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В Крыму напомнили слова Молотова после удара ВСУ западными ракетами - РИА Новости, 16.09.2023
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17:46 16.09.2023 (обновлено: 18:02 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/otvet-1896727150.html
В Крыму напомнили слова Молотова после удара ВСУ западными ракетами
В Крыму напомнили слова Молотова после удара ВСУ западными ракетами - РИА Новости, 16.09.2023
В Крыму напомнили слова Молотова после удара ВСУ западными ракетами
Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус, комментируя информацию об ударах по... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T17:46
2023-09-16T18:02
в мире
россия
сергей лавров
нато
украина
киев
вячеслав молотов
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус, комментируя информацию об ударах по полуострову западными ракетами, привел слова из обращения советского народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова после нападения нацистской Германии на СССР в 1941 году. &quot;Киев с одобрения Запада продолжает придерживаться занятого террористического курса. Но им не удастся запугать крымчан. Крымский народ никогда не свернет со своего пути жить в составе России. А на заявления украинских террористов ответ прост: &quot;Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами&quot;, — сказал он РИА Новости.По словам политика, Россия своевременно начала спецоперацию, не допустив агрессии на свою территорию. "Сегодня против России в военных действиях участвует коллективный Запад. Поставка ракет и другого оружия это подтверждает", — подчеркнул Шонус.Накануне командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук фактически подтвердил, что удар по Крыму и Севастополю, после которого произошел пожар "не на гражданском объекте", Киев нанес при использовании западных ракет. Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230916/udary-1896666179.html
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россия
украина
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в мире, россия, сергей лавров, нато, украина, киев, вячеслав молотов, дмитрий песков
В мире, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Украина, Киев, Вячеслав Молотов, Дмитрий Песков
В Крыму напомнили слова Молотова после удара ВСУ западными ракетами

Шонус ответил цитатой Молотова на заявление Киева об ударах западными ракетами

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкГосударственный герб Российский Федерации
Государственный герб Российский Федерации - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус, комментируя информацию об ударах по полуострову западными ракетами, привел слова из обращения советского народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова после нападения нацистской Германии на СССР в 1941 году.
«

"Киев с одобрения Запада продолжает придерживаться занятого террористического курса. Но им не удастся запугать крымчан. Крымский народ никогда не свернет со своего пути жить в составе России. А на заявления украинских террористов ответ прост: "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами", — сказал он РИА Новости.

По словам политика, Россия своевременно начала спецоперацию, не допустив агрессии на свою территорию.
"Сегодня против России в военных действиях участвует коллективный Запад. Поставка ракет и другого оружия это подтверждает", — подчеркнул Шонус.
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Накануне командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук фактически подтвердил, что удар по Крыму и Севастополю, после которого произошел пожар "не на гражданском объекте", Киев нанес при использовании западных ракет.
Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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В миреРоссияСергей ЛавровНАТОУкраинаКиевВячеслав МолотовДмитрий Песков
 
 
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