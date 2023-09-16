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В Петербурге ликвидировали пожар в торговом центре
В Петербурге ликвидировали пожар в торговом центре - РИА Новости, 16.09.2023
В Петербурге ликвидировали пожар в торговом центре
Открытое горение в Санкт-Петербурге на Бухарестской улице ликвидировали, сведения о пострадавших не поступали, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по городу. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T02:54
2023-09-16T02:54
2023-09-16T09:58
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Открытое горение в Санкт-Петербурге на Бухарестской улице ликвидировали, сведения о пострадавших не поступали, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по городу.Ранее ГУ МЧС сообщало, что сильный пожар на площади 1000 квадратных метров возник в Санкт-Петербурге, горело здание площадью 40 на 50 метров. В 0.35 пожару подан дополнительный номер 1БИС. Сведений о пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от РСЧС 18 единиц техники и 62 человека, в том числе от МЧС 10 единиц техники и 39 человек."В 02.31 ликвидация открытого горения, работают по первому номеру", - говорится в сообщении.По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Бухарестская, дом 47 находится торговый центр и ресторан.
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санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Петербурге ликвидировали пожар в торговом центре
Пожар в петербургском ТЦ ликвидировали, сведения о пострадавших не поступали