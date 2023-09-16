Рейтинг@Mail.ru
Пушков объяснил, на какой шаг пойдет Украина после оплеухи от соседей - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:32 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/pushkov-1896660100.html
Пушков объяснил, на какой шаг пойдет Украина после оплеухи от соседей
Пушков объяснил, на какой шаг пойдет Украина после оплеухи от соседей - РИА Новости, 16.09.2023
Пушков объяснил, на какой шаг пойдет Украина после оплеухи от соседей
Украина продолжит "прорываться" в Европу даже в условиях неопределенности по вступлению в ЕС и НАТО и шагов ее соседей по блокировке украинской агропродукции,... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T06:32
2023-09-16T06:32
в мире
украина
польша
алексей пушков
владимир зеленский
евросоюз
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Украина продолжит "прорываться" в Европу даже в условиях неопределенности по вступлению в ЕС и НАТО и шагов ее соседей по блокировке украинской агропродукции, такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков."Теперь, когда перспективы вступления Украины в западные союзы (и НАТО, и ЕС) тонут в вязком тумане геополитической неопределенности, а Польша, Венгрия и Словакия решительно блокируют поставки украинского зерна вопреки Брюсселю и Берлину, что же будет делать Украина? А Украина будет делать все то же самое, что делала со времен майдана, — всячески прорываться в Европу", - написал сенатор.По его мнению, у украинского руководства "нет и не может быть другой политики": Киев будет позиционировать себя в качестве "последнего рубежа", "защищающего Запад" от России."И даже если ее так никуда и не примут, нынешняя киевская власть так и будет довольствоваться ролью буфера, изображая ее как историческое призвание Украины", - резюмировал Пушков.Европейская комиссия ранее решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Однако Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке продлили с 16 сентября запрет на ввоз украинского зерна. При этом Будапешт запретил импорт 24 товаров с Украины.Владимир Зеленский допускал, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае сохранения запрета на ввоз украинской агропродукции в европейские страны.
https://ria.ru/20230915/polsha-1896591741.html
https://ria.ru/20230915/zerno-1896623822.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1b32e3b1b8c0358a4561821f0b5197e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, алексей пушков, владимир зеленский, евросоюз, нато
В мире, Украина, Польша, Алексей Пушков, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО
Пушков объяснил, на какой шаг пойдет Украина после оплеухи от соседей

Пушков: Киев продолжит курс на евроинтеграцию, несмотря на решение по зерну

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Украина продолжит "прорываться" в Европу даже в условиях неопределенности по вступлению в ЕС и НАТО и шагов ее соседей по блокировке украинской агропродукции, такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.
"Теперь, когда перспективы вступления Украины в западные союзы (и НАТО, и ЕС) тонут в вязком тумане геополитической неопределенности, а Польша, Венгрия и Словакия решительно блокируют поставки украинского зерна вопреки Брюсселю и Берлину, что же будет делать Украина? А Украина будет делать все то же самое, что делала со времен майдана, — всячески прорываться в Европу", - написал сенатор.
Трамваи в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
СМИ: Польша выступила с угрозами в адрес Евросоюза из-за спора с Украиной
Вчера, 17:16
По его мнению, у украинского руководства "нет и не может быть другой политики": Киев будет позиционировать себя в качестве "последнего рубежа", "защищающего Запад" от России.
"И даже если ее так никуда и не примут, нынешняя киевская власть так и будет довольствоваться ролью буфера, изображая ее как историческое призвание Украины", - резюмировал Пушков.
Европейская комиссия ранее решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Однако Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке продлили с 16 сентября запрет на ввоз украинского зерна. При этом Будапешт запретил импорт 24 товаров с Украины.
Владимир Зеленский допускал, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае сохранения запрета на ввоз украинской агропродукции в европейские страны.
Сбор урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
В США заявили, что с лета нарастили объемы ввоза украинского зерна на 800%
Вчера, 20:15
 
В миреУкраинаПольшаАлексей ПушковВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала