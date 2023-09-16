Подоляк при попытке извиниться снова оскорбил Индию и Китай
Советник главы офиса Зеленского оскорбил Индию и Китай при попытке оправдаться
© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на мероприятии "Редколлегия. Саммит" попытался оправдаться за высказывание об Индии и Китае и вновь заявил об их "слабом потенциале", его цитирует агентство УНИАН.
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"Действительно одно слово неправильно сказал — "интеллект". А вместо "интеллекта" нужно было сказать "слабый аналитический потенциал…" — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.
Подоляк также отметил, что уже извинился за свои слова, однако не уточнил, перед кем и когда.
Ранее советник главы офиса Зеленского заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал. По его словам, эти страны "не анализируют последствия собственных шагов". После этого представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин всегда занимал ответственную позицию по украинскому кризису и соответствующим лицам стоит тщательно это проанализировать. Кроме того, она призвала Подоляка разъяснить его высказывания.
Позднее чиновник попытался оправдаться за свои слова и переложил вину на Россию. Кроме того, он назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость", а МАГАТЭ и Красный Крест — "фиктивными организациями, которые засоряют наше сознание мусорными оценками". В МККК не стали комментировать это высказывание. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что критика не стала новостью. По его словам, организация по-прежнему продолжает усердно работать.
В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя назвал слова Подоляка потерей самообладания перед лицом неминуемого военного и политического банкротства киевского режима.