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В Москве проверяют сообщения об избиении матери с дочерью в салоне красоты
В Москве проверяют сообщения об избиении матери с дочерью в салоне красоты - РИА Новости, 16.09.2023
В Москве проверяют сообщения об избиении матери с дочерью в салоне красоты
Полицейские проводят проверку после материалов СМИ, сообщивших об избиении женщины и ее дочери в одном из салонов красоты в центре Москвы, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T12:28
2023-09-16T12:28
2023-09-16T14:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Полицейские проводят проверку после материалов СМИ, сообщивших об избиении женщины и ее дочери в одном из салонов красоты в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "Сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действий участников конфликта и принято решение в соответствии с законом", — сказали в полиции, не приводя подробностей.Официальными комментариями администрации салона и пострадавших РИА Новости не располагает.Сегодня телеграм-канал "112" сообщил об инциденте в салоне красоты в центре Москвы. Туда, по данным канала, записалась 16-летняя девушка, пожелав расплатиться по скидочному купону. Администраторы салона якобы не захотели оказывать услугу дешевле, после чего мать с дочерью "избили и спустили с лестницы" двое мужчин. Мама девушки обратилась в полицию, отметил телеграм-канал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве проверяют сообщения об избиении матери с дочерью в салоне красоты
В Москве проверяют сообщения СМИ об избиении матери с дочерью в салоне красоты
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Полицейские проводят проверку после материалов СМИ, сообщивших об избиении женщины и ее дочери в одном из салонов красоты в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
«
"Сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действий участников конфликта и принято решение в соответствии с законом", — сказали в полиции, не приводя подробностей.
Официальными комментариями администрации салона и пострадавших РИА Новости не располагает.
Сегодня телеграм-канал "112" сообщил об инциденте в салоне красоты в центре Москвы. Туда, по данным канала, записалась 16-летняя девушка, пожелав расплатиться по скидочному купону. Администраторы салона якобы не захотели оказывать услугу дешевле, после чего мать с дочерью "избили и спустили с лестницы" двое мужчин. Мама девушки обратилась в полицию, отметил телеграм-канал.
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