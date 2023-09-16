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Минобороны оценило потери ВСУ за неделю на Херсонском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ за неделю на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.09.2023
Минобороны оценило потери ВСУ за неделю на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении до 360 украинских военнослужащих, танк и 12 орудий полевой артиллерии, предотвратив высадку... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T14:21
2023-09-16T14:21
2023-09-16T14:50
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении до 360 украинских военнослужащих, танк и 12 орудий полевой артиллерии, предотвратив высадку десанта противника на левый берег Днепра, сообщило в субботу Минобороны РФ."На Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на предотвращении высадки диверсионно-разведывательных групп противника на острова и левый берег Днепра, а также ведении контрбатарейной борьбы. На данном направлении ВСУ потеряли до 360-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, а также 12 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230916/spetsoperatsiya-1896698877.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, остров, технологии, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Остров, Технологии, Днепр (город)
Минобороны оценило потери ВСУ за неделю на Херсонском направлении
Минобороны : на Херсонском направлении ВСУ за неделю потеряли до 360 военных