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В Праге начался антиправительственный митинг - РИА Новости, 16.09.2023
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16:06 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/miting-1896713106.html
В Праге начался антиправительственный митинг
В Праге начался антиправительственный митинг - РИА Новости, 16.09.2023
В Праге начался антиправительственный митинг
На Вацлавской площади в центре Праги в 14.00 (15.00 мск) начался первый после летнего перерыва в политической жизни митинг протеста против политики... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T16:06
2023-09-16T16:06
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чехия
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ПРАГА, 16 сен – РИА Новости. На Вацлавской площади в центре Праги в 14.00 (15.00 мск) начался первый после летнего перерыва в политической жизни митинг протеста против политики правительства, сообщило агентство ЧТК. "Организаторы мероприятия по сравнению со своими весенними акциями изменили девиз митинга, вместо "Чехия против нищеты" теперь он звучит как "Чехия против правительства". Главный организатор митинга, лидер непарламентской партии ПУП ("Право. Уважение. Профессионализм") Индржих Райхл призвал его участников выразить свое недовольство деятельностью кабмина, в частности, намеченными министрами экономическими реформами, включая пенсионную реформу", - написало агентство. Организаторы митинга анонсировали участие в нем до 100 тысяч человек, но к 14.00 их, по данным ЧТК, было "несколько тысяч человек", более точных данных пока ни организаторы, ни полиция не сообщили. Предполагается, что на митинге выступят глава Ассоциации независимых профсоюзов Богумир Дуфек, медицинский эксперт Ондржей Достал, сенатор Яна Читек-Гамплова и другие активисты, в основном малоизвестные широкой публике. Организаторы акции запланировали после окончания митинга на Вацлавской площади поход его участников в парк "Летна", расположенный по соседству со зданием МВД, где дебаты могут быть продолжены. По словам представителя полиции Яна Данека, стражи порядка несут в районе митинга службу "в стандартном режиме".
https://ria.ru/20230915/situatsiya-1896578811.html
https://ria.ru/20230913/ukraina-1896122621.html
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в мире, прага, чехия
В мире, Прага, Чехия
В Праге начался антиправительственный митинг

ЧТК: на Вацлавской площади в центре Праги начался антиправительственный митинг

© Fotolia / lightpoet Автомобили полиции Чехии
Автомобили полиции Чехии - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© Fotolia / lightpoet
Автомобили полиции Чехии. Архивное фото
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ПРАГА, 16 сен – РИА Новости. На Вацлавской площади в центре Праги в 14.00 (15.00 мск) начался первый после летнего перерыва в политической жизни митинг протеста против политики правительства, сообщило агентство ЧТК.
«
"Организаторы мероприятия по сравнению со своими весенними акциями изменили девиз митинга, вместо "Чехия против нищеты" теперь он звучит как "Чехия против правительства". Главный организатор митинга, лидер непарламентской партии ПУП ("Право. Уважение. Профессионализм") Индржих Райхл призвал его участников выразить свое недовольство деятельностью кабмина, в частности, намеченными министрами экономическими реформами, включая пенсионную реформу", - написало агентство.
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Организаторы митинга анонсировали участие в нем до 100 тысяч человек, но к 14.00 их, по данным ЧТК, было "несколько тысяч человек", более точных данных пока ни организаторы, ни полиция не сообщили.
Предполагается, что на митинге выступят глава Ассоциации независимых профсоюзов Богумир Дуфек, медицинский эксперт Ондржей Достал, сенатор Яна Читек-Гамплова и другие активисты, в основном малоизвестные широкой публике.
Организаторы акции запланировали после окончания митинга на Вацлавской площади поход его участников в парк "Летна", расположенный по соседству со зданием МВД, где дебаты могут быть продолжены.
По словам представителя полиции Яна Данека, стражи порядка несут в районе митинга службу "в стандартном режиме".
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