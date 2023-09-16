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В Калужской области отметили 80-летие освобождения от немецких захватчиков - РИА Новости, 16.09.2023
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Калужская область
 
17:11 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/osvobozhdenie-1896723189.html
В Калужской области отметили 80-летие освобождения от немецких захватчиков
В Калужской области отметили 80-летие освобождения от немецких захватчиков - РИА Новости, 16.09.2023
В Калужской области отметили 80-летие освобождения от немецких захватчиков
Митинг и другие торжественные мероприятия прошли в субботу на территории военно-исторического мемориала "Безымянная высота" в Калужской области в честь 80-летия РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T17:11
2023-09-16T17:11
калужская область
общество
калужская область
владислав шапша
великая отечественная война (1941-1945)
белоруссия
германия
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КАЛУГА, 16 сен – РИА Новости. Митинг и другие торжественные мероприятия прошли в субботу на территории военно-исторического мемориала "Безымянная высота" в Калужской области в честь 80-летия освобождения области от немецко-фашистских захватчиков, сообщили РИА Новости в правительстве Калужской области. Праздник открылся выступлением Центрального концертного образцового оркестра Военно-морского флота России имени Н.А. Римского-Корсакова. Затем губернатор Калужской области Владислав Шапша и другие почетные гости праздника возложили цветы к Вечному огню. В числе почетных гостей - посол Белоруссии в Российской Федерации Дмитрий Крутой. После литии по погибшим защитникам Отечества, которую отслужил Его Высокопреосвященство митрополит Калужский и Боровский Климент, состоялся памятный митинг. Шапша обратился к присутствующим, отметив, что сегодня для жителей региона особый день. "Восемьдесят лет прошло с тех пор, как немецко-фашистские захватчики были изгнаны с нашей благословенной земли. Какую цену мы заплатили за это? Мы помним эти цифры. 716 дней оккупации, разрухи, убийств и лишений. 26 тысяч безвинно убитых мирных жителей – стариков, женщин, детей. Сотни тысяч угнанных в оккупацию в Германию. Более 400 тысяч солдат и офицеров, сложивших голову на Калужской земле", - сказал Шапша. "И в этот день мы вспоминаем тех, кто героически сражался на Ильинских рубежах, мы вспоминаем тех, кто воевал на Зайцевой горе, в Долине смерти, в Юхнове, мы вспоминаем людиновских подпольщиков – молодых ребят, собиравших информацию и пускавших под откос вражеские составы", - подчеркнул он. Владислав Шапша вспомнил подвиг 18 героев, захвативших безымянную высоту и отстоявших ее в неравном бою против 200 гитлеровцев. Выжили только двое, остальные 16 героев сложили свои головы для того, чтобы сегодняшние россияне могли жить в свободной стране и гордо нести великую славу России. "Это история великих подвигов и великих лишений. Это история великого народа, это история многих и многих национальностей, уроженцев разных краев нашей великой земли, которые стояли плечом к плечу, как и сегодня, защищая нашу страну. Вечная память героям и вечная слава народу-победителю. С праздником", - сказал губернатор. В числе центральных событий мероприятия – открытие памятного камня, на котором высечены слова песни поэта Михаила Матусовского и композитора Вениамина Баснера "На безымянной высоте". "Этот камень встанет в один ряд с Деревом Мира, выставкой "Огненная Варшавка", картой героических мест региона и другими достопримечательностями мемориального комплекса, которые появлялись здесь по особым датам", - подчеркнул ведущий. Для гостей праздника работали военно-исторические интерактивные площадки, мобильная музейная экспозиция, полевая кухня, состоялся большой концерт с песнями военных лет.
https://ria.ru/20230909/osvobozhdenie-1895196590.html
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общество, калужская область, владислав шапша, великая отечественная война (1941-1945), белоруссия, германия
Калужская область, Общество, Калужская область, Владислав Шапша, Великая Отечественная война (1941-1945), Белоруссия, Германия
В Калужской области отметили 80-летие освобождения от немецких захватчиков

