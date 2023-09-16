https://ria.ru/20230916/mkkk-1896668902.html

МККК хочет увеличить число посещений военнопленных

МККК хочет увеличить число посещений военнопленных - РИА Новости, 16.09.2023

МККК хочет увеличить число посещений военнопленных

Международный Комитет Красного Креста (МККК) хотел бы увеличить число посещений военнопленных РФ и Украины, заявил в интервью РИА Новости глава делегации... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T09:20

2023-09-16T09:20

2023-09-16T10:47

в мире

россия

украина

москва

борис мишель

татьяна москалькова

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) хотел бы увеличить число посещений военнопленных РФ и Украины, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель. "Да. В идеале мы хотели бы увеличить число посещений везде, где содержатся военнопленные, будь это в Украине или России. Мы продолжим эту работу. На данный момент мы посетили 1800 военнопленных по обе стороны конфликта", - сказал он в беседе с агентством. Ранее летом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела встречу с Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных. Стороны также обменялись информацией по вопросам помощи гражданским лицам, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территории Украины и России. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230911/mkkk-1895637064.html

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украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, москва, борис мишель, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк)