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Площадь пожара в петербургском ТЦ составляет тысячу квадратных метров - РИА Новости, 16.09.2023
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01:36 16.09.2023 (обновлено: 09:47 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/pozhar-1896651309.html
Площадь пожара в петербургском ТЦ составляет тысячу квадратных метров
Площадь пожара в петербургском ТЦ составляет тысячу квадратных метров - РИА Новости, 16.09.2023
Площадь пожара в петербургском ТЦ составляет тысячу квадратных метров
Площадь пожара в Санкт-Петербурге на Бухарестской улице составляет 1000 квадратных метров, его тушат 10 машин и почти 40 человек, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T01:36
2023-09-16T09:47
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
санкт-петербург
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Площадь пожара в Санкт-Петербурге на Бухарестской улице составляет 1000 квадратных метров, его тушат 10 машин и почти 40 человек, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по Петербургу.Ранее сообщалось, что сильный пожар возник в Санкт-Петербурге, горит здание площадью 40 на 50 метров. В 0.35 пожару подан дополнительный номер 1БИС. Сведений о пострадавших нет."В здании размером 40 на 50 метров, происходит горение на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что ликвидируют пожар от МЧС 10 единиц техники и 39 человек.По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Бухарестская, дом 47 находится торговый центр и ресторан.
https://ria.ru/20230915/pozhar-1896634775.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, санкт-петербург
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Санкт-Петербург
Площадь пожара в петербургском ТЦ составляет тысячу квадратных метров

Площадь пожара в ТЦ на Бухарестской улице в Петербурге составляет 1000 квадратов

© ДТП и ЧП | Санкт-Петербург Пожар в торговом центре на улице Бухарестская в Санкт-Петербурге
Пожар в торговом центре на улице Бухарестская в Санкт-Петербурге
© ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Площадь пожара в Санкт-Петербурге на Бухарестской улице составляет 1000 квадратных метров, его тушат 10 машин и почти 40 человек, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по Петербургу.
Ранее сообщалось, что сильный пожар возник в Санкт-Петербурге, горит здание площадью 40 на 50 метров. В 0.35 пожару подан дополнительный номер 1БИС. Сведений о пострадавших нет.
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"В здании размером 40 на 50 метров, происходит горение на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ликвидируют пожар от МЧС 10 единиц техники и 39 человек.
По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Бухарестская, дом 47 находится торговый центр и ресторан.
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