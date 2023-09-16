https://ria.ru/20230916/osvobozhdenie-1896723189.html

В Калужской области отметили 80-летие освобождения от немецких захватчиков

В Калужской области отметили 80-летие освобождения от немецких захватчиков - РИА Новости, 16.09.2023

В Калужской области отметили 80-летие освобождения от немецких захватчиков

Митинг и другие торжественные мероприятия прошли в субботу на территории военно-исторического мемориала "Безымянная высота" в Калужской области в честь 80-летия РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T17:11

2023-09-16T17:11

2023-09-16T17:11

калужская область

общество

калужская область

владислав шапша

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КАЛУГА, 16 сен – РИА Новости. Митинг и другие торжественные мероприятия прошли в субботу на территории военно-исторического мемориала "Безымянная высота" в Калужской области в честь 80-летия освобождения области от немецко-фашистских захватчиков, сообщили РИА Новости в правительстве Калужской области. Праздник открылся выступлением Центрального концертного образцового оркестра Военно-морского флота России имени Н.А. Римского-Корсакова. Затем губернатор Калужской области Владислав Шапша и другие почетные гости праздника возложили цветы к Вечному огню. В числе почетных гостей - посол Белоруссии в Российской Федерации Дмитрий Крутой. После литии по погибшим защитникам Отечества, которую отслужил Его Высокопреосвященство митрополит Калужский и Боровский Климент, состоялся памятный митинг. Шапша обратился к присутствующим, отметив, что сегодня для жителей региона особый день. "Восемьдесят лет прошло с тех пор, как немецко-фашистские захватчики были изгнаны с нашей благословенной земли. Какую цену мы заплатили за это? Мы помним эти цифры. 716 дней оккупации, разрухи, убийств и лишений. 26 тысяч безвинно убитых мирных жителей – стариков, женщин, детей. Сотни тысяч угнанных в оккупацию в Германию. Более 400 тысяч солдат и офицеров, сложивших голову на Калужской земле", - сказал Шапша. "И в этот день мы вспоминаем тех, кто героически сражался на Ильинских рубежах, мы вспоминаем тех, кто воевал на Зайцевой горе, в Долине смерти, в Юхнове, мы вспоминаем людиновских подпольщиков – молодых ребят, собиравших информацию и пускавших под откос вражеские составы", - подчеркнул он. Владислав Шапша вспомнил подвиг 18 героев, захвативших безымянную высоту и отстоявших ее в неравном бою против 200 гитлеровцев. Выжили только двое, остальные 16 героев сложили свои головы для того, чтобы сегодняшние россияне могли жить в свободной стране и гордо нести великую славу России. "Это история великих подвигов и великих лишений. Это история великого народа, это история многих и многих национальностей, уроженцев разных краев нашей великой земли, которые стояли плечом к плечу, как и сегодня, защищая нашу страну. Вечная память героям и вечная слава народу-победителю. С праздником", - сказал губернатор. В числе центральных событий мероприятия – открытие памятного камня, на котором высечены слова песни поэта Михаила Матусовского и композитора Вениамина Баснера "На безымянной высоте". "Этот камень встанет в один ряд с Деревом Мира, выставкой "Огненная Варшавка", картой героических мест региона и другими достопримечательностями мемориального комплекса, которые появлялись здесь по особым датам", - подчеркнул ведущий. Для гостей праздника работали военно-исторические интерактивные площадки, мобильная музейная экспозиция, полевая кухня, состоялся большой концерт с песнями военных лет.

https://ria.ru/20230909/osvobozhdenie-1895196590.html

https://ria.ru/20230615/park-1878422816.html

https://ria.ru/20230908/donbass-1894912528.html

https://ria.ru/20230906/vystavka-1894456664.html

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общество, калужская область, владислав шапша, великая отечественная война (1941-1945), белоруссия, германия