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СМИ: президент Австрии не смог вылететь в Нью-Йорк из-за поломки самолета
СМИ: президент Австрии не смог вылететь в Нью-Йорк из-за поломки самолета - РИА Новости, 16.09.2023
СМИ: президент Австрии не смог вылететь в Нью-Йорк из-за поломки самолета
Австрийский президент Александер Ван дер Беллен из-за технических проблем с самолетом не смог отправиться в Нью-Йорк, где он намеревался принять участие в... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T18:54
2023-09-16T18:54
2023-09-16T19:08
в мире
нью-йорк (город)
австрия
александер ван дер беллен
генеральная ассамблея оон
оон
austrian airlines
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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Австрийский президент Александер Ван дер Беллен из-за технических проблем с самолетом не смог отправиться в Нью-Йорк, где он намеревался принять участие в работе Генассамблеи ООН, сообщает издание Krone со ссылкой на собственные источники. По данным издания, у президентского борта Austrian Airlines были обнаружены технические неисправности, а найти ему на замену другой не удалось. Отмечается, что тем же рейсом вместе с австрийским президентом должна была вылететь его словенская коллега Наташа Пирц-Мусар.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Нью-Йорк (город), Австрия, Александер Ван дер Беллен, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Austrian Airlines
СМИ: президент Австрии не смог вылететь в Нью-Йорк из-за поломки самолета
Krone: президент Австрии из-за поломки самолета не вылетел в Нью-Йорк на ГА ООН