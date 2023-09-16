https://ria.ru/20230916/mkkk-1896668902.html
МККК хочет увеличить число посещений военнопленных
МККК хочет увеличить число посещений военнопленных - РИА Новости, 16.09.2023
МККК хочет увеличить число посещений военнопленных
Международный Комитет Красного Креста (МККК) хотел бы увеличить число посещений военнопленных РФ и Украины, заявил в интервью РИА Новости глава делегации... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T09:20
2023-09-16T09:20
2023-09-16T10:47
в мире
россия
украина
москва
борис мишель
татьяна москалькова
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) хотел бы увеличить число посещений военнопленных РФ и Украины, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель. "Да. В идеале мы хотели бы увеличить число посещений везде, где содержатся военнопленные, будь это в Украине или России. Мы продолжим эту работу. На данный момент мы посетили 1800 военнопленных по обе стороны конфликта", - сказал он в беседе с агентством. Ранее летом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела встречу с Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных. Стороны также обменялись информацией по вопросам помощи гражданским лицам, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территории Украины и России. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230911/mkkk-1895637064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, москва, борис мишель, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Россия, Украина, Москва, Борис Мишель, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК)
МККК хочет увеличить число посещений военнопленных
МККК хочет увеличить число посещений военнопленных и в России, и на Украине