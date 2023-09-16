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Перуанские археологи нашли захоронения возрастом около 2900 лет - РИА Новости, 16.09.2023
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10:57 16.09.2023 (обновлено: 12:14 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/peru-1896680017.html
Перуанские археологи нашли захоронения возрастом около 2900 лет
Перуанские археологи нашли захоронения возрастом около 2900 лет - РИА Новости, 16.09.2023
Перуанские археологи нашли захоронения возрастом около 2900 лет
Перуанские археологи нашли древние захоронения на юге страны возрастом около 900 лет до рождества Христова, сообщило агентство Andina. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T10:57
2023-09-16T12:14
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - РИА Новости. Перуанские археологи нашли древние захоронения на юге страны возрастом около 900 лет до рождества Христова, сообщило агентство Andina. "Исследователи национального университета Сан-Кристобаль-де-Уаманга обнаружили семь гробниц с человеческими останками (в департаменте Аякучо)", - отмечает СМИ. Все они относятся к доколумбовой эпохе. Вместе с останками были обнаружены керамика и изделия из золота. По всей видимости, захоронения носили религиозный характер.
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в мире, перу, аякучо (регион)
В мире, Перу, Аякучо (регион)
Перуанские археологи нашли захоронения возрастом около 2900 лет

Перуанские археологи нашли семь гробниц возрастом около 2900 лет

© Edison Mendoza MartínezНа месте захоронения, найденного в Перу
На месте захоронения, найденного в Перу
© Edison Mendoza Martínez
На месте захоронения, найденного в Перу
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - РИА Новости. Перуанские археологи нашли древние захоронения на юге страны возрастом около 900 лет до рождества Христова, сообщило агентство Andina.
"Исследователи национального университета Сан-Кристобаль-де-Уаманга обнаружили семь гробниц с человеческими останками (в департаменте Аякучо)", - отмечает СМИ.
Все они относятся к доколумбовой эпохе.
Вместе с останками были обнаружены керамика и изделия из золота.
По всей видимости, захоронения носили религиозный характер.
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