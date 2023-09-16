https://ria.ru/20230916/reysy-1896666661.html

В московских аэропортах задержали более 40 рейсов

В московских аэропортах задержали более 40 рейсов - РИА Новости, 16.09.2023

В московских аэропортах задержали более 40 рейсов

В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" утром задержали по меньшей мере 42 рейса и четыре отменили, следует из данных сервиса "Яндекс... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T08:55

2023-09-16T08:55

2023-09-16T10:10

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896269188_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_a65430015daaeb64f1c7bda3aa3f1882.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" утром задержали по меньшей мере 42 рейса и четыре отменили, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 8.47 мск, во "Внуково" задержали два рейса и три отменили, в "Домодедово" задержали 27 рейсов и еще один отменили. В "Шереметьево" задержали 13 рейсов.

https://ria.ru/20230910/samolet-1895341241.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), происшествия, москва