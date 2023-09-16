https://ria.ru/20230916/primore-1896657811.html

Ким Чен Ын прибыл на поезде в Приморье

Ким Чен Ын прибыл на поезде в Приморье - РИА Новости, 16.09.2023

Ким Чен Ын прибыл на поезде в Приморье

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию Артём-Приморский - 1 в Приморье, его встретили власти и ученики местной школы, передаёт корреспондент... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T05:04

2023-09-16T05:04

2023-09-16T06:58

ким чен ын

олег кожемяко

sukhoi superjet 100 (ssj100)

су-35

александр козлов (глава минприроды)

россия

артем

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АРТЕМ (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ), 16 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию Артём-Приморский - 1 в Приморье, его встретили власти и ученики местной школы, передаёт корреспондент РИА Новости. Бронепоезд Ким Чен Ына встретили глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов, глава Приморья Олег Кожемяко, мэр Артема Олег Квон, представители правительства региона, а также 40 учеников артемовской школы №7. Когда поезд подошёл на станцию, на пандус на перроне выехал лимузин. Через некоторое время Ким вышел из бронепоезда, спустился по приставной лестнице и поздоровался со встречающей делегацией. Дети поприветствовали северокорейского лидера троекратным "Мансе!" - это корейский аналог "Ура!". Лидер КНДР помахал детям и проследовал в свой автомобиль. Далее кортеж покинул территорию станции. Как рассказала журналистам преподаватель математики Евгения Шелупайко, которая приехала с детьми, все присутствующие - школьники 12-14 лет, они хорошисты или отличники. "Администрация Артема выбрала нашу школу, мы очень рады и очень гордимся", - сказала Шелупайко. Она отметила, что новая учебная программа предполагает изучение нового языка в школе №7, и там ждут преподавателя корейского. Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.

https://ria.ru/20230915/kontakty-1896501791.html

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россия

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ким чен ын, олег кожемяко, sukhoi superjet 100 (ssj100), су-35, александр козлов (глава минприроды), россия, артем