Крупнейшее пресноводное озеро Британии покрылось токсичными водорослями
Крупнейшее пресноводное озеро Британии Лох-Ней покрылось токсичными водорослями
Озеро Лох-Ней в Северной Ирландии. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Крупнейшее пресноводное озеро Великобритании, являющееся источником почти половины запасов питьевой воды в Северной Ирландии, сильно отравлено токсичными водорослями, сообщил в субботу телеканал Sky News.
"Лох-Ней, крупнейшее пресноводное озеро Великобритании и (острова) Ирландии, отравляется токсичными сине-зелеными водорослями в апокалиптических масштабах", - говорится в сообщении телеканала.
Причиной отравления стало распространение смертельной бактерии после сброса в водоем сточных вод и отходов сельскохозяйственной деятельности. Это приводит к гибели рыб, птиц и других животных, а также вызывает опасения по поводу здоровья населения, поскольку озеро, расположенное в Северной Ирландии, служит источником 40% всей питьевой воды региона, передаёт Sky News.
Некогда чистый водоем приобрел ярко-зеленый цвет, многие жители, которые годами занимались рыбным промыслом или другим бизнесом на озере, больше не могут продолжать свою деятельность, сообщает телеканал.
Ситуация усугубляется сложной политической обстановкой в Северной Ирландии, после того как проигравшая на прошлых выборах Демократическая юнионистская партия (DUP) отказалась формировать новое правительство с набравшей большинство голосов националистической партией "Шинн Фейн". Таким образом без отсутствия правительства и назначенного министра по вопросам окружающей среды взять ситуацию под контроль некому, отмечается в материале.