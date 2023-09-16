https://ria.ru/20230916/pozhar-1896649569.html

В Петербурге вспыхнул сильный пожар в торговом центре

В Петербурге вспыхнул сильный пожар в торговом центре - РИА Новости, 16.09.2023

В Петербурге вспыхнул сильный пожар в торговом центре

Сильный пожар возник в Санкт-Петербурге, загорелось здание площадью 40 на 50 метров, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T01:04

2023-09-16T01:04

2023-09-16T10:21

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896672368_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_57e8a308c5021d74a13f31ad89476fa3.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Сильный пожар возник в Санкт-Петербурге, загорелось здание площадью 40 на 50 метров, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС."Шестнадцатого сентября в 0.27 поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, улица Бухарестская, дом 47. Происходит горение в здании размером 40х50, площадь уточняется", - говорится в сообщении.В 0.35 пожару подан дополнительный номер 1БИС. Отмечается, что сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Позднее площадь возгорания достигла тысячи "квадратов". В 01.40 его удалось локализовать, а в 02.31 - потушить.К ликвидации пожара от МЧС задействовали шесть единиц техники и 30 человек.По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Бухарестская, дом 47 находится торговый центр и ресторан.

https://ria.ru/20230915/pozhar-1896634775.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия