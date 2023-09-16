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Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 16.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 16.09.2023 (обновлено: 22:34 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/obstrel-1896752596.html
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 16.09.2023
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска за пять минут выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T22:26
2023-09-16T22:34
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
донецк
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено пять ракет из РСЗО... 21.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено пять ракет из РСЗО", - сообщает представительство.Согласно представительству, в 20.40 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Через пять минут ВСУ выпустили еще два снаряда калибром 155 миллиметров по тому же району Донецка.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892580042.html
https://ria.ru/20230916/oruzhie-1896749680.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

ДНР в СЦКК: ВСУ за пять минут выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОстатки снаряда рядом с жилыми домами в Горловке
Остатки снаряда рядом с жилыми домами в Горловке - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Остатки снаряда рядом с жилыми домами в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено пять ракет из РСЗО... 21.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено пять ракет из РСЗО", - сообщает представительство.
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Согласно представительству, в 20.40 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Через пять минут ВСУ выпустили еще два снаряда калибром 155 миллиметров по тому же району Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецк
 
 
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