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СМИ: президент ЦАР дал жесткий ответ на предложение Макрона - РИА Новости, 16.09.2023
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19:07 16.09.2023 (обновлено: 20:54 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/otvet-1896735029.html
СМИ: президент ЦАР дал жесткий ответ на предложение Макрона
СМИ: президент ЦАР дал жесткий ответ на предложение Макрона - РИА Новости, 16.09.2023
СМИ: президент ЦАР дал жесткий ответ на предложение Макрона
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера во время встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном жестко ответил на его предложение... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T19:07
2023-09-16T20:54
россия
эммануэль макрон
сергей лавров
оон
африка
цар
фостен-арканж туадера
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера во время встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном жестко ответил на его предложение вывести российских инструкторов из ЦАР, передает радиостанция RFI. &quot;Туадера объяснил французскому коллеге, что он взаимодействует &quot;с российскими властями в рамках соглашения в сфере обороны и подготовки кадров между двумя странами&quot;, и добавил, что остальное &quot;не его дело&quot;, — говорится в сообщении.Уточняется, что Макрон расценил возможный вывод российских инструкторов из африканской республики как условие для ее сближения с Францией.Париж в 2021 году решил приостановить военное сотрудничество с Банги, поскольку посчитал, что она участвует в антифранцузской кампании, которую якобы проводит Россия. В конце июня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что работа российских инструкторов в ЦАР будет продолжена, сейчас в стране находится несколько сот человек. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, "ЦАР — одна из тех стран, правительство которой наряду с Мали официально обратилось с просьбой, &lt;...&gt; когда и ЦАР, и Мали бросали французы и прочие европейцы, сворачивая там присутствие антитеррористических контингентов".Ранее посол РФ в Банги Владимир Титоренко заявил РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета. По его словам, называть этих людей наемниками некорректно, они не участвуют в боестолкновениях. В РФ ранее не раз заявляли, что Россия и страны Африки — равноправные союзники, их отношения всегда строились на бескорыстной основе. Ряд лидеров африканских стран в недавнем времени совершили визиты в РФ. В Москве добавляли, что Африка разочаровала западный мир своим прагматичным подходом к России, попытки вбить клин в отношения есть, но явно не триумфальные, и Россия пока от этого только выигрывает. Лавров также заявлял, что бывшие метрополии должны знать свое место и понимать, что мир изменился. По его словам, США и страны Европы, требуя от африканских стран не сотрудничать с Россией, стремятся восстановить колониальную зависимость Африки. В ряде африканских стран, комментируя призывы Запада осудить РФ, ранее заявляли, что никто не вправе диктовать, с кем иметь отношения.
https://ria.ru/20230810/afrika-1889377754.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230915/makron-1896643462.html
https://ria.ru/20230824/peregovory-1891982031.html
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россия, эммануэль макрон, сергей лавров, оон, африка, цар, фостен-арканж туадера
Россия, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, ООН, Африка, ЦАР, Фостен-Арканж Туадера
СМИ: президент ЦАР дал жесткий ответ на предложение Макрона

RFI: Туадера отказал Макрону, потребовавшему вывести инструкторов РФ из ЦАР

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера во время встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном жестко ответил на его предложение вывести российских инструкторов из ЦАР, передает радиостанция RFI.
«

"Туадера объяснил французскому коллеге, что он взаимодействует "с российскими властями в рамках соглашения в сфере обороны и подготовки кадров между двумя странами", и добавил, что остальное "не его дело", — говорится в сообщении.

Президент Центрально-Африканской Республики Фостен Арканж Туадера на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Президент ЦАР заявил, что его страна не против Франции
10 августа, 20:08
Уточняется, что Макрон расценил возможный вывод российских инструкторов из африканской республики как условие для ее сближения с Францией.
Париж в 2021 году решил приостановить военное сотрудничество с Банги, поскольку посчитал, что она участвует в антифранцузской кампании, которую якобы проводит Россия.
В конце июня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что работа российских инструкторов в ЦАР будет продолжена, сейчас в стране находится несколько сот человек. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, "ЦАР — одна из тех стран, правительство которой наряду с Мали официально обратилось с просьбой, <...> когда и ЦАР, и Мали бросали французы и прочие европейцы, сворачивая там присутствие антитеррористических контингентов".
Ранее посол РФ в Банги Владимир Титоренко заявил РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета. По его словам, называть этих людей наемниками некорректно, они не участвуют в боестолкновениях.
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Макрон сделал необычное заявление о судьбе посла Франции в Нигере
15 сентября, 22:55
В РФ ранее не раз заявляли, что Россия и страны Африки — равноправные союзники, их отношения всегда строились на бескорыстной основе. Ряд лидеров африканских стран в недавнем времени совершили визиты в РФ. В Москве добавляли, что Африка разочаровала западный мир своим прагматичным подходом к России, попытки вбить клин в отношения есть, но явно не триумфальные, и Россия пока от этого только выигрывает. Лавров также заявлял, что бывшие метрополии должны знать свое место и понимать, что мир изменился. По его словам, США и страны Европы, требуя от африканских стран не сотрудничать с Россией, стремятся восстановить колониальную зависимость Африки. В ряде африканских стран, комментируя призывы Запада осудить РФ, ранее заявляли, что никто не вправе диктовать, с кем иметь отношения.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с президентом Центральноафриканской республики Фостеном Арканжем Туадерой на полях саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Лавров провел переговоры с президентом ЦАР
24 августа, 14:23
 
РоссияЭммануэль МакронСергей ЛавровООНАфрикаЦАРФостен-Арканж Туадера
 
 
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