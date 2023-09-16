https://ria.ru/20230916/ranenyy-1896756955.html
В Шебекино ранен мужчина
В Шебекино ранен мужчина - РИА Новости, 16.09.2023
В Шебекино ранен мужчина
Мужчина получил легкие осколочные ранения в результате обстрела ВСУ города Шебекино, также осколками снарядов посекло здания промышленного предприятия и... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T23:25
2023-09-16T23:25
2023-09-16T23:25
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
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БЕЛГОРОД, 16 сен – РИА Новости. Мужчина получил легкие осколочные ранения в результате обстрела ВСУ города Шебекино, также осколками снарядов посекло здания промышленного предприятия и несколько автомобилей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Есть один пострадавший - мужчина получил легкие осколочные ранения. Госпитализация не потребовалась, раны обработали на месте. Есть повреждения на территории складского цеха одного из промышленных предприятий, также осколками снарядов посекло три машины, две фуры и газель", - написал губернатор.Он уточнил, что оперативные и аварийные службы работают на месте.
https://ria.ru/20230916/oruzhie-1896749680.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина