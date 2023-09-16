https://ria.ru/20230916/moshennik-1896659981.html

В "Билайне" рассказали о самой продолжительной атаке мошенника на абонента

В "Билайне" рассказали о самой продолжительной атаке мошенника на абонента - РИА Новости, 16.09.2023

В "Билайне" рассказали о самой продолжительной атаке мошенника на абонента

Самая долгая атака мошенников на абонента "Билайн" в августе длилась порядка 9 минут — за это время злоумышленник пытался дозвониться до жертвы 1414 раз,... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T06:20

2023-09-16T06:20

2023-09-16T07:17

билайн

общество

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Самая долгая атака мошенников на абонента "Билайн" в августе длилась порядка 9 минут — за это время злоумышленник пытался дозвониться до жертвы 1414 раз, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора."Антифрод-система "Билайна" в течение августа позволила защитить от влияния телефонных мошенников более 23 тысяч абонентов. Самая долгая "атака" в августе длилась порядка 9 минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1414 раз, но все попытки оказались безуспешными", - сообщили в компании.Количество жалоб на звонки с подменных номеров с начала года сократилось на 26%, однако мошенники переходят в мессенджеры и облачные сервисы, рассказали РИА Новости эксперты "Билайна". "Вместе с тем, стоит отметить, что мошенники прибегают к новым способам совершать противоправные действия и используют для этого мессенджеры и облачные сервисы", - отметили в "Билайне".Эксперты предположили, что в ближайшее время сохранится такая тенденция, однако в компании ищут возможности "бороться с новыми видами мошенничества".

https://ria.ru/20230831/pensionerka-1893403746.html

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билайн, общество