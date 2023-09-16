https://ria.ru/20230916/rzhd-1896652546.html
РЖД сделали коллекцию онлайн-билетов для турпоездов
РЖД сделали коллекцию онлайн-билетов для турпоездов - РИА Новости, 16.09.2023
РЖД сделали коллекцию онлайн-билетов для турпоездов
РЖД сделали коллекцию онлайн-билетов для путешественников в туристических поездах, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T02:03
2023-09-16T02:03
2023-09-16T11:55
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. РЖД сделали коллекцию онлайн-билетов для путешественников в туристических поездах, сообщили РИА Новости в компании. РЖД уже несколько лет активно занимаются развитием туристических поездов. "ОАО "РЖД" создало коллекцию туристических билетов для проезда в туристических поездах. При покупке билета на поезд на сайте rzd.ru вы можете распечатать индивидуальный туристический билет, который можно сохранить на память о путешествии по какому-либо туристическому маршруту", - рассказали в РЖД. Билеты в каждом поезде разные. "Совершая путешествия вместе с ОАО "РЖД" на туристических поездах, туристы смогут собрать всю коллекцию неповторимых туристических билетов", - пояснили в компании.
https://ria.ru/20230908/rzhd-1894996834.html
https://ria.ru/20230831/rzhd-1893297953.html
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ржд
РЖД сделали коллекцию онлайн-билетов для турпоездов
РЖД сделали коллекцию онлайн-билетов для пассажиров в туристических поездах
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. РЖД сделали коллекцию онлайн-билетов для путешественников в туристических поездах, сообщили РИА Новости в компании.
РЖД уже несколько лет активно занимаются развитием туристических поездов.
РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток на поезда дальнего следования
"ОАО "РЖД" создало коллекцию туристических билетов для проезда в туристических поездах. При покупке билета на поезд на сайте rzd.ru вы можете распечатать индивидуальный туристический билет, который можно сохранить на память о путешествии по какому-либо туристическому маршруту", - рассказали в РЖД.
Билеты в каждом поезде разные.
"Совершая путешествия вместе с ОАО "РЖД" на туристических поездах, туристы смогут собрать всю коллекцию неповторимых туристических билетов", - пояснили в компании.
РЖД увеличат в приложении число поездов с указанием мест по ходу движения