https://ria.ru/20230916/mks-1896647486.html

Экипаж корабля "Союз МС-24" перешел на МКС

Экипаж корабля "Союз МС-24" перешел на МКС - РИА Новости, 16.09.2023

Экипаж корабля "Союз МС-24" перешел на МКС

Экипаж "Союза МС-24" открыл люки между кораблем и Международной космической станцией и перешел на МКС, трансляцию ведет "Роскосмос". РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T00:29

2023-09-16T00:29

2023-09-16T01:31

земля

олег кононенко

николай чуб

роскосмос

наса

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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 16 сен – РИА Новости. Экипаж "Союза МС-24" открыл люки между кораблем и Международной космической станцией и перешел на МКС, трансляцию ведет "Роскосмос". Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с площадки №31 на Байконуре в 18.44 мск. Через несколько минут она вывела корабль на низкую околоземную орбиту, после чего он начал самостоятельный полет к МКС. Путь занял чуть более трех часов, в 21.53 мск корабль пристыковался к станции. В экипаж корабля входят российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американская астронавтка Лорал О'Хара. Кононенко – командир российского отряда космонавтов, для него это уже пятый полет в карьере. Для Чуба и О'Хары это первая космическая командировка. Кононенко и Чуб проведут на МКС год, О'Хара – полгода. Кононенко по итогам этого полета станет первым человеком, который суммарно проведет в космосе больше тысячи дней. Для россиян запланированы около 60 научных экспериментов, в том числе семь новых, и до четырех выходов в открытый космос. Экипаж "Союза МС-24" сменит на станции российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американского астронавта Фрэнка Рубио. Они прилетели на МКС 21 сентября 2022 года на "Союзе МС-22". На корабле произошла разгерметизация контура системы охлаждения, поэтому его заменили "Союзом МС-23", на котором Прокопьев с Петелиным и Рубио и вернутся на Землю 27 сентября 2023 года. Кроме вновь прибывшего экипажа на МКС работают россиянин Константин Борисов, астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт ЕКА Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава, прилетевшие на американском корабле Crew Dragon (миссия Crew-7).

https://ria.ru/20230914/mks-1896405889.html

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земля, олег кононенко, николай чуб, роскосмос, наса