https://ria.ru/20230916/obstrel-1896752596.html

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 16.09.2023

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска за пять минут выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T22:26

2023-09-16T22:26

2023-09-16T22:34

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

донецк

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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено пять ракет из РСЗО... 21.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено пять ракет из РСЗО", - сообщает представительство.Согласно представительству, в 20.40 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Через пять минут ВСУ выпустили еще два снаряда калибром 155 миллиметров по тому же району Донецка.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892580042.html

https://ria.ru/20230916/oruzhie-1896749680.html

горловка

донецкая народная республика

украина

донецк

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, донецк