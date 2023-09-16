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РЖД сделали коллекцию онлайн-билетов для турпоездов - РИА Новости, 16.09.2023
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02:03 16.09.2023 (обновлено: 11:55 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/rzhd-1896652546.html
РЖД сделали коллекцию онлайн-билетов для турпоездов
РЖД сделали коллекцию онлайн-билетов для турпоездов - РИА Новости, 16.09.2023
РЖД сделали коллекцию онлайн-билетов для турпоездов
РЖД сделали коллекцию онлайн-билетов для путешественников в туристических поездах, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T02:03
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. РЖД сделали коллекцию онлайн-билетов для путешественников в туристических поездах, сообщили РИА Новости в компании. РЖД уже несколько лет активно занимаются развитием туристических поездов. "ОАО "РЖД" создало коллекцию туристических билетов для проезда в туристических поездах. При покупке билета на поезд на сайте rzd.ru вы можете распечатать индивидуальный туристический билет, который можно сохранить на память о путешествии по какому-либо туристическому маршруту", - рассказали в РЖД. Билеты в каждом поезде разные. "Совершая путешествия вместе с ОАО "РЖД" на туристических поездах, туристы смогут собрать всю коллекцию неповторимых туристических билетов", - пояснили в компании.
https://ria.ru/20230908/rzhd-1894996834.html
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РЖД
РЖД сделали коллекцию онлайн-билетов для турпоездов

РЖД сделали коллекцию онлайн-билетов для пассажиров в туристических поездах

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖелезная дорога на побережье черного моря в Туапсинском районе
Железная дорога на побережье черного моря в Туапсинском районе - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Железная дорога на побережье черного моря в Туапсинском районе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. РЖД сделали коллекцию онлайн-билетов для путешественников в туристических поездах, сообщили РИА Новости в компании.
РЖД уже несколько лет активно занимаются развитием туристических поездов.
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток на поезда дальнего следования
8 сентября, 14:33
"ОАО "РЖД" создало коллекцию туристических билетов для проезда в туристических поездах. При покупке билета на поезд на сайте rzd.ru вы можете распечатать индивидуальный туристический билет, который можно сохранить на память о путешествии по какому-либо туристическому маршруту", - рассказали в РЖД.
© РЖДТуристический билет РЖД России
Туристический билет РЖД России
© РЖД
Туристический билет РЖД России
Билеты в каждом поезде разные.
"Совершая путешествия вместе с ОАО "РЖД" на туристических поездах, туристы смогут собрать всю коллекцию неповторимых туристических билетов", - пояснили в компании.
Машинист в кабине поезда на линии Санкт-Петербург-Москва - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
РЖД увеличат в приложении число поездов с указанием мест по ходу движения
31 августа, 04:13
 
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