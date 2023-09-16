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СМИ: президент Австрии не смог вылететь в Нью-Йорк из-за поломки самолета - РИА Новости, 16.09.2023
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18:54 16.09.2023 (обновлено: 19:08 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/samolet-1896733515.html
СМИ: президент Австрии не смог вылететь в Нью-Йорк из-за поломки самолета
СМИ: президент Австрии не смог вылететь в Нью-Йорк из-за поломки самолета - РИА Новости, 16.09.2023
СМИ: президент Австрии не смог вылететь в Нью-Йорк из-за поломки самолета
Австрийский президент Александер Ван дер Беллен из-за технических проблем с самолетом не смог отправиться в Нью-Йорк, где он намеревался принять участие в... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T18:54
2023-09-16T19:08
в мире
нью-йорк (город)
австрия
александер ван дер беллен
генеральная ассамблея оон
оон
austrian airlines
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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Австрийский президент Александер Ван дер Беллен из-за технических проблем с самолетом не смог отправиться в Нью-Йорк, где он намеревался принять участие в работе Генассамблеи ООН, сообщает издание Krone со ссылкой на собственные источники. По данным издания, у президентского борта Austrian Airlines были обнаружены технические неисправности, а найти ему на замену другой не удалось. Отмечается, что тем же рейсом вместе с австрийским президентом должна была вылететь его словенская коллега Наташа Пирц-Мусар.
https://ria.ru/20230517/samolet-1872492568.html
нью-йорк (город)
австрия
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в мире, нью-йорк (город), австрия, александер ван дер беллен, генеральная ассамблея оон, оон, austrian airlines
В мире, Нью-Йорк (город), Австрия, Александер Ван дер Беллен, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Austrian Airlines
СМИ: президент Австрии не смог вылететь в Нью-Йорк из-за поломки самолета

Krone: президент Австрии из-за поломки самолета не вылетел в Нью-Йорк на ГА ООН

© Flickr / RachelH_Австрийские авиалинии
Австрийские авиалинии - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© Flickr / RachelH_
Австрийские авиалинии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Австрийский президент Александер Ван дер Беллен из-за технических проблем с самолетом не смог отправиться в Нью-Йорк, где он намеревался принять участие в работе Генассамблеи ООН, сообщает издание Krone со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, у президентского борта Austrian Airlines были обнаружены технические неисправности, а найти ему на замену другой не удалось.
Отмечается, что тем же рейсом вместе с австрийским президентом должна была вылететь его словенская коллега Наташа Пирц-Мусар.
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В миреНью-Йорк (город)АвстрияАлександер Ван дер БелленГенеральная Ассамблея ООНООНAustrian Airlines
 
 
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