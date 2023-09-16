Иран указал Западу на свое право отзывать инспекторов МАГАТЭ в рамках ДНЯО
МИД Ирана указал Западу на свое право отзывать инспекторов МАГАТЭ в рамках ДНЯО
© Sputnik / Зафар Халилов
Флаг Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Иранская сторона имеет право отзывать инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), отзыв с ядерных объектов Ирана на основании статьи 9 Соглашения о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
Ранее в субботу МАГАТЭ сообщило, что Иран решил отозвать несколько инспекторов агентства, занятых проверками на ядерных объектах ИРИ в рамках Соглашения о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
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"Несмотря на позитивное, конструктивное и постоянное взаимодействие Ирана с МАГАТЭ, страны Европы и США злоупотребили полномочиями Совета управляющих в своих политических интересах, которые заключаются в разрушении атмосферы сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ", - сказал Канаани, слова которого приводятся в Telegram-канале МИД Ирана.
Действия исламской республики по отмене назначения ряда инспекторов иранский дипломат обосновал статьей 9 Соглашения о гарантиях ДНЯО между Ираном и МАГАТЭ.
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"Недавний демарш Ирана основан на праве, предусмотренном статьей 9 Соглашения о гарантиях ДНЯО. Тегеран призывает западные страны воздерживаться от политики злоупотреблений международными организациями, включая МАГАТЭ", - добавил иранский дипломат.
В этой статье соглашения говорится, что Иран может отказать в назначении инспекторов МАГАТЭ, в таком случае агентство должно представить Тегерану альтернативные варианты инспекторов, которые должны быть одобрены иранской стороной.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу. Контроль за соблюдением ДНЯО осуществляет МАГАТЭ.