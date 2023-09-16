https://ria.ru/20230916/peru-1896680017.html
Перуанские археологи нашли захоронения возрастом около 2900 лет
Перуанские археологи нашли захоронения возрастом около 2900 лет - РИА Новости, 16.09.2023
Перуанские археологи нашли захоронения возрастом около 2900 лет
Перуанские археологи нашли древние захоронения на юге страны возрастом около 900 лет до рождества Христова, сообщило агентство Andina. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T10:57
2023-09-16T10:57
2023-09-16T12:14
в мире
перу
аякучо (регион)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - РИА Новости. Перуанские археологи нашли древние захоронения на юге страны возрастом около 900 лет до рождества Христова, сообщило агентство Andina. "Исследователи национального университета Сан-Кристобаль-де-Уаманга обнаружили семь гробниц с человеческими останками (в департаменте Аякучо)", - отмечает СМИ. Все они относятся к доколумбовой эпохе. Вместе с останками были обнаружены керамика и изделия из золота. По всей видимости, захоронения носили религиозный характер.
https://ria.ru/20230915/mumii-1896471548.html
перу
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, перу, аякучо (регион)
В мире, Перу, Аякучо (регион)
Перуанские археологи нашли захоронения возрастом около 2900 лет
Перуанские археологи нашли семь гробниц возрастом около 2900 лет