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Иран указал Западу на свое право отзывать инспекторов МАГАТЭ в рамках ДНЯО

Иран указал Западу на свое право отзывать инспекторов МАГАТЭ в рамках ДНЯО - РИА Новости, 16.09.2023

Иран указал Западу на свое право отзывать инспекторов МАГАТЭ в рамках ДНЯО

Иранская сторона имеет право отзывать инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), отзыв с ядерных объектов Ирана на основании статьи 9... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T23:37

2023-09-16T23:37

2023-09-16T23:37

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Иранская сторона имеет право отзывать инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), отзыв с ядерных объектов Ирана на основании статьи 9 Соглашения о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. Ранее в субботу МАГАТЭ сообщило, что Иран решил отозвать несколько инспекторов агентства, занятых проверками на ядерных объектах ИРИ в рамках Соглашения о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). "Несмотря на позитивное, конструктивное и постоянное взаимодействие Ирана с МАГАТЭ, страны Европы и США злоупотребили полномочиями Совета управляющих в своих политических интересах, которые заключаются в разрушении атмосферы сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ", - сказал Канаани, слова которого приводятся в Telegram-канале МИД Ирана. Действия исламской республики по отмене назначения ряда инспекторов иранский дипломат обосновал статьей 9 Соглашения о гарантиях ДНЯО между Ираном и МАГАТЭ. "Недавний демарш Ирана основан на праве, предусмотренном статьей 9 Соглашения о гарантиях ДНЯО. Тегеран призывает западные страны воздерживаться от политики злоупотреблений международными организациями, включая МАГАТЭ", - добавил иранский дипломат. В этой статье соглашения говорится, что Иран может отказать в назначении инспекторов МАГАТЭ, в таком случае агентство должно представить Тегерану альтернативные варианты инспекторов, которые должны быть одобрены иранской стороной. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу. Контроль за соблюдением ДНЯО осуществляет МАГАТЭ.

https://ria.ru/20230915/sanktsii-1896547615.html

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в мире, иран, магатэ, сша, тегеран (город)