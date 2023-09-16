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Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 16.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 16.09.2023 (обновлено: 15:43 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/makeevka-1896711075.html
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 16.09.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T15:42
2023-09-16T15:43
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
украина
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14:05 - населенный пункт Семеновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска в период между 14.15 и 14.20 выпустили пять обычных снарядов калибра 155 миллиметров также по Макеевке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230916/ukraina-1896708419.html
макеевка
украина
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происшествия, макеевка, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Макеевке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14:05 - населенный пункт Семеновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, украинские войска в период между 14.15 и 14.20 выпустили пять обычных снарядов калибра 155 миллиметров также по Макеевке.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМакеевкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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