https://ria.ru/20230916/samolet-1896733515.html

СМИ: президент Австрии не смог вылететь в Нью-Йорк из-за поломки самолета

СМИ: президент Австрии не смог вылететь в Нью-Йорк из-за поломки самолета - РИА Новости, 16.09.2023

СМИ: президент Австрии не смог вылететь в Нью-Йорк из-за поломки самолета

Австрийский президент Александер Ван дер Беллен из-за технических проблем с самолетом не смог отправиться в Нью-Йорк, где он намеревался принять участие в... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T18:54

2023-09-16T18:54

2023-09-16T19:08

в мире

нью-йорк (город)

австрия

александер ван дер беллен

генеральная ассамблея оон

оон

austrian airlines

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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Австрийский президент Александер Ван дер Беллен из-за технических проблем с самолетом не смог отправиться в Нью-Йорк, где он намеревался принять участие в работе Генассамблеи ООН, сообщает издание Krone со ссылкой на собственные источники. По данным издания, у президентского борта Austrian Airlines были обнаружены технические неисправности, а найти ему на замену другой не удалось. Отмечается, что тем же рейсом вместе с австрийским президентом должна была вылететь его словенская коллега Наташа Пирц-Мусар.

https://ria.ru/20230517/samolet-1872492568.html

нью-йорк (город)

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, нью-йорк (город), австрия, александер ван дер беллен, генеральная ассамблея оон, оон, austrian airlines