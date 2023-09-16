https://ria.ru/20230916/samolet-1896738488.html
Под Турином на репетиции авиашоу самолет упал на машину с детьми
Под Турином на репетиции авиашоу самолет упал на машину с детьми - РИА Новости, 16.09.2023
Под Турином на репетиции авиашоу самолет упал на машину с детьми
Находившаяся в автомобиле пятилетняя девочка погибла при падении самолета пилотажной группы Frecce Tricolore на военной базе под Турином, пишет газета la... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T19:46
2023-09-16T19:46
2023-09-16T20:40
в мире
турин
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896740811_0:0:1678:944_1920x0_80_0_0_f791fcb0692d4a61fddb3bb379e6028e.png
РИМ, 16 сен — РИА Новости. Находившаяся в автомобиле пятилетняя девочка погибла при падении самолета пилотажной группы Frecce Tricolore на военной базе под Турином, пишет газета la Repubblica. Инцидент произошел во время тренировочного полета перед воскресным авиашоу. Как уточняется, самолет потерпел крушение при посадке. При падении за пределы взлетно-посадочной полосы он задел автомобиль, в котором находилась семья из четырех человек. Пятилетняя девочка умерла на месте от ожогов, ранения получил ее девятилетний брат. Вместе с родителями его госпитализировали в тяжелом состоянии.Отмечается, что в больницу также доставили пилота воздушного судна.Итальянские СМИ распространили видеозапись крушения. На ней запечатлено, как из самолета катапультируется пилот, раскрывая парашют на небольшой высоте.После катастрофы организаторы авиашоу, посвященного столетию Frecce Tricolore, отменили мероприятие.
https://ria.ru/20230915/samolet-1896640159.html
турин
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896740811_121:0:1390:952_1920x0_80_0_0_73149ba2f730b78d4cf5586ebc756c81.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турин, италия
Под Турином на репетиции авиашоу самолет упал на машину с детьми
la Repubblica: в Италии падающий самолет задел машину, погибла 5-летняя девочка
РИМ, 16 сен — РИА Новости.
Находившаяся в автомобиле пятилетняя девочка погибла при падении самолета пилотажной группы Frecce Tricolore на военной базе под Турином, пишет газета la Repubblica
.
Инцидент произошел во время тренировочного полета перед воскресным авиашоу. Как уточняется, самолет потерпел крушение при посадке. При падении за пределы взлетно-посадочной полосы он задел автомобиль, в котором находилась семья из четырех человек. Пятилетняя девочка умерла на месте от ожогов, ранения получил ее девятилетний брат. Вместе с родителями его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Отмечается, что в больницу также доставили пилота воздушного судна.
Итальянские СМИ распространили видеозапись крушения. На ней запечатлено, как из самолета катапультируется пилот, раскрывая парашют на небольшой высоте.
После катастрофы организаторы авиашоу, посвященного столетию Frecce Tricolore, отменили мероприятие.
В Волгоградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку