https://ria.ru/20230916/salon-1896686444.html

В Москве проверяют сообщения об избиении матери с дочерью в салоне красоты

В Москве проверяют сообщения об избиении матери с дочерью в салоне красоты - РИА Новости, 16.09.2023

В Москве проверяют сообщения об избиении матери с дочерью в салоне красоты

Полицейские проводят проверку после материалов СМИ, сообщивших об избиении женщины и ее дочери в одном из салонов красоты в центре Москвы, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T12:28

2023-09-16T12:28

2023-09-16T14:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Полицейские проводят проверку после материалов СМИ, сообщивших об избиении женщины и ее дочери в одном из салонов красоты в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "Сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действий участников конфликта и принято решение в соответствии с законом", — сказали в полиции, не приводя подробностей.Официальными комментариями администрации салона и пострадавших РИА Новости не располагает.Сегодня телеграм-канал "112" сообщил об инциденте в салоне красоты в центре Москвы. Туда, по данным канала, записалась 16-летняя девушка, пожелав расплатиться по скидочному купону. Администраторы салона якобы не захотели оказывать услугу дешевле, после чего мать с дочерью "избили и спустили с лестницы" двое мужчин. Мама девушки обратилась в полицию, отметил телеграм-канал.

https://ria.ru/20230915/mvd-1896557355.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва