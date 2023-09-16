https://ria.ru/20230916/rakety-1896667755.html

Российские Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты

Российские Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты - РИА Новости, 16.09.2023

Российские Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД с дальностью свыше 6 500 километров, следует из видео,... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T09:06

2023-09-16T09:06

2023-09-16T09:56

новое оружие россии

безопасность

россия

ту-160м

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД с дальностью свыше 6 500 километров, следует из видео, распространенного Минобороны."Ракеты Х-БД с дальностью более 6 500 тысяч километров", — сообщил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш, Он сказал это, когда глава КНДР Ким Чен Ын министр обороны Сергей Шойгу осматривали барабанную установку пуска ракет Ту-160 через открытые створки фюзеляжа.Глава минобороны показал северокорейскому лидеру самолет, оснащенный новыми ракетами, на аэродроме Кневичи города Владивостока.Кобылаш уточнил, что все представленные на аэродроме машины — из строевых частей.Ранее было известно, что Ту-160 имеет на вооружении крылатые ракеты Х-101 с максимальной дальностью полёта около 5 500 километров.Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработанный в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО — Blackjack.Сейчас по решению президента Владимира Путина запустили программу воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М. Первый опытный бомбардировщик совершил дебютный полет 12 января 2022 года. Он получил модернизированные двигатели, обновленное бортовое радиоэлектронное оборудование и авионику, а также новые системы управления вооружением, современное вооружение и комплекс радиоэлектронной борьбы. В июле самолет приступил к выполнению программы государственных совместных испытаний, которые выполняют экипажи Минобороны и разработчика. Как сообщил на прошлой неделе Шойгу, в этом году в Вооруженные силы должны поступить четыре стратегических бомбардировщика Ту-160М.

https://ria.ru/20230904/samolet-1894054925.html

https://ria.ru/20221219/samolet-1839649234.html

https://ria.ru/20230324/tu-160m-1860423462.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, ту-160м