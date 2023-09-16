https://ria.ru/20230916/pushkov-1896660100.html
Пушков объяснил, на какой шаг пойдет Украина после оплеухи от соседей
Пушков объяснил, на какой шаг пойдет Украина после оплеухи от соседей - РИА Новости, 16.09.2023
Пушков объяснил, на какой шаг пойдет Украина после оплеухи от соседей
Украина продолжит "прорываться" в Европу даже в условиях неопределенности по вступлению в ЕС и НАТО и шагов ее соседей по блокировке украинской агропродукции,... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T06:32
2023-09-16T06:32
2023-09-16T06:32
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алексей пушков
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Украина продолжит "прорываться" в Европу даже в условиях неопределенности по вступлению в ЕС и НАТО и шагов ее соседей по блокировке украинской агропродукции, такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков."Теперь, когда перспективы вступления Украины в западные союзы (и НАТО, и ЕС) тонут в вязком тумане геополитической неопределенности, а Польша, Венгрия и Словакия решительно блокируют поставки украинского зерна вопреки Брюсселю и Берлину, что же будет делать Украина? А Украина будет делать все то же самое, что делала со времен майдана, — всячески прорываться в Европу", - написал сенатор.По его мнению, у украинского руководства "нет и не может быть другой политики": Киев будет позиционировать себя в качестве "последнего рубежа", "защищающего Запад" от России."И даже если ее так никуда и не примут, нынешняя киевская власть так и будет довольствоваться ролью буфера, изображая ее как историческое призвание Украины", - резюмировал Пушков.Европейская комиссия ранее решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Однако Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке продлили с 16 сентября запрет на ввоз украинского зерна. При этом Будапешт запретил импорт 24 товаров с Украины.Владимир Зеленский допускал, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае сохранения запрета на ввоз украинской агропродукции в европейские страны.
https://ria.ru/20230915/polsha-1896591741.html
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в мире, украина, польша, алексей пушков, владимир зеленский, евросоюз, нато
В мире, Украина, Польша, Алексей Пушков, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО
Пушков объяснил, на какой шаг пойдет Украина после оплеухи от соседей
Пушков: Киев продолжит курс на евроинтеграцию, несмотря на решение по зерну