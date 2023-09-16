https://ria.ru/20230916/miting-1896747992.html

В Праге на митинг против правительства вышли примерно десять тысяч человек

В Праге на митинг против правительства вышли примерно десять тысяч человек - РИА Новости, 16.09.2023

В Праге на митинг против правительства вышли примерно десять тысяч человек

В субботнем антиправительственном митинге в центре чешской столицы приняли участие порядка 8-10 тысяч человек, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на данные... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T21:27

2023-09-16T21:27

2023-09-16T21:27

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прага

чехия

петр фиала

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ПРАГА, 16 сен – РИА Новости. В субботнем антиправительственном митинге в центре чешской столицы приняли участие порядка 8-10 тысяч человек, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на данные полиции. Митинг под девизом "Чехия против правительства" организовала на Вацлавской площади в центре Праги непарламентская партия "Право. Уважение. Профессионализм" (ПУП), после выступлений ораторов часть участников акции направилась в парк "Летна", где дебаты продолжились. "Главный оратор, лидер партии ПУП Индржих Райхл, обвинил кабмин в забвении интересов сограждан при проведении нынешних экономических реформ, которые, по его мнению, заставят чехов еще сильнее затянуть пояса. По словам Райхла, Чехия является единственной страной в Евросоюзе, экономика которой еще не вернулась на тот уровень, на котором была до пандемии COVID-19. Выступление лидера партии ПУП сопровождалось бурными аплодисментами собравшихся и частым скандированием слова "Отставка!", - говорится в сообщении агентства. В свою очередь, глава небольшой Ассоциации самостоятельных профсоюзов Богумир Дуфек раскритиковал высокие цены на продовольствие и призвал правительство в сотрудничестве с фирмами, которые производят или продают продукты, принять меры для снижения цен. Одновременно Дуфек обвинил в слабой работе своего главного конкурента, лидера крупнейшей в стране Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозефа Стршедулу. По мнению еще одного оратора, адвоката Клары Самковой, Евросоюз сейчас находится в режиме распада. Также она выразила надежду, что доживет до того времени, когда нынешний премьер Петр Фиала предстанет перед независимым судом за проводимую его правительством экономическую и международную политику. После завершения выступлений ораторов несколько сотен участников митинга отправились в парк "Летна", в котором дебаты на политико-экономические темы могут продолжиться в более неформальной обстановке, у лотков с пивом и сардельками. Как сообщил агентству ЧТК представитель полиции Ян Данек, митинг на Вацлавской площади прошел в целом без инцидентов, если не считать задержания одного мужчины.

https://ria.ru/20230915/situatsiya-1896578811.html

https://ria.ru/20230913/bezhentsy-1896224824.html

прага

чехия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, прага, чехия, петр фиала