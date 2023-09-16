Экипаж корабля "Союз МС-24" перешел на МКС
"Роскосмос": экипаж корабля "Союз МС-24" успешно перешел на МКС
Международная космическая станция. Архивное фото
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 16 сен – РИА Новости. Экипаж "Союза МС-24" открыл люки между кораблем и Международной космической станцией и перешел на МКС, трансляцию ведет "Роскосмос".
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с площадки №31 на Байконуре в 18.44 мск. Через несколько минут она вывела корабль на низкую околоземную орбиту, после чего он начал самостоятельный полет к МКС. Путь занял чуть более трех часов, в 21.53 мск корабль пристыковался к станции.
В экипаж корабля входят российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американская астронавтка Лорал О'Хара. Кононенко – командир российского отряда космонавтов, для него это уже пятый полет в карьере. Для Чуба и О'Хары это первая космическая командировка. Кононенко и Чуб проведут на МКС год, О'Хара – полгода. Кононенко по итогам этого полета станет первым человеком, который суммарно проведет в космосе больше тысячи дней.
Для россиян запланированы около 60 научных экспериментов, в том числе семь новых, и до четырех выходов в открытый космос.
Экипаж "Союза МС-24" сменит на станции российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американского астронавта Фрэнка Рубио. Они прилетели на МКС 21 сентября 2022 года на "Союзе МС-22". На корабле произошла разгерметизация контура системы охлаждения, поэтому его заменили "Союзом МС-23", на котором Прокопьев с Петелиным и Рубио и вернутся на Землю 27 сентября 2023 года.
Кроме вновь прибывшего экипажа на МКС работают россиянин Константин Борисов, астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт ЕКА Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава, прилетевшие на американском корабле Crew Dragon (миссия Crew-7).