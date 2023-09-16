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В Калининграде на родителей напавших на полицейских подростков завели дело
В Калининграде на родителей напавших на полицейских подростков завели дело - РИА Новости, 16.09.2023
В Калининграде на родителей напавших на полицейских подростков завели дело
Родители подростков, напавших на полицейских в Калининграде 13 сентября, привлечены к ответственности, сообщает пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T18:11
2023-09-16T18:11
2023-09-16T18:11
происшествия
калининград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Родители подростков, напавших на полицейских в Калининграде 13 сентября, привлечены к ответственности, сообщает пресс-служба регионального МЧС. "В Калининграде стражи порядка привлекли к ответственности родителей тех подростков, которые напали на полицейских", - говорится в сообщении. Конфликт произошел 13 сентября. Сотрудники полиции сделали замечание молодым людям, которые находились на проезжей части. В ответ молодые люди напали на полицейских. Подростков задержали и доставили в полицию. На родителей заведено административное дело, материалы проверки переданы в следственные органы.
https://ria.ru/20230906/napadenie-1894606584.html
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калининград
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происшествия, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калининград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калининграде на родителей напавших на полицейских подростков завели дело
В Калининграде на родителей напавших на полицейских подростков завели дело