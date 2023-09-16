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Ким Чен Ын оставил отзыв в книге посетителей фрегата "Маршал Шапошников"
Ким Чен Ын оставил отзыв в книге посетителей фрегата "Маршал Шапошников" - РИА Новости, 16.09.2023
Ким Чен Ын оставил отзыв в книге посетителей фрегата "Маршал Шапошников"
Лидер КНДР Ким Чен Ын оставил отзыв в книге почетных посетителей фрегата "Маршал Шапошников" во Владивостоке и получил в подарок модель боевого корабля,... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T07:34
2023-09-16T07:34
2023-09-16T09:19
дальний восток
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ким чен ын
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ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын оставил отзыв в книге почетных посетителей фрегата "Маршал Шапошников" во Владивостоке и получил в подарок модель боевого корабля, передает корреспондент РИА Новости. После осмотра фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" руководитель Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын был приглашён в кают-компанию, где ему было предложено сделать запись в книге почётных посетителей. Также северокорейскому лидеру был вручен памятный подарок – модель российского боевого корабля. Фрегат "Маршал Шапошников", выбранный для показа руководителю КНДР, несколько лет назад прошёл глубокую модернизацию на предприятиях Дальнего Востока России, что наглядно демонстрирует возможности судостроительной отрасли региона, а также надёжность, большой ресурс и значительный модернизационный потенциал российской военно-морской техники.
https://ria.ru/20230916/aviatsiya-1896658711.html
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Посещение Ким Чен Ыном фрегата "Маршал Шапошников"
Видео посещения Ким Чен Ыном фрегата "Маршал Шапошников".
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дальний восток, россия, ким чен ын
Дальний Восток, Россия, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын оставил отзыв в книге посетителей фрегата "Маршал Шапошников"
Ким Чен Ын оставил отзыв в книге посетителей "Маршала Шапошникова" в Приморье