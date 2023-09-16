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В Адыгее установили рекорд по одновременному поеданию сыра на фестивале - РИА Новости, 16.09.2023
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Республика Адыгея
 
22:30 16.09.2023 (обновлено: 22:50 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/rekord-1896752860.html
В Адыгее установили рекорд по одновременному поеданию сыра на фестивале
В Адыгее установили рекорд по одновременному поеданию сыра на фестивале - РИА Новости, 16.09.2023
В Адыгее установили рекорд по одновременному поеданию сыра на фестивале
На фестивале адыгейского сыра, который прошел в Майкопском районе республики, поставлен первый рекорд по числу участников, одновременно поедающих сыр, сообщает... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T22:30
2023-09-16T22:50
республика адыгея
общество
россия
майкопский район
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 16 сен - РИА Новости. На фестивале адыгейского сыра, который прошел в Майкопском районе республики, поставлен первый рекорд по числу участников, одновременно поедающих сыр, сообщает пресс-служба республиканского правительства. В Адыгее завершился первый день XII фестиваля адыгейского сыра, который проходит в эти выходные на Даховской поляне у хребта Уна-Коз. Глава республики Мурат Кумпилов, приветствуя участников фестиваля, отметил, что за прошлый год объем производства сыров и сырных продуктов в Адыгее увеличился на 20% и составил 26 тысяч тонн. Сыр востребован не только в Адыгее, но и в других регионах России. "Одним из ярких событий фестиваля стала фиксация рекорда России по количеству людей, одновременно поедающих адыгейский сыр", - говорится в сообщении. Организаторы фестиваля уточнили, что это была первая попытка установить подобный рекорд. В этот раз количество участников фестиваля, одновременно поедающих сыр, составило 254 человека.
https://ria.ru/20230727/fermery-1886710103.html
россия
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общество, россия, майкопский район, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Общество, Россия, Майкопский район, Мурат Кумпилов

В Адыгее установили рекорд по одновременному поеданию сыра на фестивале

© Фото - предоставлено пресс-службой правительства Республики Адыгея Фестиваль по по одновременному поеданию сыра в Адыгее
Фестиваль по по одновременному поеданию сыра в Адыгее
© Фото - предоставлено пресс-службой правительства Республики Адыгея
Фестиваль по по одновременному поеданию сыра в Адыгее
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 16 сен - РИА Новости. На фестивале адыгейского сыра, который прошел в Майкопском районе республики, поставлен первый рекорд по числу участников, одновременно поедающих сыр, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В Адыгее завершился первый день XII фестиваля адыгейского сыра, который проходит в эти выходные на Даховской поляне у хребта Уна-Коз.
Глава республики Мурат Кумпилов, приветствуя участников фестиваля, отметил, что за прошлый год объем производства сыров и сырных продуктов в Адыгее увеличился на 20% и составил 26 тысяч тонн. Сыр востребован не только в Адыгее, но и в других регионах России.
«
"Одним из ярких событий фестиваля стала фиксация рекорда России по количеству людей, одновременно поедающих адыгейский сыр", - говорится в сообщении.
Организаторы фестиваля уточнили, что это была первая попытка установить подобный рекорд. В этот раз количество участников фестиваля, одновременно поедающих сыр, составило 254 человека.
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Республика АдыгеяОбществоРоссияМайкопский районМурат Кумпилов
 
 
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