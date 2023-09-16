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"Наступила мертвая тишина". В США раскрыли, что Россия устроила на Западе - РИА Новости, 16.09.2023
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22:01 16.09.2023 (обновлено: 22:03 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/rossiya-1896750889.html
"Наступила мертвая тишина". В США раскрыли, что Россия устроила на Западе
"Наступила мертвая тишина". В США раскрыли, что Россия устроила на Западе - РИА Новости, 16.09.2023
"Наступила мертвая тишина". В США раскрыли, что Россия устроила на Западе
Поток информации о ситуации на Украине в западных СМИ иссяк из-за побед России на поле боя, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T22:01
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политика
украина
россия
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Поток информации о ситуации на Украине в западных СМИ иссяк из-за побед России на поле боя, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Если вы посмотрите новостные телеканалы вроде Sky News, вы увидите, что они ничего не говорят. Там мертвая тишина, хотя в прошлом году они обновляли новости об Украине каждые полчаса", — заметил эксперт.По его словам, это связано с тем, что дела у Киева идут не очень хорошо, а ВСУ несут большие потери и терпят поражение, отметил Джонсон.Бывший аналитик ЦРУ полагает, что поддержка Украины со стороны Запада постепенно подходит к концу. Государства НАТО начинают дистанцироваться от этой восточноевропейской страны и сомневаться в целесообразности новых поставок вооружений, резюмировал он.Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.
https://ria.ru/20230916/ukraina-1896744955.html
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политика, украина, россия, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, нато
Политика, Украина, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, НАТО
"Наступила мертвая тишина". В США раскрыли, что Россия устроила на Западе

Экс-агент ЦРУ Джонсон: в западных СМИ наступила полная тишина из-за разгрома ВСУ

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрогулочные теплоходы на Москве-реке
Прогулочные теплоходы на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Прогулочные теплоходы на Москве-реке. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Поток информации о ситуации на Украине в западных СМИ иссяк из-за побед России на поле боя, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«
"Если вы посмотрите новостные телеканалы вроде Sky News, вы увидите, что они ничего не говорят. Там мертвая тишина, хотя в прошлом году они обновляли новости об Украине каждые полчаса", — заметил эксперт.
По его словам, это связано с тем, что дела у Киева идут не очень хорошо, а ВСУ несут большие потери и терпят поражение, отметил Джонсон.
Бывший аналитик ЦРУ полагает, что поддержка Украины со стороны Запада постепенно подходит к концу. Государства НАТО начинают дистанцироваться от этой восточноевропейской страны и сомневаться в целесообразности новых поставок вооружений, резюмировал он.
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ПолитикаУкраинаРоссияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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