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В Иране сообщили о срыве покушения на отца погибшей иранки Махсы Амини - РИА Новости, 16.09.2023
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23:57 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/pokushenie-1896758466.html
В Иране сообщили о срыве покушения на отца погибшей иранки Махсы Амини
В Иране сообщили о срыве покушения на отца погибшей иранки Махсы Амини - РИА Новости, 16.09.2023
В Иране сообщили о срыве покушения на отца погибшей иранки Махсы Амини
Силы безопасности Ирана пресекли попытку покушения группы террористов на отца погибшей в сентябре 2022 года иранки Махсы Амини, что вызвало беспрецедентные... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T23:57
2023-09-16T23:57
в мире
иран
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Силы безопасности Ирана пресекли попытку покушения группы террористов на отца погибшей в сентябре 2022 года иранки Махсы Амини, что вызвало беспрецедентные протесты в исламской республике, заявил заместитель губернатора провинции Курдистан по политическим вопросам Мехди Рамазани. Ранее командующий силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) в провинции Курдистан Аманолла Гаштасби опровергнул сообщения персоязычных оппозиционных каналов о задержании отца Амини. По его словам, мужчина находится целым и невредимым в своем доме в городе Секкез (расположен в провинции Курдистан – родине Махсы). "Группа террористов, которые планировали покушение на Амджада Амини, отца Махсы Амини, по дороге к местному мавзолею, были арестованы силами безопасности, в результате чего план террористов был сорван", - приводит агентство Tasnim слова Рамазани. В субботу наступила годовщина смерти Махсы Амини, которая погибла 16 сентября 2022 года в результате задержания полицией нравов. Осенью 2022 года в республике проходили беспрецедентные беспорядки и протесты. Протестующие обвинили в смерти Махсы правительство, после чего иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. Одновременно по населенным пунктам регулярно проходили массовые демонстрации под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода". Власти Ирана обвинили страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражировали сообщения подрывного характера, а также призывали иранское население к революции и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводили массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией, а также практически ежедневно изымали крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.
https://ria.ru/20230907/pokushenie-1894846060.html
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в мире, иран, курдистан (иран), израиль
В мире, Иран, Курдистан (Иран), Израиль
В Иране сообщили о срыве покушения на отца погибшей иранки Махсы Амини

В Иране сообщили о срыве покушения на отца погибшей год назад иранки Махсы Амини

© AP Photo / Ebrahim NorooziИранский полицейский
Иранский полицейский - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранский полицейский . Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Силы безопасности Ирана пресекли попытку покушения группы террористов на отца погибшей в сентябре 2022 года иранки Махсы Амини, что вызвало беспрецедентные протесты в исламской республике, заявил заместитель губернатора провинции Курдистан по политическим вопросам Мехди Рамазани.
Ранее командующий силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) в провинции Курдистан Аманолла Гаштасби опровергнул сообщения персоязычных оппозиционных каналов о задержании отца Амини. По его словам, мужчина находится целым и невредимым в своем доме в городе Секкез (расположен в провинции Курдистан – родине Махсы).
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7 сентября, 20:12
«
"Группа террористов, которые планировали покушение на Амджада Амини, отца Махсы Амини, по дороге к местному мавзолею, были арестованы силами безопасности, в результате чего план террористов был сорван", - приводит агентство Tasnim слова Рамазани.
В субботу наступила годовщина смерти Махсы Амини, которая погибла 16 сентября 2022 года в результате задержания полицией нравов. Осенью 2022 года в республике проходили беспрецедентные беспорядки и протесты. Протестующие обвинили в смерти Махсы правительство, после чего иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. Одновременно по населенным пунктам регулярно проходили массовые демонстрации под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода".
Власти Ирана обвинили страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражировали сообщения подрывного характера, а также призывали иранское население к революции и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводили массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией, а также практически ежедневно изымали крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.
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