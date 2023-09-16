https://ria.ru/20230916/peru-1896680017.html

Перуанские археологи нашли захоронения возрастом около 2900 лет

Перуанские археологи нашли захоронения возрастом около 2900 лет - РИА Новости, 16.09.2023

Перуанские археологи нашли захоронения возрастом около 2900 лет

Перуанские археологи нашли древние захоронения на юге страны возрастом около 900 лет до рождества Христова, сообщило агентство Andina. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T10:57

2023-09-16T10:57

2023-09-16T12:14

в мире

перу

аякучо (регион)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - РИА Новости. Перуанские археологи нашли древние захоронения на юге страны возрастом около 900 лет до рождества Христова, сообщило агентство Andina. "Исследователи национального университета Сан-Кристобаль-де-Уаманга обнаружили семь гробниц с человеческими останками (в департаменте Аякучо)", - отмечает СМИ. Все они относятся к доколумбовой эпохе. Вместе с останками были обнаружены керамика и изделия из золота. По всей видимости, захоронения носили религиозный характер.

https://ria.ru/20230915/mumii-1896471548.html

перу

аякучо (регион)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, перу, аякучо (регион)