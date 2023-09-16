https://ria.ru/20230916/pushkov-1896660100.html

Пушков объяснил, на какой шаг пойдет Украина после оплеухи от соседей

Пушков объяснил, на какой шаг пойдет Украина после оплеухи от соседей - РИА Новости, 16.09.2023

Пушков объяснил, на какой шаг пойдет Украина после оплеухи от соседей

Украина продолжит "прорываться" в Европу даже в условиях неопределенности по вступлению в ЕС и НАТО и шагов ее соседей по блокировке украинской агропродукции,... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T06:32

2023-09-16T06:32

2023-09-16T06:32

в мире

украина

польша

алексей пушков

владимир зеленский

евросоюз

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Украина продолжит "прорываться" в Европу даже в условиях неопределенности по вступлению в ЕС и НАТО и шагов ее соседей по блокировке украинской агропродукции, такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков."Теперь, когда перспективы вступления Украины в западные союзы (и НАТО, и ЕС) тонут в вязком тумане геополитической неопределенности, а Польша, Венгрия и Словакия решительно блокируют поставки украинского зерна вопреки Брюсселю и Берлину, что же будет делать Украина? А Украина будет делать все то же самое, что делала со времен майдана, — всячески прорываться в Европу", - написал сенатор.По его мнению, у украинского руководства "нет и не может быть другой политики": Киев будет позиционировать себя в качестве "последнего рубежа", "защищающего Запад" от России."И даже если ее так никуда и не примут, нынешняя киевская власть так и будет довольствоваться ролью буфера, изображая ее как историческое призвание Украины", - резюмировал Пушков.Европейская комиссия ранее решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Однако Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке продлили с 16 сентября запрет на ввоз украинского зерна. При этом Будапешт запретил импорт 24 товаров с Украины.Владимир Зеленский допускал, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае сохранения запрета на ввоз украинской агропродукции в европейские страны.

https://ria.ru/20230915/polsha-1896591741.html

https://ria.ru/20230915/zerno-1896623822.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, алексей пушков, владимир зеленский, евросоюз, нато