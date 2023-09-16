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В Москве проверяют сообщения об избиении матери с дочерью в салоне красоты - РИА Новости, 16.09.2023
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12:28 16.09.2023 (обновлено: 14:00 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/salon-1896686444.html
В Москве проверяют сообщения об избиении матери с дочерью в салоне красоты
В Москве проверяют сообщения об избиении матери с дочерью в салоне красоты - РИА Новости, 16.09.2023
В Москве проверяют сообщения об избиении матери с дочерью в салоне красоты
Полицейские проводят проверку после материалов СМИ, сообщивших об избиении женщины и ее дочери в одном из салонов красоты в центре Москвы, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T12:28
2023-09-16T14:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Полицейские проводят проверку после материалов СМИ, сообщивших об избиении женщины и ее дочери в одном из салонов красоты в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. &quot;Сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действий участников конфликта и принято решение в соответствии с законом&quot;, — сказали в полиции, не приводя подробностей.Официальными комментариями администрации салона и пострадавших РИА Новости не располагает.Сегодня телеграм-канал "112" сообщил об инциденте в салоне красоты в центре Москвы. Туда, по данным канала, записалась 16-летняя девушка, пожелав расплатиться по скидочному купону. Администраторы салона якобы не захотели оказывать услугу дешевле, после чего мать с дочерью "избили и спустили с лестницы" двое мужчин. Мама девушки обратилась в полицию, отметил телеграм-канал.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве проверяют сообщения об избиении матери с дочерью в салоне красоты

В Москве проверяют сообщения СМИ об избиении матери с дочерью в салоне красоты

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Полицейские проводят проверку после материалов СМИ, сообщивших об избиении женщины и ее дочери в одном из салонов красоты в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
«

"Сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действий участников конфликта и принято решение в соответствии с законом", — сказали в полиции, не приводя подробностей.

Официальными комментариями администрации салона и пострадавших РИА Новости не располагает.
Сегодня телеграм-канал "112" сообщил об инциденте в салоне красоты в центре Москвы. Туда, по данным канала, записалась 16-летняя девушка, пожелав расплатиться по скидочному купону. Администраторы салона якобы не захотели оказывать услугу дешевле, после чего мать с дочерью "избили и спустили с лестницы" двое мужчин. Мама девушки обратилась в полицию, отметил телеграм-канал.
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