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"Пока не поздно". В США заявили, что НАТО может ввести войска на Украину - РИА Новости, 16.09.2023
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19:20 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/nato-1896736076.html
"Пока не поздно". В США заявили, что НАТО может ввести войска на Украину
"Пока не поздно". В США заявили, что НАТО может ввести войска на Украину - РИА Новости, 16.09.2023
"Пока не поздно". В США заявили, что НАТО может ввести войска на Украину
Североатлантический альянс может ввести войска на Украину из-за череды неудач ВСУ, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T19:20
2023-09-16T19:20
политика
украина
нато
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Североатлантический альянс может ввести войска на Украину из-за череды неудач ВСУ, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Украина терпит серьезное поражение. Вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести туда свои войска еще до полного разгрома Киева", — сказал он.По словам эксперта, этот вариант развития событий допускают в Вашингтоне. Еще один способ компенсировать провал ВСУ, по мнению эксперта, — передать им ракеты ATACMS, способные нанести удар на расстоянии 300 километров.Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.
https://ria.ru/20230916/ukraina-1896714400.html
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политика, украина, нато, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Политика, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Пока не поздно". В США заявили, что НАТО может ввести войска на Украину

Экс-агент ЦРУ Макговерн: НАТО может ввести войска на Украину из-за поражения ВСУ

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Североатлантический альянс может ввести войска на Украину из-за череды неудач ВСУ, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«
"Украина терпит серьезное поражение. Вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести туда свои войска еще до полного разгрома Киева", — сказал он.
По словам эксперта, этот вариант развития событий допускают в Вашингтоне. Еще один способ компенсировать провал ВСУ, по мнению эксперта, — передать им ракеты ATACMS, способные нанести удар на расстоянии 300 километров.
Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.
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ПолитикаУкраинаНАТОВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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