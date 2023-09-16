https://ria.ru/20230916/nato-1896753797.html

Адмирал НАТО заверил, что альянс не собирается атаковать Россию

Адмирал НАТО заверил, что альянс не собирается атаковать Россию - РИА Новости, 16.09.2023

Адмирал НАТО заверил, что альянс не собирается атаковать Россию

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заверил, что Североатлантический альянс не собирается атаковать Россию, а значит не представляет для нее угрозу. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T22:43

2023-09-16T22:43

2023-09-16T22:43

россия

норвегия

вильнюс

роб бауэр

нато

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БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заверил, что Североатлантический альянс не собирается атаковать Россию, а значит не представляет для нее угрозу. Бауэр в субботу принял участие в ежегодной конференции начальников генштабов стран НАТО, которая проходит в Норвегии. "Россия знает, что НАТО – не угроза для России, потому что мы не планируем ее атаковать", - заявил он на пресс-конференции. Новые региональные планы обороны альянса были утверждены на саммите НАТО в Вильнюсе в июле этого года. Они предполагают дальнейшее усиление у границ с Россией и сценарии на случай "военного противостояния с РФ". Планы НАТО, подробное содержание которых не раскрывается, включают 4 тысячи страниц и, в том числе, предусматривают сценарий "реагирования на случай атаки России". Для его реализации страны НАТО планируют держать в состоянии высокой готовности 300 тысяч военных. Они будут готовы развернуться в заранее определенных регионах. Страны НАТО также планируют больше набирать и готовить военных, проводить учения с военными тех стран, которые они, согласно оборонным региональным планам, будут защищать, а также нарастить оборонное производство и взять новые обязательства по инвестициям в оборону на уровне минимум 2% ВВП. Региональные планы предусматривают реагирование на угрозы с воздуха, моря, на земле, в космосе, кибепространстве, а также на террористические атаки. Они предусматривают три региона: север (Северная Атлантика и Арктика), центр (Центральная Европа) и юг (Черное и Средиземное моря). Также НАТО планирует существенно усилить свои системы ПВО и ПРО.

https://ria.ru/20230916/oruzhie-1896749680.html

https://ria.ru/20230916/kontrnastuplenie-1896745976.html

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норвегия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, норвегия, вильнюс, роб бауэр, нато