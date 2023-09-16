https://ria.ru/20230916/otvet-1896727150.html

В Крыму напомнили слова Молотова после удара ВСУ западными ракетами

В Крыму напомнили слова Молотова после удара ВСУ западными ракетами - РИА Новости, 16.09.2023

В Крыму напомнили слова Молотова после удара ВСУ западными ракетами

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус, комментируя информацию об ударах по... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T17:46

2023-09-16T17:46

2023-09-16T18:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус, комментируя информацию об ударах по полуострову западными ракетами, привел слова из обращения советского народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова после нападения нацистской Германии на СССР в 1941 году. "Киев с одобрения Запада продолжает придерживаться занятого террористического курса. Но им не удастся запугать крымчан. Крымский народ никогда не свернет со своего пути жить в составе России. А на заявления украинских террористов ответ прост: "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами", — сказал он РИА Новости.По словам политика, Россия своевременно начала спецоперацию, не допустив агрессии на свою территорию. "Сегодня против России в военных действиях участвует коллективный Запад. Поставка ракет и другого оружия это подтверждает", — подчеркнул Шонус.Накануне командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук фактически подтвердил, что удар по Крыму и Севастополю, после которого произошел пожар "не на гражданском объекте", Киев нанес при использовании западных ракет. Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230916/udary-1896666179.html

https://ria.ru/20230912/problema-1895703212.html

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украина

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в мире, россия, сергей лавров, нато, украина, киев, вячеслав молотов, дмитрий песков