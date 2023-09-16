Рейтинг@Mail.ru
В "Билайне" рассказали о самой продолжительной атаке мошенника на абонента - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:20 16.09.2023 (обновлено: 07:17 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/moshennik-1896659981.html
В "Билайне" рассказали о самой продолжительной атаке мошенника на абонента
В "Билайне" рассказали о самой продолжительной атаке мошенника на абонента - РИА Новости, 16.09.2023
В "Билайне" рассказали о самой продолжительной атаке мошенника на абонента
Самая долгая атака мошенников на абонента "Билайн" в августе длилась порядка 9 минут — за это время злоумышленник пытался дозвониться до жертвы 1414 раз,... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T06:20
2023-09-16T07:17
билайн
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150488/09/1504880933_0:200:3872:2378_1920x0_80_0_0_d8fa00a3833e0ec175373caf0d8508a4.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Самая долгая атака мошенников на абонента "Билайн" в августе длилась порядка 9 минут — за это время злоумышленник пытался дозвониться до жертвы 1414 раз, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора.&quot;Антифрод-система &quot;Билайна&quot; в течение августа позволила защитить от влияния телефонных мошенников более 23 тысяч абонентов. Самая долгая &quot;атака&quot; в августе длилась порядка 9 минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1414 раз, но все попытки оказались безуспешными&quot;, - сообщили в компании.Количество жалоб на звонки с подменных номеров с начала года сократилось на 26%, однако мошенники переходят в мессенджеры и облачные сервисы, рассказали РИА Новости эксперты "Билайна". "Вместе с тем, стоит отметить, что мошенники прибегают к новым способам совершать противоправные действия и используют для этого мессенджеры и облачные сервисы", - отметили в "Билайне".Эксперты предположили, что в ближайшее время сохранится такая тенденция, однако в компании ищут возможности "бороться с новыми видами мошенничества".
https://ria.ru/20230831/pensionerka-1893403746.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150488/09/1504880933_222:0:3678:2592_1920x0_80_0_0_10f0377993d000b9c3b9aa8edfcc72c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
билайн, общество
Билайн, Общество
В "Билайне" рассказали о самой продолжительной атаке мошенника на абонента

"Билайн": мошенник пытался дозвониться до абонента 1414 раз за девять минут

© Fotolia / lavioМужчина разговаривает по телефону
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© Fotolia / lavio
Мужчина разговаривает по телефону. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Самая долгая атака мошенников на абонента "Билайн" в августе длилась порядка 9 минут — за это время злоумышленник пытался дозвониться до жертвы 1414 раз, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора.
«

"Антифрод-система "Билайна" в течение августа позволила защитить от влияния телефонных мошенников более 23 тысяч абонентов. Самая долгая "атака" в августе длилась порядка 9 минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1414 раз, но все попытки оказались безуспешными", - сообщили в компании.

Количество жалоб на звонки с подменных номеров с начала года сократилось на 26%, однако мошенники переходят в мессенджеры и облачные сервисы, рассказали РИА Новости эксперты "Билайна". "Вместе с тем, стоит отметить, что мошенники прибегают к новым способам совершать противоправные действия и используют для этого мессенджеры и облачные сервисы", - отметили в "Билайне".
Эксперты предположили, что в ближайшее время сохранится такая тенденция, однако в компании ищут возможности "бороться с новыми видами мошенничества".
Сотрудник МВД России - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
В Вологде пенсионерка отдала почти семь миллионов рублей мошенникам
31 августа, 14:41
 
БилайнОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала