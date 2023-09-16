Рейтинг@Mail.ru
Иран указал Западу на свое право отзывать инспекторов МАГАТЭ в рамках ДНЯО - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:37 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/otzyv-1896757441.html
Иран указал Западу на свое право отзывать инспекторов МАГАТЭ в рамках ДНЯО
Иран указал Западу на свое право отзывать инспекторов МАГАТЭ в рамках ДНЯО - РИА Новости, 16.09.2023
Иран указал Западу на свое право отзывать инспекторов МАГАТЭ в рамках ДНЯО
Иранская сторона имеет право отзывать инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), отзыв с ядерных объектов Ирана на основании статьи 9... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T23:37
2023-09-16T23:37
в мире
иран
магатэ
сша
тегеран (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882151003_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_0f7f280553304bb2738bfa14c4204671.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Иранская сторона имеет право отзывать инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), отзыв с ядерных объектов Ирана на основании статьи 9 Соглашения о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. Ранее в субботу МАГАТЭ сообщило, что Иран решил отозвать несколько инспекторов агентства, занятых проверками на ядерных объектах ИРИ в рамках Соглашения о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). "Несмотря на позитивное, конструктивное и постоянное взаимодействие Ирана с МАГАТЭ, страны Европы и США злоупотребили полномочиями Совета управляющих в своих политических интересах, которые заключаются в разрушении атмосферы сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ", - сказал Канаани, слова которого приводятся в Telegram-канале МИД Ирана. Действия исламской республики по отмене назначения ряда инспекторов иранский дипломат обосновал статьей 9 Соглашения о гарантиях ДНЯО между Ираном и МАГАТЭ. "Недавний демарш Ирана основан на праве, предусмотренном статьей 9 Соглашения о гарантиях ДНЯО. Тегеран призывает западные страны воздерживаться от политики злоупотреблений международными организациями, включая МАГАТЭ", - добавил иранский дипломат. В этой статье соглашения говорится, что Иран может отказать в назначении инспекторов МАГАТЭ, в таком случае агентство должно представить Тегерану альтернативные варианты инспекторов, которые должны быть одобрены иранской стороной. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу. Контроль за соблюдением ДНЯО осуществляет МАГАТЭ.
https://ria.ru/20230915/sanktsii-1896547615.html
https://ria.ru/20230915/magate-1896623692.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882151003_140:0:1280:855_1920x0_80_0_0_cee47403569f3128964a1560e23649c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, магатэ, сша, тегеран (город)
В мире, Иран, МАГАТЭ, США, Тегеран (город)
Иран указал Западу на свое право отзывать инспекторов МАГАТЭ в рамках ДНЯО

МИД Ирана указал Западу на свое право отзывать инспекторов МАГАТЭ в рамках ДНЯО

© Sputnik / Зафар Халилов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© Sputnik / Зафар Халилов
Перейти в медиабанк
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Иранская сторона имеет право отзывать инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), отзыв с ядерных объектов Ирана на основании статьи 9 Соглашения о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
Ранее в субботу МАГАТЭ сообщило, что Иран решил отозвать несколько инспекторов агентства, занятых проверками на ядерных объектах ИРИ в рамках Соглашения о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Евросоюз расширил санкции против Ирана
15 сентября, 14:56
«
"Несмотря на позитивное, конструктивное и постоянное взаимодействие Ирана с МАГАТЭ, страны Европы и США злоупотребили полномочиями Совета управляющих в своих политических интересах, которые заключаются в разрушении атмосферы сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ", - сказал Канаани, слова которого приводятся в Telegram-канале МИД Ирана.
Действия исламской республики по отмене назначения ряда инспекторов иранский дипломат обосновал статьей 9 Соглашения о гарантиях ДНЯО между Ираном и МАГАТЭ.
«
"Недавний демарш Ирана основан на праве, предусмотренном статьей 9 Соглашения о гарантиях ДНЯО. Тегеран призывает западные страны воздерживаться от политики злоупотреблений международными организациями, включая МАГАТЭ", - добавил иранский дипломат.
В этой статье соглашения говорится, что Иран может отказать в назначении инспекторов МАГАТЭ, в таком случае агентство должно представить Тегерану альтернативные варианты инспекторов, которые должны быть одобрены иранской стороной.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу. Контроль за соблюдением ДНЯО осуществляет МАГАТЭ.
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
МАГАТЭ сообщило об успешной ротации экспертов на ЧАЭС
15 сентября, 20:15
 
В миреИранМАГАТЭСШАТегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала