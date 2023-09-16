https://ria.ru/20230916/operatsiya-1896656763.html

Аргентинские хирурги провели одновременную пересадку органов трем детям

Аргентинские хирурги провели одновременную пересадку органов трем детям - РИА Новости, 16.09.2023

Аргентинские хирурги провели одновременную пересадку органов трем детям

Аргентинские хирурги провели сложную операцию, пересадив одновременно трем детям органы от одного донора, говорится в заявлении главы отделения... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T04:24

2023-09-16T04:24

2023-09-16T04:24

аргентина

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - РИА Новости. Аргентинские хирурги провели сложную операцию, пересадив одновременно трем детям органы от одного донора, говорится в заявлении главы отделения сердечно-сосудистой хирургии и трансплантации больницы Гаррахана Пабло Гарсии Делюсиса, с которым ознакомились РИА Новости. "Тройная операция позволила сделать три пересадки от одного донора, то есть один донор спас жизни трем людям", - сказал он. Группа из более чем 100 специалистов пересадила сердце четырехлетнему мальчику, печень годовалому младенцу и оба лёгких 13-летней девочке-подростку. Сложная тройная операция потребовала непростой логистики и поддержки со стороны многих отделений. На пересадку сердца ушло почти пять часов, на трансплантацию лёгких - шесть. Больница Гаррахан первой в Аргентине провела пересадку органов детям в 1992 году. Сейчас число пересадок приближается к тысячи.

https://ria.ru/20230426/zdorove-1867781520.html

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