https://ria.ru/20230916/otvet-1896735029.html

СМИ: президент ЦАР дал жесткий ответ на предложение Макрона

СМИ: президент ЦАР дал жесткий ответ на предложение Макрона - РИА Новости, 16.09.2023

СМИ: президент ЦАР дал жесткий ответ на предложение Макрона

Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера во время встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном жестко ответил на его предложение... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T19:07

2023-09-16T19:07

2023-09-16T20:54

россия

эммануэль макрон

сергей лавров

оон

африка

цар

фостен-арканж туадера

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера во время встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном жестко ответил на его предложение вывести российских инструкторов из ЦАР, передает радиостанция RFI. "Туадера объяснил французскому коллеге, что он взаимодействует "с российскими властями в рамках соглашения в сфере обороны и подготовки кадров между двумя странами", и добавил, что остальное "не его дело", — говорится в сообщении.Уточняется, что Макрон расценил возможный вывод российских инструкторов из африканской республики как условие для ее сближения с Францией.Париж в 2021 году решил приостановить военное сотрудничество с Банги, поскольку посчитал, что она участвует в антифранцузской кампании, которую якобы проводит Россия. В конце июня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что работа российских инструкторов в ЦАР будет продолжена, сейчас в стране находится несколько сот человек. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, "ЦАР — одна из тех стран, правительство которой наряду с Мали официально обратилось с просьбой, <...> когда и ЦАР, и Мали бросали французы и прочие европейцы, сворачивая там присутствие антитеррористических контингентов".Ранее посол РФ в Банги Владимир Титоренко заявил РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета. По его словам, называть этих людей наемниками некорректно, они не участвуют в боестолкновениях. В РФ ранее не раз заявляли, что Россия и страны Африки — равноправные союзники, их отношения всегда строились на бескорыстной основе. Ряд лидеров африканских стран в недавнем времени совершили визиты в РФ. В Москве добавляли, что Африка разочаровала западный мир своим прагматичным подходом к России, попытки вбить клин в отношения есть, но явно не триумфальные, и Россия пока от этого только выигрывает. Лавров также заявлял, что бывшие метрополии должны знать свое место и понимать, что мир изменился. По его словам, США и страны Европы, требуя от африканских стран не сотрудничать с Россией, стремятся восстановить колониальную зависимость Африки. В ряде африканских стран, комментируя призывы Запада осудить РФ, ранее заявляли, что никто не вправе диктовать, с кем иметь отношения.

https://ria.ru/20230810/afrika-1889377754.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230915/makron-1896643462.html

https://ria.ru/20230824/peregovory-1891982031.html

россия

африка

цар

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россия, эммануэль макрон, сергей лавров, оон, африка, цар, фостен-арканж туадера