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Крупнейшее пресноводное озеро Британии покрылось токсичными водорослями - РИА Новости, 16.09.2023
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11:12 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/ozero-1896681406.html
Крупнейшее пресноводное озеро Британии покрылось токсичными водорослями
Крупнейшее пресноводное озеро Британии покрылось токсичными водорослями - РИА Новости, 16.09.2023
Крупнейшее пресноводное озеро Британии покрылось токсичными водорослями
Крупнейшее пресноводное озеро Великобритании, являющееся источником почти половины запасов питьевой воды в Северной Ирландии, сильно отравлено токсичными... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T11:12
2023-09-16T11:12
в мире
северная ирландия
великобритания
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Крупнейшее пресноводное озеро Великобритании, являющееся источником почти половины запасов питьевой воды в Северной Ирландии, сильно отравлено токсичными водорослями, сообщил в субботу телеканал Sky News. "Лох-Ней, крупнейшее пресноводное озеро Великобритании и (острова) Ирландии, отравляется токсичными сине-зелеными водорослями в апокалиптических масштабах", - говорится в сообщении телеканала. Причиной отравления стало распространение смертельной бактерии после сброса в водоем сточных вод и отходов сельскохозяйственной деятельности. Это приводит к гибели рыб, птиц и других животных, а также вызывает опасения по поводу здоровья населения, поскольку озеро, расположенное в Северной Ирландии, служит источником 40% всей питьевой воды региона, передаёт Sky News. Некогда чистый водоем приобрел ярко-зеленый цвет, многие жители, которые годами занимались рыбным промыслом или другим бизнесом на озере, больше не могут продолжать свою деятельность, сообщает телеканал. Ситуация усугубляется сложной политической обстановкой в Северной Ирландии, после того как проигравшая на прошлых выборах Демократическая юнионистская партия (DUP) отказалась формировать новое правительство с набравшей большинство голосов националистической партией "Шинн Фейн". Таким образом без отсутствия правительства и назначенного министра по вопросам окружающей среды взять ситуацию под контроль некому, отмечается в материале.
https://ria.ru/20230915/grenlandiya-1896475921.html
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в мире, северная ирландия, великобритания
В мире, Северная Ирландия, Великобритания
Крупнейшее пресноводное озеро Британии покрылось токсичными водорослями

Крупнейшее пресноводное озеро Британии Лох-Ней покрылось токсичными водорослями

CC BY 2.0 / Conall / Lough NeaghОзеро Лох-Ней в Северной Ирландии
Озеро Лох-Ней в Северной Ирландии - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
CC BY 2.0 / Conall / Lough Neagh
Озеро Лох-Ней в Северной Ирландии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Крупнейшее пресноводное озеро Великобритании, являющееся источником почти половины запасов питьевой воды в Северной Ирландии, сильно отравлено токсичными водорослями, сообщил в субботу телеканал Sky News.
"Лох-Ней, крупнейшее пресноводное озеро Великобритании и (острова) Ирландии, отравляется токсичными сине-зелеными водорослями в апокалиптических масштабах", - говорится в сообщении телеканала.
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Причиной отравления стало распространение смертельной бактерии после сброса в водоем сточных вод и отходов сельскохозяйственной деятельности. Это приводит к гибели рыб, птиц и других животных, а также вызывает опасения по поводу здоровья населения, поскольку озеро, расположенное в Северной Ирландии, служит источником 40% всей питьевой воды региона, передаёт Sky News.
Некогда чистый водоем приобрел ярко-зеленый цвет, многие жители, которые годами занимались рыбным промыслом или другим бизнесом на озере, больше не могут продолжать свою деятельность, сообщает телеканал.
Ситуация усугубляется сложной политической обстановкой в Северной Ирландии, после того как проигравшая на прошлых выборах Демократическая юнионистская партия (DUP) отказалась формировать новое правительство с набравшей большинство голосов националистической партией "Шинн Фейн". Таким образом без отсутствия правительства и назначенного министра по вопросам окружающей среды взять ситуацию под контроль некому, отмечается в материале.
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