https://ria.ru/20230916/mask-1896623278.html

Наследник Петра Великого. Как Илон Маск Россию спасал

Наследник Петра Великого. Как Илон Маск Россию спасал - РИА Новости, 16.09.2023

Наследник Петра Великого. Как Илон Маск Россию спасал

У России, как известно, два союзника: Дональд Трамп и Илон Маск. Проблемы с законом у первого сопровождали его на протяжении всего президентского срока — из-за... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T08:00

2023-09-16T08:00

2023-09-16T08:10

аналитика

россия

сша

украина

илон маск

дональд трамп

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896619602_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_956b0ee125a3407adc5b58c7e0f85d0e.jpg

У России, как известно, два союзника: Дональд Трамп и Илон Маск. Проблемы с законом у первого сопровождали его на протяжении всего президентского срока — из-за "руки Кремля", подтасовавшей результаты выборов. Теперь ему и вовсе грозит более 500 лет тюрьмы. И, судя по всему, единственный шанс для него остаться на свободе — поменять скамью подсудимого на Овальный кабинет.Самый богатый человек на планете пока не обнаруживает каких-либо политических амбиций, однако против него теперь тоже начали расследование. Но обо всем по порядку.Настоящей информационной бомбой для американских медиа стала публикация CNN отрывка из биографии Маска — дескать, миллиардер-сумасброд в прошлом году повелел ограничить работу Starlink во время атаки ВСУ на Крым. Из-за этого безэкипажные катера не смогли поразить российские корабли, поскольку потеряли связь и, аки киты, "безобидно выбросились на берег". Как утверждал телеканал, причиной такого решения со стороны бизнесмена стали опасения того, что Кремль в ответ на своеобразный Перл-Харбор решится на применение ядерного оружия.Затем уже сам пионер частного космоса решил внести некоторую ясность. Он уточнил, что никакой кран с интернетом украинцам не перекрывал: Starlink не работал над Крымом из-за антироссийских санкций, которые ввели США и их союзники, и ни о каком выключении речь не идет. Он лишь отказался ее активировать по просьбе "правительства", не уточнив, откуда именно был запрос — из Вашингтона или из Киева.Вся эта история выглядит, мягко выражаясь, очень подозрительно. Неразумно проводить операцию, цель которой ни много ни мало "уничтожение российского Черноморского флота", в условиях, когда ключевой аспект не просто не проработан — он вообще зависит от того, удастся ли дозвониться до Илона Маска, чтобы тот активировал спутники. Находились ли они на тот момент над полуостровом и могли ли вообще обеспечить необходимое качество сигнала — отдельный вопрос. Причем, исходя из описываемого CNN сюжета, это нужно было сделать в последний момент, когда Рубикон уже перейден. Больше похоже на сюжет "Железного человека", чем на реальную жизнь, не находите?Нет, Илон Маск, вне всякого сомнения, личность выдающаяся. Человек и интернет. Но верится в это все действительно с трудом.А вот теперь о самом интересном — о последствиях. После публикации всей этой истории у миллиардера, во-первых, попросту отжали часть спутников. Доля оборудования Stralink легким движением руки перешла под контроль Пентагона.Но на этом американский истеблишмент не остановился. Как сообщает агентство Bloomberg, сенатский комитет по вооруженным силам начал расследование инцидента и уже запросил у Пентагона данные о произошедшем."Ни Илон Маск, ни какое-либо частное лицо не могут иметь последнее слово, когда речь идет о национальной безопасности США", — заявил глава комитета Джек Рид. В общем, атланту дали по шее.Казалось бы, такая реакция нынешних американских властей должна убедить нас в том, что все по-настоящему, что вот он герой — Илон Маск. Второй после Петра Великого! Петр Алексеевич создал российский флот, а Илон Эрролович — спас в лихую годину.На самом деле важно понимать, что Украина, ВСУ, Крым и Россия с Черноморским флотом во всей этой истории — лишь фигуры речи. Смысл всего нарратива заключается в том, что якобы американский предприниматель честной судьбы из голливудского фильма спас Соединенные Штаты от ядерной войны, к которой страну подталкивает нынешнее демократическое руководство. И это кино — сугубо для американского зрителя. Просто конфликт на Украине — очень удобный для этого ландшафт.В бунт Маска верится с трудом, потому что сам успех миллиардера, даже с учетом его талантов, был бы невозможен без активной поддержки американских властей — словом, делом и долларом. Именно они — основной спонсор и заказчик его космических проектов. И наметившийся дрейф от демократов, которых он активно поддерживал, к республиканцам не мог остаться без внимания.Собственно, сама история должна была оформить этот дрейф в более конкретное русло: сюжет убедительно рассказывает о том, что демократы и Байден могут довести страну до ручки. И поэтому президент США и его сторонники в конгрессе реагируют именно таким образом — предельно жестко забирают контроль над частью собственности принадлежащих Маску компаний. Чтобы ему самому и другим неповадно было. Здесь, конечно, можно в очередной раз оттоптаться на теме того, как Америка демонстративно попрала собственные идеалы, но это и так всем очевидно.И на все такие истории нужно смотреть исключительно с точки зрения неумолимо приближающихся американских выборов, а не буксующих украинских контрнаступов.

https://ria.ru/20230913/set-1895990132.html

https://ria.ru/20230913/mask-1895990112.html

https://ria.ru/20230913/starlink-1896213325.html

https://ria.ru/20230915/dannye-1896510794.html

https://ria.ru/20230914/mask-1896320150.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

аналитика, россия, сша, украина, илон маск, дональд трамп, вооруженные силы украины, министерство обороны сша