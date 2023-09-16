https://ria.ru/20230916/mitingi-1896711898.html
СМИ: во Львове и Киеве прошли митинги против растраты бюджетных средств
СМИ: во Львове и Киеве прошли митинги против растраты бюджетных средств - РИА Новости, 16.09.2023
СМИ: во Львове и Киеве прошли митинги против растраты бюджетных средств
Митинги против растраты бюджетных средств прошли в субботу в Одессе и Киеве, протестующие требовали прекратить отмывать деньги на тендерах, пишет украинское... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T15:55
2023-09-16T15:55
2023-09-16T15:55
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Митинги против растраты бюджетных средств прошли в субботу в Одессе и Киеве, протестующие требовали прекратить отмывать деньги на тендерах, пишет украинское агентство УНИАН. "Во Львове и Киеве сегодня прошел митинг против "растраты бюджетных средств". Протестующие требуют прекратить отмывание денег на тендерах и направить их на нужды ВСУ", - указывается в сообщении агентства. По информации агентства, во Львове люди облили красной краской брусчатку в знак протеста против мэра Андрея Садового, который якобы держал бюджетные деньги на счетах для получения процентов. Как указывает украинский телеканал "Общественное", в Киеве митингующие требовали от властей в бюджете города на следующий год заложить больше денег военным, а не на "самую новую брусчатку и самые лучшие клумбы", участники акции облили здание Киевской городской администрации красной краской. Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиардов долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
https://ria.ru/20230915/summy-1896645438.html
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в мире, киев, андрей садовой, вооруженные силы украины, денис шмыгаль, львов, одесса, жкх
В мире, Киев, Андрей Садовой, Вооруженные силы Украины, Денис Шмыгаль, Львов, Одесса, ЖКХ
СМИ: во Львове и Киеве прошли митинги против растраты бюджетных средств
УНИАН: во Львове и Киеве прошли митинги против растраты бюджетных средств