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В Подмосковье водитель застрелил полицейского, уходя от погони

В Подмосковье водитель застрелил полицейского, уходя от погони - РИА Новости, 16.09.2023

В Подмосковье водитель застрелил полицейского, уходя от погони

Мужчина в Подмосковье, уходя от полицейской погони, открыл стрельбу по правоохранителям: погиб сотрудник Госавтоинспекции, нападавший ранен и задержан, сообщили РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T00:15

2023-09-16T00:15

2023-09-16T02:34

московская область (подмосковье)

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мужчина в Подмосковье, уходя от полицейской погони, открыл стрельбу по правоохранителям: погиб сотрудник Госавтоинспекции, нападавший ранен и задержан, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.Инцидент произошел в пятницу вечером на Таракановском шоссе. Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить машину без номеров, но водитель проигнорировал требования полицейских, пытаясь скрыться."В ходе преследования в деревне Вертлино автомобиль правонарушителя был остановлен. Выйдя из транспортного средства, водитель внезапно произвел выстрел из предмета, похожего на пистолет, в направлении одного из инспекторов ДПС. От полученного ранения полицейский скончался. Его напарник ответным огнем из табельного оружия ранил злоумышленника. Нападавший с телесными повреждениями госпитализирован. Им оказался житель города Москвы, 1970 года рождения ", - сообщили в ведомстве. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства инцидента. Руководство главка выражает соболезнования родным и близким погибшего, им окажут необходимую помощь, заверили в пресс-службе.Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый стрелял по полицейским из немецкого пистолета "Вальтер", при этом в машине подозреваемого также нашли заряженный охотничий карабин "Сайга".При обыске в доме нападавшего нашли нацистскую символику и портреты Адольфа Гитлера. Сам он госпитализирован с ранениями грудной клетки и головы, его оперируют.Погибшему сотруднику ГИБДД был 41 год, у него остались жена и четверо детей.

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московская область (подмосковье), москва, происшествия