https://ria.ru/20230916/pozhar-1896653802.html

В Петербурге ликвидировали пожар в торговом центре

В Петербурге ликвидировали пожар в торговом центре - РИА Новости, 16.09.2023

В Петербурге ликвидировали пожар в торговом центре

Открытое горение в Санкт-Петербурге на Бухарестской улице ликвидировали, сведения о пострадавших не поступали, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по городу. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T02:54

2023-09-16T02:54

2023-09-16T09:58

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Открытое горение в Санкт-Петербурге на Бухарестской улице ликвидировали, сведения о пострадавших не поступали, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по городу.Ранее ГУ МЧС сообщало, что сильный пожар на площади 1000 квадратных метров возник в Санкт-Петербурге, горело здание площадью 40 на 50 метров. В 0.35 пожару подан дополнительный номер 1БИС. Сведений о пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от РСЧС 18 единиц техники и 62 человека, в том числе от МЧС 10 единиц техники и 39 человек."В 02.31 ликвидация открытого горения, работают по первому номеру", - говорится в сообщении.По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Бухарестская, дом 47 находится торговый центр и ресторан.

https://ria.ru/20230914/sigareta-1896385410.html

санкт-петербург

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санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия