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СМИ: погранслужба США в Сан-Диего не смогла справиться с наплывом мигрантов - РИА Новости, 16.09.2023
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04:50 16.09.2023 (обновлено: 04:53 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/migranty-1896657328.html
СМИ: погранслужба США в Сан-Диего не смогла справиться с наплывом мигрантов
СМИ: погранслужба США в Сан-Диего не смогла справиться с наплывом мигрантов - РИА Новости, 16.09.2023
СМИ: погранслужба США в Сан-Диего не смогла справиться с наплывом мигрантов
Сотрудники погранслужбы США отпускают мигрантов на улицы калифорнийского города Сан-Диего, не в силах остановить их наплыв на фоне рекордного числа прибывших в... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T04:50
2023-09-16T04:53
сша
сан-диего
чикаго
джо байден
в мире
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Сотрудники погранслужбы США отпускают мигрантов на улицы калифорнийского города Сан-Диего, не в силах остановить их наплыв на фоне рекордного числа прибывших в страну в 2023 году мигрантов, сообщает телеканал Fox News. "Сотрудники погранслужбы в Сан-Диего отпускают сотни нелегальных мигрантов на улицы города, пытаясь справиться с наплывом мигрантов", - передает телеканал. Телеканал публикует видео из Сан-Диего, на котором пограничники вывели мигрантов из автобуса и сказали им, что они могут "идти куда угодно", в ответ на вопрос одного из приезжих, спросившего, может ли он отправиться в Чикаго. Отмечается, что подобные меры принимают также пограничники штата Аризона, которые тоже столкнулись с рекордным наплывом нелегальных мигрантов. Рекордное число мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Джо Байдена, их приток побил рекорды в 2021 и 2022 годах и превысил 2,3 миллиона человек. Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись с более чем 1,2 миллиона мигрантов. При этом Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегальных мигрантов, попавших в США за время работы Байдена в должности президента, более чем в 6 миллионов человек.
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сша, сан-диего, чикаго, джо байден, в мире
США, Сан-Диего, Чикаго, Джо Байден, В мире
СМИ: погранслужба США в Сан-Диего не смогла справиться с наплывом мигрантов

Fox: погранслужба в Сан-Диего отпускает мигрантов, не в силах остановить наплыв

CC0 / Paul Wasneski Chicano Park / Парк Чикано в Сан-Диего
Парк Чикано в Сан-Диего - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
CC0 / Paul Wasneski Chicano Park /
Парк Чикано в Сан-Диего. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Сотрудники погранслужбы США отпускают мигрантов на улицы калифорнийского города Сан-Диего, не в силах остановить их наплыв на фоне рекордного числа прибывших в страну в 2023 году мигрантов, сообщает телеканал Fox News.
«
"Сотрудники погранслужбы в Сан-Диего отпускают сотни нелегальных мигрантов на улицы города, пытаясь справиться с наплывом мигрантов", - передает телеканал.
Телеканал публикует видео из Сан-Диего, на котором пограничники вывели мигрантов из автобуса и сказали им, что они могут "идти куда угодно", в ответ на вопрос одного из приезжих, спросившего, может ли он отправиться в Чикаго.
Отмечается, что подобные меры принимают также пограничники штата Аризона, которые тоже столкнулись с рекордным наплывом нелегальных мигрантов.
Рекордное число мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Джо Байдена, их приток побил рекорды в 2021 и 2022 годах и превысил 2,3 миллиона человек. Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись с более чем 1,2 миллиона мигрантов. При этом Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегальных мигрантов, попавших в США за время работы Байдена в должности президента, более чем в 6 миллионов человек.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Премьер Италии анонсировала чрезвычайные меры по борьбе с нелегалами
01:10
 
СШАСан-ДиегоЧикагоДжо БайденВ мире
 
 
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