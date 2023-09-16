https://ria.ru/20230916/pokushenie-1896758466.html

В Иране сообщили о срыве покушения на отца погибшей иранки Махсы Амини

В Иране сообщили о срыве покушения на отца погибшей иранки Махсы Амини - РИА Новости, 16.09.2023

В Иране сообщили о срыве покушения на отца погибшей иранки Махсы Амини

Силы безопасности Ирана пресекли попытку покушения группы террористов на отца погибшей в сентябре 2022 года иранки Махсы Амини, что вызвало беспрецедентные... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T23:57

2023-09-16T23:57

2023-09-16T23:57

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Силы безопасности Ирана пресекли попытку покушения группы террористов на отца погибшей в сентябре 2022 года иранки Махсы Амини, что вызвало беспрецедентные протесты в исламской республике, заявил заместитель губернатора провинции Курдистан по политическим вопросам Мехди Рамазани. Ранее командующий силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) в провинции Курдистан Аманолла Гаштасби опровергнул сообщения персоязычных оппозиционных каналов о задержании отца Амини. По его словам, мужчина находится целым и невредимым в своем доме в городе Секкез (расположен в провинции Курдистан – родине Махсы). "Группа террористов, которые планировали покушение на Амджада Амини, отца Махсы Амини, по дороге к местному мавзолею, были арестованы силами безопасности, в результате чего план террористов был сорван", - приводит агентство Tasnim слова Рамазани. В субботу наступила годовщина смерти Махсы Амини, которая погибла 16 сентября 2022 года в результате задержания полицией нравов. Осенью 2022 года в республике проходили беспрецедентные беспорядки и протесты. Протестующие обвинили в смерти Махсы правительство, после чего иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. Одновременно по населенным пунктам регулярно проходили массовые демонстрации под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода". Власти Ирана обвинили страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражировали сообщения подрывного характера, а также призывали иранское население к революции и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводили массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией, а также практически ежедневно изымали крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.

https://ria.ru/20230907/pokushenie-1894846060.html

https://ria.ru/20230905/pokushenie-1894276546.html

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в мире, иран, курдистан (иран), израиль