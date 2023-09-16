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В окрестностях Мариуполя изъяли схрон с оружием - РИА Новости, 16.09.2023
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13:29 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/mariupol-1896692602.html
В окрестностях Мариуполя изъяли схрон с оружием
В окрестностях Мариуполя изъяли схрон с оружием - РИА Новости, 16.09.2023
В окрестностях Мариуполя изъяли схрон с оружием
В окрестностях города Мариуполь в ДНР обнаружили и изъяли схрон с оружием, рассказал РИА Новости сапер с позывным "Май". РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T13:29
2023-09-16T13:29
мариуполь
донецкая народная республика
происшествия
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МАРИУПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. В окрестностях города Мариуполь в ДНР обнаружили и изъяли схрон с оружием, рассказал РИА Новости сапер с позывным "Май". "Был обнаружен автомат "Калашникова" со складным прикладом калибром 5,45, около 500 патронов к нему, две гранаты "РГД", пистолет "Макарова", два магазина к нему снаряженные патронами, и гранатомет "РПГ-18 "Муха", - сказал военнослужащий. Схрон обнаружили в ходе проверки оперативной информации. Так же он отметил, что не редко бывают случаи, когда схроны и подходы к ним минируются дополнительно, устанавливают самодельные взрывные устройства: "Поэтому подходя к схрону, использовали все меры предосторожности, прощупывали местность щупами. Сам схрон был обнаружен в почве, изымали оружие с помощью "кошки", так как часто под схроном находятся взрывные устройства, срабатывающие на размыкание", - добавил сапер.
https://ria.ru/20230908/interpol-1895113847.html
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Cхрон с оружием в окрестностях Мариуполя
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мариуполь, донецкая народная республика, происшествия
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Происшествия
В окрестностях Мариуполя изъяли схрон с оружием

Военные под Мариуполем обнаружили и изъяли схрон с оружием

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МАРИУПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. В окрестностях города Мариуполь в ДНР обнаружили и изъяли схрон с оружием, рассказал РИА Новости сапер с позывным "Май".
"Был обнаружен автомат "Калашникова" со складным прикладом калибром 5,45, около 500 патронов к нему, две гранаты "РГД", пистолет "Макарова", два магазина к нему снаряженные патронами, и гранатомет "РПГ-18 "Муха", - сказал военнослужащий.
Схрон обнаружили в ходе проверки оперативной информации.
Так же он отметил, что не редко бывают случаи, когда схроны и подходы к ним минируются дополнительно, устанавливают самодельные взрывные устройства: "Поэтому подходя к схрону, использовали все меры предосторожности, прощупывали местность щупами. Сам схрон был обнаружен в почве, изымали оружие с помощью "кошки", так как часто под схроном находятся взрывные устройства, срабатывающие на размыкание", - добавил сапер.
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