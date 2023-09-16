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В московских аэропортах задержали более 40 рейсов - РИА Новости, 16.09.2023
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08:55 16.09.2023 (обновлено: 10:10 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/reysy-1896666661.html
В московских аэропортах задержали более 40 рейсов
В московских аэропортах задержали более 40 рейсов - РИА Новости, 16.09.2023
В московских аэропортах задержали более 40 рейсов
В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" утром задержали по меньшей мере 42 рейса и четыре отменили, следует из данных сервиса "Яндекс... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T08:55
2023-09-16T10:10
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" утром задержали по меньшей мере 42 рейса и четыре отменили, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 8.47 мск, во "Внуково" задержали два рейса и три отменили, в "Домодедово" задержали 27 рейсов и еще один отменили. В "Шереметьево" задержали 13 рейсов.
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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), происшествия, москва
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Москва
В московских аэропортах задержали более 40 рейсов

В московских аэропортах задержали 42 рейса, четыре отменены

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" утром задержали по меньшей мере 42 рейса и четыре отменили, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 8.47 мск, во "Внуково" задержали два рейса и три отменили, в "Домодедово" задержали 27 рейсов и еще один отменили.
В "Шереметьево" задержали 13 рейсов.
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Самолет S7 повредил шасси при посадке в аэропорту Новосибирска
10 сентября, 14:56
 
Домодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)ПроисшествияМосква
 
 
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