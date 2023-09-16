https://ria.ru/20230916/pozhar-1896649569.html
В Петербурге вспыхнул сильный пожар в торговом центре
В Петербурге вспыхнул сильный пожар в торговом центре - РИА Новости, 16.09.2023
В Петербурге вспыхнул сильный пожар в торговом центре
Сильный пожар возник в Санкт-Петербурге, загорелось здание площадью 40 на 50 метров, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T01:04
2023-09-16T01:04
2023-09-16T10:21
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Сильный пожар возник в Санкт-Петербурге, загорелось здание площадью 40 на 50 метров, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС."Шестнадцатого сентября в 0.27 поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, улица Бухарестская, дом 47. Происходит горение в здании размером 40х50, площадь уточняется", - говорится в сообщении.В 0.35 пожару подан дополнительный номер 1БИС. Отмечается, что сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Позднее площадь возгорания достигла тысячи "квадратов". В 01.40 его удалось локализовать, а в 02.31 - потушить.К ликвидации пожара от МЧС задействовали шесть единиц техники и 30 человек.По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Бухарестская, дом 47 находится торговый центр и ресторан.
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санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Петербурге вспыхнул сильный пожар в торговом центре
В Петербурге вспыхнул сильный пожар в здании ТЦ площадью 40 на 50 метров
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.
Сильный пожар возник в Санкт-Петербурге, загорелось здание площадью 40 на 50 метров, сообщается в Telegram-канале
регионального главка МЧС.
"Шестнадцатого сентября в 0.27 поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, улица Бухарестская, дом 47. Происходит горение в здании размером 40х50, площадь уточняется", - говорится в сообщении.
В 0.35 пожару подан дополнительный номер 1БИС. Отмечается, что сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Позднее площадь возгорания достигла тысячи "квадратов". В 01.40 его удалось локализовать, а в 02.31 - потушить.
К ликвидации пожара от МЧС задействовали шесть единиц техники и 30 человек.
По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Бухарестская, дом 47 находится торговый центр и ресторан.
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