

Под Турином на репетиции авиашоу самолет упал на машину с детьми - РИА Новости, 16.09.2023

Под Турином на репетиции авиашоу самолет упал на машину с детьми

Находившаяся в автомобиле пятилетняя девочка погибла при падении самолета пилотажной группы Frecce Tricolore на военной базе под Турином, пишет газета la... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T19:46

2023-09-16T19:46

2023-09-16T20:40

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РИМ, 16 сен — РИА Новости. Находившаяся в автомобиле пятилетняя девочка погибла при падении самолета пилотажной группы Frecce Tricolore на военной базе под Турином, пишет газета la Repubblica. Инцидент произошел во время тренировочного полета перед воскресным авиашоу. Как уточняется, самолет потерпел крушение при посадке. При падении за пределы взлетно-посадочной полосы он задел автомобиль, в котором находилась семья из четырех человек. Пятилетняя девочка умерла на месте от ожогов, ранения получил ее девятилетний брат. Вместе с родителями его госпитализировали в тяжелом состоянии.Отмечается, что в больницу также доставили пилота воздушного судна.Итальянские СМИ распространили видеозапись крушения. На ней запечатлено, как из самолета катапультируется пилот, раскрывая парашют на небольшой высоте.После катастрофы организаторы авиашоу, посвященного столетию Frecce Tricolore, отменили мероприятие.

https://ria.ru/20230915/samolet-1896640159.html

турин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турин, италия