https://ria.ru/20230916/liviya-1896674864.html

В Ливию прибыли первые 50 сотрудников МЧС России

В Ливию прибыли первые 50 сотрудников МЧС России - РИА Новости, 16.09.2023

В Ливию прибыли первые 50 сотрудников МЧС России

Первые 50 специалистов МЧС России прибыли в Ливию для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T10:00

2023-09-16T10:00

2023-09-16T10:00

в мире

ливия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дерна (муниципалитет)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Первые 50 специалистов МЧС России прибыли в Ливию для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в ведомстве сообщали, что третий борт МЧС России с аэромобильным госпиталем вылетел в Ливию для помощи пострадавшим от разрушительного наводнения. "В Ливию прибыли первые 50 специалистов МЧС России. Российские специалисты Центра "Лидер" отправятся в город Дерна для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что специалисты оснащены всем необходимым инструментом, необходимым для проведения поисково-спасательных работ, плавсредствами и водолазным оборудованием. Также в состав группы вошли кинологические расчеты. Как сообщали ранее ливийские СМИ, 10 сентября из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч.

https://ria.ru/20230916/navodnenie-1896656108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ливия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дерна (муниципалитет)