В Калужской области отметили 80-летие освобождения от немецких захватчиков
Под Калугой отметили 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
© Отдел культуры и туризма. Малоярославецкий районВ Калужской области отметили 80-летие освобождения от немецких захватчиков
© Отдел культуры и туризма. Малоярославецкий район
В Калужской области отметили 80-летие освобождения от немецких захватчиков
КАЛУГА, 16 сен – РИА Новости. Митинг и другие торжественные мероприятия прошли в субботу на территории военно-исторического мемориала "Безымянная высота" в Калужской области в честь 80-летия освобождения области от немецко-фашистских захватчиков, сообщили РИА Новости в правительстве Калужской области.
Праздник открылся выступлением Центрального концертного образцового оркестра Военно-морского флота России имени Н.А. Римского-Корсакова. Затем губернатор Калужской области Владислав Шапша и другие почетные гости праздника возложили цветы к Вечному огню. В числе почетных гостей - посол Белоруссии в Российской Федерации Дмитрий Крутой.
После литии по погибшим защитникам Отечества, которую отслужил Его Высокопреосвященство митрополит Калужский и Боровский Климент, состоялся памятный митинг.
Шапша обратился к присутствующим, отметив, что сегодня для жителей региона особый день. "Восемьдесят лет прошло с тех пор, как немецко-фашистские захватчики были изгнаны с нашей благословенной земли. Какую цену мы заплатили за это? Мы помним эти цифры. 716 дней оккупации, разрухи, убийств и лишений. 26 тысяч безвинно убитых мирных жителей – стариков, женщин, детей. Сотни тысяч угнанных в оккупацию в Германию. Более 400 тысяч солдат и офицеров, сложивших голову на Калужской земле", - сказал Шапша.
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"И в этот день мы вспоминаем тех, кто героически сражался на Ильинских рубежах, мы вспоминаем тех, кто воевал на Зайцевой горе, в Долине смерти, в Юхнове, мы вспоминаем людиновских подпольщиков – молодых ребят, собиравших информацию и пускавших под откос вражеские составы", - подчеркнул он.
Владислав Шапша вспомнил подвиг 18 героев, захвативших безымянную высоту и отстоявших ее в неравном бою против 200 гитлеровцев. Выжили только двое, остальные 16 героев сложили свои головы для того, чтобы сегодняшние россияне могли жить в свободной стране и гордо нести великую славу России.
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"Это история великих подвигов и великих лишений. Это история великого народа, это история многих и многих национальностей, уроженцев разных краев нашей великой земли, которые стояли плечом к плечу, как и сегодня, защищая нашу страну. Вечная память героям и вечная слава народу-победителю. С праздником", - сказал губернатор.
В числе центральных событий мероприятия – открытие памятного камня, на котором высечены слова песни поэта Михаила Матусовского и композитора Вениамина Баснера "На безымянной высоте". "Этот камень встанет в один ряд с Деревом Мира, выставкой "Огненная Варшавка", картой героических мест региона и другими достопримечательностями мемориального комплекса, которые появлялись здесь по особым датам", - подчеркнул ведущий.
Для гостей праздника работали военно-исторические интерактивные площадки, мобильная музейная экспозиция, полевая кухня, состоялся большой концерт с песнями военных лет.