Под Калугой отметили 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

© Отдел культуры и туризма. Малоярославецкий районВ Калужской области отметили 80-летие освобождения от немецких захватчиков
В Калужской области отметили 80-летие освобождения от немецких захватчиков
© Отдел культуры и туризма. Малоярославецкий район
В Калужской области отметили 80-летие освобождения от немецких захватчиков
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 16 сен – РИА Новости. Митинг и другие торжественные мероприятия прошли в субботу на территории военно-исторического мемориала "Безымянная высота" в Калужской области в честь 80-летия освобождения области от немецко-фашистских захватчиков, сообщили РИА Новости в правительстве Калужской области.
Праздник открылся выступлением Центрального концертного образцового оркестра Военно-морского флота России имени Н.А. Римского-Корсакова. Затем губернатор Калужской области Владислав Шапша и другие почетные гости праздника возложили цветы к Вечному огню. В числе почетных гостей - посол Белоруссии в Российской Федерации Дмитрий Крутой.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Путин поздравил жителей Смоленщины с 80-летием освобождения от нацистов
9 сентября, 15:16
После литии по погибшим защитникам Отечества, которую отслужил Его Высокопреосвященство митрополит Калужский и Боровский Климент, состоялся памятный митинг.
Шапша обратился к присутствующим, отметив, что сегодня для жителей региона особый день. "Восемьдесят лет прошло с тех пор, как немецко-фашистские захватчики были изгнаны с нашей благословенной земли. Какую цену мы заплатили за это? Мы помним эти цифры. 716 дней оккупации, разрухи, убийств и лишений. 26 тысяч безвинно убитых мирных жителей – стариков, женщин, детей. Сотни тысяч угнанных в оккупацию в Германию. Более 400 тысяч солдат и офицеров, сложивших голову на Калужской земле", - сказал Шапша.
«
"И в этот день мы вспоминаем тех, кто героически сражался на Ильинских рубежах, мы вспоминаем тех, кто воевал на Зайцевой горе, в Долине смерти, в Юхнове, мы вспоминаем людиновских подпольщиков – молодых ребят, собиравших информацию и пускавших под откос вражеские составы", - подчеркнул он.
Города России. Калуга - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
В Калужской области построят сафари-парк за 18 миллиардов рублей
15 июня, 18:03
Владислав Шапша вспомнил подвиг 18 героев, захвативших безымянную высоту и отстоявших ее в неравном бою против 200 гитлеровцев. Выжили только двое, остальные 16 героев сложили свои головы для того, чтобы сегодняшние россияне могли жить в свободной стране и гордо нести великую славу России.
«
"Это история великих подвигов и великих лишений. Это история великого народа, это история многих и многих национальностей, уроженцев разных краев нашей великой земли, которые стояли плечом к плечу, как и сегодня, защищая нашу страну. Вечная память героям и вечная слава народу-победителю. С праздником", - сказал губернатор.
Освобождение Донбасса от немецко-фашистских оккупантов. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Легендарный и непокоренный: 80-летие освобождения Донбасса
8 сентября, 11:22
В числе центральных событий мероприятия – открытие памятного камня, на котором высечены слова песни поэта Михаила Матусовского и композитора Вениамина Баснера "На безымянной высоте". "Этот камень встанет в один ряд с Деревом Мира, выставкой "Огненная Варшавка", картой героических мест региона и другими достопримечательностями мемориального комплекса, которые появлялись здесь по особым датам", - подчеркнул ведущий.
Для гостей праздника работали военно-исторические интерактивные площадки, мобильная музейная экспозиция, полевая кухня, состоялся большой концерт с песнями военных лет.
Посетитель на открытии фотовыставки Освобождение. Донецк в Донецком краеведческом музее - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Выставка "Освобождение. 1943" открылась в Донецке
6 сентября, 12:00
 
Калужская областьОбществоКалужская областьВладислав ШапшаВеликая Отечественная война (1941-1945)БелоруссияГермания
 
 
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