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Подоляк при попытке извиниться снова оскорбил Индию и Китай - РИА Новости, 16.09.2023
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17:08 16.09.2023 (обновлено: 18:22 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/podolyak-1896722294.html
Подоляк при попытке извиниться снова оскорбил Индию и Китай
Подоляк при попытке извиниться снова оскорбил Индию и Китай - РИА Новости, 16.09.2023
Подоляк при попытке извиниться снова оскорбил Индию и Китай
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на мероприятии "Редколлегия. Саммит" попытался оправдаться за высказывание об Индии и Китае и вновь... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T17:08
2023-09-16T18:22
в мире
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россия
михаил подоляк
владимир зеленский
мао нин
красный крест
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на мероприятии "Редколлегия. Саммит" попытался оправдаться за высказывание об Индии и Китае и вновь заявил об их "слабом потенциале", его цитирует агентство УНИАН.&quot;Действительно одно слово неправильно сказал — &quot;интеллект&quot;. А вместо &quot;интеллекта&quot; нужно было сказать &quot;слабый аналитический потенциал…&quot; — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.Подоляк также отметил, что уже извинился за свои слова, однако не уточнил, перед кем и когда.Ранее советник главы офиса Зеленского заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал. По его словам, эти страны "не анализируют последствия собственных шагов". После этого представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин всегда занимал ответственную позицию по украинскому кризису и соответствующим лицам стоит тщательно это проанализировать. Кроме того, она призвала Подоляка разъяснить его высказывания. Позднее чиновник попытался оправдаться за свои слова и переложил вину на Россию. Кроме того, он назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость", а МАГАТЭ и Красный Крест — "фиктивными организациями, которые засоряют наше сознание мусорными оценками". В МККК не стали комментировать это высказывание. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что критика не стала новостью. По его словам, организация по-прежнему продолжает усердно работать. В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя назвал слова Подоляка потерей самообладания перед лицом неминуемого военного и политического банкротства киевского режима.
https://ria.ru/20230913/ukraina-1896176436.html
https://ria.ru/20230912/kritika-1895961166.html
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в мире, китай, индия, россия, михаил подоляк, владимир зеленский, мао нин, красный крест, магатэ, оон
В мире, Китай, Индия, Россия, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Мао Нин, Красный Крест, МАГАТЭ, ООН
Подоляк при попытке извиниться снова оскорбил Индию и Китай

Советник главы офиса Зеленского оскорбил Индию и Китай при попытке оправдаться

© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на мероприятии "Редколлегия. Саммит" попытался оправдаться за высказывание об Индии и Китае и вновь заявил об их "слабом потенциале", его цитирует агентство УНИАН.
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"Действительно одно слово неправильно сказал — "интеллект". А вместо "интеллекта" нужно было сказать "слабый аналитический потенциал…" — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
"Ну и кто тут дурак?" В Китае жестко ответили на оскорбления Подоляка
13 сентября, 17:53
Подоляк также отметил, что уже извинился за свои слова, однако не уточнил, перед кем и когда.
Ранее советник главы офиса Зеленского заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал. По его словам, эти страны "не анализируют последствия собственных шагов". После этого представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин всегда занимал ответственную позицию по украинскому кризису и соответствующим лицам стоит тщательно это проанализировать. Кроме того, она призвала Подоляка разъяснить его высказывания.
Позднее чиновник попытался оправдаться за свои слова и переложил вину на Россию. Кроме того, он назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость", а МАГАТЭ и Красный Крест — "фиктивными организациями, которые засоряют наше сознание мусорными оценками". В МККК не стали комментировать это высказывание. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что критика не стала новостью. По его словам, организация по-прежнему продолжает усердно работать.
В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя назвал слова Подоляка потерей самообладания перед лицом неминуемого военного и политического банкротства киевского режима.
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В миреКитайИндияРоссияМихаил ПодолякВладимир ЗеленскийМао НинКрасный КрестМАГАТЭООН
 
 
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