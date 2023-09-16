https://ria.ru/20230916/nato-1896758603.html
Глава комитета НАТО пожаловался на низкие производственные мощности
Глава комитета НАТО пожаловался на низкие производственные мощности - РИА Новости, 16.09.2023
Глава комитета НАТО пожаловался на низкие производственные мощности
Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр пожаловался на отстающие производственные мощности в оборонном секторе, медленные поставки и растущие цены, а... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T23:57
2023-09-16T23:57
2023-09-16T23:58
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр пожаловался на отстающие производственные мощности в оборонном секторе, медленные поставки и растущие цены, а также сделал вывод, что наращивание союзниками расходов на оборону сегодня не означает усиление реальной безопасности. По итогам саммита НАТО в Вильнюсе в июле этого года страны альянса договорились наращивать расходы на оборону и согласовали минимальную планку таких расходов на уровне 2% ВВП. "Много должно быть сделано не только, чтобы защититься от настоящих угроз, но и от потенциальных будущих угроз. Для этого нам нужен совершенно другой подход к сотрудничеству между государством и частными производителями в оборонной сфере и секторе безопасности. Сегодня начальники штабов выразили обеспокоенность, что в альянсе производственные мощности отстают", - сказал Бауэр на пресс-конференции в Норвегии, где проходит ежегодная конференция начальников штабов стран Североатлантического альянса. По его словам, оборонные поставки тормозятся, а цены растут. "Мы платим все больше и больше за то же самое, что означает, что мы не можем быть уверены, что наращивание расходов на оборону приведет сегодня действительно к большей защищенности", - констатировал глава военного комитета.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вильнюс, норвегия, роб бауэр, нато
В мире, Вильнюс, Норвегия, Роб Бауэр, НАТО
Глава комитета НАТО пожаловался на низкие производственные мощности
Глава комитета НАТО Бауэр пожаловался на цены и низкие производственные мощности
БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр пожаловался на отстающие производственные мощности в оборонном секторе, медленные поставки и растущие цены, а также сделал вывод, что наращивание союзниками расходов на оборону сегодня не означает усиление реальной безопасности.
По итогам саммита НАТО в Вильнюсе
в июле этого года страны альянса договорились наращивать расходы на оборону и согласовали минимальную планку таких расходов на уровне 2% ВВП.
«
"Много должно быть сделано не только, чтобы защититься от настоящих угроз, но и от потенциальных будущих угроз. Для этого нам нужен совершенно другой подход к сотрудничеству между государством и частными производителями в оборонной сфере и секторе безопасности. Сегодня начальники штабов выразили обеспокоенность, что в альянсе производственные мощности отстают", - сказал Бауэр на пресс-конференции в Норвегии
, где проходит ежегодная конференция начальников штабов стран Североатлантического альянса.
По его словам, оборонные поставки тормозятся, а цены растут. "Мы платим все больше и больше за то же самое, что означает, что мы не можем быть уверены, что наращивание расходов на оборону приведет сегодня действительно к большей защищенности", - констатировал глава военного комитета.
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