https://ria.ru/20230916/logistika-1896135939.html

Недальний Восток. Китай прорубает окно в Россию

Недальний Восток. Китай прорубает окно в Россию - РИА Новости, 16.09.2023

Недальний Восток. Китай прорубает окно в Россию

Москва и Пекин превратят российские приграничные города в логистические хабы. Благодаря этому объемы перевозок вырастут в разы, а на Дальнем Востоке появится... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T08:00

2023-09-16T08:00

2023-09-16T08:10

экономика

китай

россия

дальний восток

восточный экономический форум (вэф)

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. Москва и Пекин превратят российские приграничные города в логистические хабы. Благодаря этому объемы перевозок вырастут в разы, а на Дальнем Востоке появится новая инфраструктура, жилье и рабочие места. Эксперты рассчитывают, что прибыль в шесть раз превзойдет вложения. Об амбициозных проектах — в материале РИА Новости.Точка соприкосновенияРосийско-китайские отношения активно развиваются: совместных предприятий все больше, товарооборот бьет рекорды. Имеющейся инфраструктуры уже недостаточно для растущих потребностей, партнеры ищут пути решения проблемы.В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) корпорация "Сюань Юань"​ предложила превратить приграничные города в логистические хабы. Совместно с российскими коллегами компания построит в Еврейской автономной области комплекс для перевалки нефти, химикатов и другой продукции. Речь идет о транспортировке и опасных, и неопасных грузов. По словам исполнительного президента "Сюань Юань" Сюе Хайлуна, ежегодный объем перевозок составит десять миллионов тонн.Комплекс будет включать уже открытый в прошлом году железнодорожный мост между российским селом Нижнеленинское и китайским Тунцзяном. Его пропускную способность оценивают в 25 миллионов тонн в год. Помимо этого, подписано соглашение с Амурской областью о строительстве конвейера закрытого типа между Хэйхэ и Благовещенском, рассказал Сюе Хайлун. Эта система обеспечит экспорт 15 миллионов тонн российского угля, а реализация обойдется в 20 миллиардов рублей.РеализацияРаботы начнутся с двух поселений: Забайкальск и Нижнеленинское. Основатель градостроительного бюро MASTER’S PLAN Юлия Зубарик объясняет, что это важные транспортировочные пункты. Сейчас оборот в Забайкальске всего около миллиона тонн в год, но его можно увеличить втрое, а пропускную способность вдвое — с 20 до 40 миллионов тонн в год. "Потребуются вложения в размере восьми миллиардов рублей, но выгода будет в шесть раз больше", — уточняет она. В целом Забайкальский край удобно рассматривать как потенциальную "точку роста" благодаря устойчивости добывающей промышленности, притоку людей и высокой потребности в новой инфраструктуре. К тому же через этот пункт экспортируют очень востребованные в Китае лесоматериалы, руду и продукты горной промышленности. В том числе и поэтому развитие региона привлекательно для иностранных инвесторов.Не менее важно обустроить инфраструктуру в Нижнеленинском. Это снизит нагрузку на погранпереходы, расстояние из провинции Хэйлунцзян в КНР до Москвы сократится на 922 км, а время в пути — на 32 часа. Соответственно, существенно подешевеет перевозка товаров. "Благодаря новому мосту удалось наладить перевалку угля и руды в объеме 5,6 миллиона тонн в год, но на этой территории пока не запущены активные инструменты пространственного развития — будь то социально-экономическая стратегия, мастер-план или генеральный план. Потому предстоит решать задачу с чистого листа", — говорит Зубарик. Китайская сторона заинтересована в развитии региона в рамках реализации глобального проекта "Один пояс — один путь". Новый логистический терминал увеличит пропускную способность до 25 миллионов тонн грузов в год. Объем инвестиций оценивают в два миллиарда рублей, а при его плановой загрузке отдача составит около 135 миллионов рублей в год.В СФО и ДФО планируются и другие стратегические проекты. Среди них — транспортно-логистические (модернизация Байкало-Амурской магистрали, Амуро-Якутская магистраль, Кызыл-Курагинская железная дорога), модернизация аэропортов (Благовещенск, Улан-Удэ), создание территорий опережающего развития (Сковородино, Чита). Сроки реализации для некрупных проектов — четыре-шесть лет, более масштабные завершат к 2035-му, рассказывает эксперт.Подводные камниБурное развитие инфраструктуры создаст тысячи рабочих мест и подстегнет жилищное строительство. Понадобятся не только дома, но и школы, магазины, больницы. Аналитики подчеркивают: обустройство поселений следует вести по общему плану, стихийной застройки быть не должно.Конечно, это положительные изменения, однако проблемы тоже будет. По мнению председателя Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталия Манкевича, может возникнуть сложность с колебаниями курса национальной валюты: "Мы уже сталкивались с тем, что китайские компании в России заключали контракт в рублях, но его падение резко снижало привлекательность соглашения для партнеров", — отмечает он.Возможное ужесточение санкций также негативно повлияет на совместный бизнес. У многих компаний из КНР есть отделения за рубежом, в том числе на Западе. "Важно быть готовыми к тому, что выбор окажется не в нашу пользу. Поэтому всегда нужны запасные варианты", — объясняет эксперт.Одной из самых серьезных может стать проблема с недостатком рабочих. Аналитик советует бизнесу установить связь между высшими и средними учебными заведениями. Внедрение образовательных программ исходя из запросов предприятий позволит готовить действительно востребованных специалистов. "Но не стоит сбрасывать со счетов тех, кто уже получил образование. Будущее за двойными специальностями, например, переводчик-специалист ВЭД или менеджер-логист", — добавляет Манкевич. В этом случае можно организовать дополнительную подготовку и курсы повышения квалификации.Эксперты сходятся во мнении, что строительство логистических хабов и развитие российских пограничных городов позволит эффективно реализовать торговый потенциал двух стран. Совместная работа уже дала результаты. В частности, с переводом автомобильного пропускного пункта "Забайкальск" на круглосуточный режим исчезли десятикилометровые очереди на границе. А, например, зерновой терминал "Забайкальск — Маньчжурия", построенный в прошлом году, стимулирует производство зерна в Дальневосточном, Уральском и Сибирском федеральных округах.

https://ria.ru/20230531/platezhi-1875134566.html

https://ria.ru/20230123/tovarooborot-1846211496.html

китай

россия

дальний восток

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экономика, китай, россия, дальний восток, восточный экономический форум (вэф)