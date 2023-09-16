https://ria.ru/20230916/rossiya-1896750889.html

"Наступила мертвая тишина". В США раскрыли, что Россия устроила на Западе

"Наступила мертвая тишина". В США раскрыли, что Россия устроила на Западе - РИА Новости, 16.09.2023

"Наступила мертвая тишина". В США раскрыли, что Россия устроила на Западе

Поток информации о ситуации на Украине в западных СМИ иссяк из-за побед России на поле боя, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T22:01

2023-09-16T22:01

2023-09-16T22:03

политика

украина

россия

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Поток информации о ситуации на Украине в западных СМИ иссяк из-за побед России на поле боя, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Если вы посмотрите новостные телеканалы вроде Sky News, вы увидите, что они ничего не говорят. Там мертвая тишина, хотя в прошлом году они обновляли новости об Украине каждые полчаса", — заметил эксперт.По его словам, это связано с тем, что дела у Киева идут не очень хорошо, а ВСУ несут большие потери и терпят поражение, отметил Джонсон.Бывший аналитик ЦРУ полагает, что поддержка Украины со стороны Запада постепенно подходит к концу. Государства НАТО начинают дистанцироваться от этой восточноевропейской страны и сомневаться в целесообразности новых поставок вооружений, резюмировал он.Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.

https://ria.ru/20230916/ukraina-1896744955.html

https://ria.ru/20230916/nato-1896736076.html

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политика, украина, россия, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, нато