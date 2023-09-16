https://ria.ru/20230916/rekord-1896752860.html

В Адыгее установили рекорд по одновременному поеданию сыра на фестивале

В Адыгее установили рекорд по одновременному поеданию сыра на фестивале - РИА Новости, 16.09.2023

В Адыгее установили рекорд по одновременному поеданию сыра на фестивале

На фестивале адыгейского сыра, который прошел в Майкопском районе республики, поставлен первый рекорд по числу участников, одновременно поедающих сыр, сообщает... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T22:30

2023-09-16T22:30

2023-09-16T22:50

республика адыгея

общество

россия

майкопский район

мурат кумпилов

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МАЙКОП, 16 сен - РИА Новости. На фестивале адыгейского сыра, который прошел в Майкопском районе республики, поставлен первый рекорд по числу участников, одновременно поедающих сыр, сообщает пресс-служба республиканского правительства. В Адыгее завершился первый день XII фестиваля адыгейского сыра, который проходит в эти выходные на Даховской поляне у хребта Уна-Коз. Глава республики Мурат Кумпилов, приветствуя участников фестиваля, отметил, что за прошлый год объем производства сыров и сырных продуктов в Адыгее увеличился на 20% и составил 26 тысяч тонн. Сыр востребован не только в Адыгее, но и в других регионах России. "Одним из ярких событий фестиваля стала фиксация рекорда России по количеству людей, одновременно поедающих адыгейский сыр", - говорится в сообщении. Организаторы фестиваля уточнили, что это была первая попытка установить подобный рекорд. В этот раз количество участников фестиваля, одновременно поедающих сыр, составило 254 человека.

https://ria.ru/20230727/fermery-1886710103.html

россия

майкопский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, майкопский район, мурат кумпилов