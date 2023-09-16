https://ria.ru/20230916/ozero-1896681406.html

Крупнейшее пресноводное озеро Британии покрылось токсичными водорослями

Крупнейшее пресноводное озеро Британии покрылось токсичными водорослями - РИА Новости, 16.09.2023

Крупнейшее пресноводное озеро Британии покрылось токсичными водорослями

Крупнейшее пресноводное озеро Великобритании, являющееся источником почти половины запасов питьевой воды в Северной Ирландии, сильно отравлено токсичными... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T11:12

2023-09-16T11:12

2023-09-16T11:12

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северная ирландия

великобритания

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Крупнейшее пресноводное озеро Великобритании, являющееся источником почти половины запасов питьевой воды в Северной Ирландии, сильно отравлено токсичными водорослями, сообщил в субботу телеканал Sky News. "Лох-Ней, крупнейшее пресноводное озеро Великобритании и (острова) Ирландии, отравляется токсичными сине-зелеными водорослями в апокалиптических масштабах", - говорится в сообщении телеканала. Причиной отравления стало распространение смертельной бактерии после сброса в водоем сточных вод и отходов сельскохозяйственной деятельности. Это приводит к гибели рыб, птиц и других животных, а также вызывает опасения по поводу здоровья населения, поскольку озеро, расположенное в Северной Ирландии, служит источником 40% всей питьевой воды региона, передаёт Sky News. Некогда чистый водоем приобрел ярко-зеленый цвет, многие жители, которые годами занимались рыбным промыслом или другим бизнесом на озере, больше не могут продолжать свою деятельность, сообщает телеканал. Ситуация усугубляется сложной политической обстановкой в Северной Ирландии, после того как проигравшая на прошлых выборах Демократическая юнионистская партия (DUP) отказалась формировать новое правительство с набравшей большинство голосов националистической партией "Шинн Фейн". Таким образом без отсутствия правительства и назначенного министра по вопросам окружающей среды взять ситуацию под контроль некому, отмечается в материале.

https://ria.ru/20230915/grenlandiya-1896475921.html

https://ria.ru/20230629/zhivotnye-1880936943.html

северная ирландия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, северная ирландия, великобритания