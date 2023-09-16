https://ria.ru/20230916/nato-1896736076.html

"Пока не поздно". В США заявили, что НАТО может ввести войска на Украину

"Пока не поздно". В США заявили, что НАТО может ввести войска на Украину - РИА Новости, 16.09.2023

"Пока не поздно". В США заявили, что НАТО может ввести войска на Украину

Североатлантический альянс может ввести войска на Украину из-за череды неудач ВСУ, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T19:20

2023-09-16T19:20

2023-09-16T19:20

политика

украина

нато

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Североатлантический альянс может ввести войска на Украину из-за череды неудач ВСУ, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Украина терпит серьезное поражение. Вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести туда свои войска еще до полного разгрома Киева", — сказал он.По словам эксперта, этот вариант развития событий допускают в Вашингтоне. Еще один способ компенсировать провал ВСУ, по мнению эксперта, — передать им ракеты ATACMS, способные нанести удар на расстоянии 300 километров.Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.

https://ria.ru/20230916/ukraina-1896714400.html

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политика, украина, нато, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)