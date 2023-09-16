https://ria.ru/20230916/ranenyy-1896756955.html

В Шебекино ранен мужчина

В Шебекино ранен мужчина - РИА Новости, 16.09.2023

В Шебекино ранен мужчина

Мужчина получил легкие осколочные ранения в результате обстрела ВСУ города Шебекино, также осколками снарядов посекло здания промышленного предприятия и... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T23:25

2023-09-16T23:25

2023-09-16T23:25

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

украина

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БЕЛГОРОД, 16 сен – РИА Новости. Мужчина получил легкие осколочные ранения в результате обстрела ВСУ города Шебекино, также осколками снарядов посекло здания промышленного предприятия и несколько автомобилей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Есть один пострадавший - мужчина получил легкие осколочные ранения. Госпитализация не потребовалась, раны обработали на месте. Есть повреждения на территории складского цеха одного из промышленных предприятий, также осколками снарядов посекло три машины, две фуры и газель", - написал губернатор.Он уточнил, что оперативные и аварийные службы работают на месте.

https://ria.ru/20230916/oruzhie-1896749680.html

шебекино

белгородская область

украина

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Наталья Макарова

шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина