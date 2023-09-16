СМИ: президент ЦАР дал жесткий ответ на предложение Макрона
RFI: Туадера отказал Макрону, потребовавшему вывести инструкторов РФ из ЦАР
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера во время встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном жестко ответил на его предложение вывести российских инструкторов из ЦАР, передает радиостанция RFI.
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"Туадера объяснил французскому коллеге, что он взаимодействует "с российскими властями в рамках соглашения в сфере обороны и подготовки кадров между двумя странами", и добавил, что остальное "не его дело", — говорится в сообщении.
Уточняется, что Макрон расценил возможный вывод российских инструкторов из африканской республики как условие для ее сближения с Францией.
Париж в 2021 году решил приостановить военное сотрудничество с Банги, поскольку посчитал, что она участвует в антифранцузской кампании, которую якобы проводит Россия.
В конце июня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что работа российских инструкторов в ЦАР будет продолжена, сейчас в стране находится несколько сот человек. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, "ЦАР — одна из тех стран, правительство которой наряду с Мали официально обратилось с просьбой, <...> когда и ЦАР, и Мали бросали французы и прочие европейцы, сворачивая там присутствие антитеррористических контингентов".
Ранее посол РФ в Банги Владимир Титоренко заявил РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета. По его словам, называть этих людей наемниками некорректно, они не участвуют в боестолкновениях.
В РФ ранее не раз заявляли, что Россия и страны Африки — равноправные союзники, их отношения всегда строились на бескорыстной основе. Ряд лидеров африканских стран в недавнем времени совершили визиты в РФ. В Москве добавляли, что Африка разочаровала западный мир своим прагматичным подходом к России, попытки вбить клин в отношения есть, но явно не триумфальные, и Россия пока от этого только выигрывает. Лавров также заявлял, что бывшие метрополии должны знать свое место и понимать, что мир изменился. По его словам, США и страны Европы, требуя от африканских стран не сотрудничать с Россией, стремятся восстановить колониальную зависимость Африки. В ряде африканских стран, комментируя призывы Запада осудить РФ, ранее заявляли, что никто не вправе диктовать, с кем иметь отношения.